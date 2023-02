LODATA mit innovativem HP Engage Portfolio auf der EuroShop

Bald ist es so weit und die Einzelhandelsbranche trifft sich in Düsseldorf zur größten Fachmesse des Einzelhandels, der EuroShop 2023. Das Team von LODATA freut sich nicht nur auf die Teilnahme an der Veranstaltung, sondern auch auf die Präsentation neuer Produkte aus dem Portfolio seiner Partner, darunter brandneue POS-Lösungen aus dem HP Engage Portfolio.

Das HP Engage Portfolio bietet jetzt neu die Self-Service-Kiosklösung HP Engage Express und die weiterentwickelte, tabletbasierte mobile Kassenlösung HP Engage Go 13,5 Zoll. Beide sind ideal für moderne Unternehmen, die mit den aktuellen Trends im Kundenverhalten mitgehen und ihre Kunden und Mitarbeiter im Einzelhandel mit neuen Technologien und Services begeistern wollen.

Neue Self-Service-Kiosklösung: HP Engage Express

Der Self-Service Kiosk HP Engage Express mit seiner geringen Stellfläche und seinem schlanken Design ermöglicht es Unternehmen, Selbstbedienungsoptionen an einer Vielzahl von Touchpoints in ihrer Umgebung zu implementieren.

Die Kiosklösung HP Engage Express basiert auf dem All-in-One-System HP Engage One Pro, das den Kunden maximale Leistung und Zuverlässigkeit sowie eine breite Palette von Optionen bietet, darunter Bildschirmgröße und -ausrichtung sowie eine Reihe integrierter Peripherieoptionen.

Das System liefert Schnelligkeit und Konsistenz durch seine Technologie mit Intel® Core™ i9 CPU2 und optionalem Intel® vPro®3 für Remote Management. Der FHD-Touchscreen bietet reaktionsschnelle Berührungen und gute Sichtbarkeit. Einzelhändler können zwischen Aufstellung auf der Theke oder Standfuß wählen. Es gibt drei Bildschirmgrößen mit Hoch- oder Querformat, um individuellen Anforderungen gerecht zu werden. Eine Reihe von Optionen sind integriert für eine Vielzahl von Anwendungsfällen, darunter ein Drucker, ein Zahlungsterminal, Barcode-Scanner und sogar Verpackungsregale.

Stationär oder mobil: Tabletbasierte Lösung HP Engage Go 13,5 Zoll

Im letzten Jahr hat HP das HP Engage Go 10 Zoll auf den Markt gebracht, eine tabletbasierte Lösung der nächsten Generation, die es Filialmitarbeitern ermöglicht, problemlos zwischen stationärem und mobilem Betrieb zu wechseln.

Jetzt hat HP die Engage-Familie um das HP Engage Go 13,5 Zoll erweitert, das einen größeren Bildschirm mit mehr Fläche und mehr Optionen für Anwendungen im Geschäft bietet. Neben der verbesserten Anzeige für herkömmliche, stationäre Szenarien ist der größere Bildschirm eine hervorragende Option für beratende – und mobile Verkaufsanwendungen.

Das leistungsstarke Tablet ist mit Intel® Core i3 & Core i5 Prozessoren der 11. Generation ausgestattet und bietet integrierte Optionen für eine breite Palette von Anwendungsfällen, einschließlich 5G, Fingerabdruckleser, Barcode-Scanner, NFC, Magnetstreifenleser und Unterstützung für Zahlungsterminals. Wertvoll ist auch die Akkulaufzeit bis zu 10 Stunden mit HP Fast Charge Technology, die eine Akkulaufzeit von 50 % in nur 30 Minuten Ladezeit ermöglicht.

Um Kunden ein Maximum an Flexibilität und Optionen zu bieten, kann eine Reihe der Engage-Plattformen jetzt mit einem Windows- oder Android-Betriebssystem erworben werden. Mit dem neuen HP Engage OS Converter-Tool bietet HP seinen Kunden jetzt die Möglichkeit, ihre Geräte zukunftssicher zu gestalten, indem sie von Windows auf Android 15 migrieren.

LODATA freut sich, auf der EuroShop 2023 in Halle 6, Stand C68 vertreten zu sein und mit Kunden und Partnern ins Gespräch zu kommen. Besuchen Sie uns auf der Messe und erfahren Sie mehr über neue Lösungen, die Ihren Kundenservice verbessern können.

HP wird die Lösungen auch an seinem Stand I80 in Halle 6 ausstellen, auch dort können Sie sich auf der EuroShop über das HP Engage Portfolio informieren.

LODATA Micro Computer GmbH ist deutscher Distributor für Toshiba und HP Partner im Bereich Kassensysteme und auf das Geschäftsfeld der Realisierung von Kassenprojekten spezialisiert. Neben Hardware unterschiedlicher Hersteller bietet LODATA umfassende Dienstleistungen von der Beschaffung über Koordination, Terminierung, Preload, Staging bis zur Rollout-Organisation und zur Durchführung der Installation vor Ort. Dadurch hat sich LODATA als einer der führenden Distributoren im europäischen Markt für Toshiba und HP-Kassen etabliert.

