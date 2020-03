Lockout-Tagout / Lean-Lösungen für die Sicherheit am Arbeitplatz

Für Lockout-Tagout und Lean bietet MAKRO IDENT Lösungen für die Sicherheit am Arbeitsplatz an. Darunter ein umfangreiches Sortiment an Lockout-Verriegelungen, Sicherheitskennzeichnungen, inklusive Schulungsprogramm und Software zur Erstellung von Verfahrensanweisungen.

Arbeitsunfälle schädigen nicht nur Unternehmen, sondern haben auch schwerwiegende Auswirkungen auf das Leben der Menschen und den Gesundheitszustand der arbeitsfähigen Bevölkerung. Unternehmen in der ganzen Welt haben das Problem erkannt und versuchen mit gezielten Maßnahmen, die Sicherheit am Arbeitsplatz zu verbessern und die Anzahl der Arbeitsunfälle zu reduzieren.

Der bekannte Brady-Distributor und zertifizierte GOLD-EXPERT Partner unterstützt diese Bemühungen durch ein breites Sortiment an hochwertigen Brady Lockout-Verriegelungen für unterschiedlichste gefährliche Energiequellen, mit verschiedensten Sicherheitskennzeichnungen, einem Lockout-Tagout Schulungsprogramm, einer passenden Software zur Erstellung von richtliniengetreuen Verfahrensanweisungen in Wort und Bild und verschiedenstem Zubehör.

Neben diesem Zubehör wie z.B. Taschen, Tafeln, Shadowboards, Sets usw., verfügt MAKRO IDENT auch über unterschiedliche Typen von Sicherheitsschlössern, wie auch die bekannten Brady-Mehrfarbdrucker zur Sicherheits-, Gebäude- und Lean-Kennzeichnung. Hochsaugfähige organische Bindemittel und Bindemittel aus Homopolymeren und Polymerblends sowie ein breites Sortiment an Sicherheits-Kontrollsystemen sind ebenfalls bei MAKRO IDENT zu finden. Das komplette Kennzeichnungs- und Arbeitssicherheits-Sortiment umfasst somit über 36.000 Brady-Artikel.

Unter den verschiedensten Lockout-Tagout Lösungen befinden sich unter anderem mechanische Verriegelungen, Absperr- und Blockiersysteme, die eine Freisetzung von verschiedenen Energiequellen verhindern. Das heißt, für die Arbeitssicherheit stehen ein breites Spektrum an Systemen für gefährliche Energiequellen zur Verfügung, darunter für die Elektrik, Mechanik, Pneumatik, Hydraulik, Thermik, für flüssige und gasförmige Chemikalien, heiße Flächen und Substanzen, gravitationsbedingte Gefahrenquellen, Gegenstände oder Arbeitsmittel über Kopf, die herunterfallen und zerschmettern können und sonstige gespeicherte Energien.

Lockout Tagout Sicherheitslösungen zur Verriegelung und Kennzeichnung dienen zur Abschaltung der jeweiligen Energie und Trennung aller potentiell gefährlichen Energiequellen, die Produktionsmaschinen, Anlagen, Geräte aller Art versorgen. So können Arbeitsmittel sicher gewartet und instand gehalten werden.

In Lockout Tagout Programmen werden geplante Sicherheitsmaßnahmen vorgegeben, die das Abschalten von Energiequellen an Maschinen, Anlagen usw. während Wartungsarbeiten, Inspektionen und Reparaturen beinhalten. Dieses Verfahren schützt Mitarbeiter vor den Risiken durch eingeschaltete Maschinen oder Elektrizität.

Um auch professionelle Verfahrensanweisungen pro Maschine, Anlage oder Gerät in Wort und Bild erstellen zu können, stehen zwei Software-Programme zur Vergügung: Link360 (cloudbasiert) und Lockout-Writer (auf CD). Damit können entsprechend geschulte Mitarbeiter bzw. Arbeitssicherheitsleiter pro Maschine entsprechende Anweisungen mit entsprechenden Vorgehensweisen, Anweisungen zu den verwendeten Lockout-Verriegelungen und Tagout-Sicherheitskennzeichnungen erstellen, mit Bildern von speziellen Gefahrenquellen und der Angabe von entsprechenden Hinweisen.

Um den Mitarbeitern ein komplettes Verstehen über Lockout Tagout und deren richtigen Verwendung geben zu können, ist bei MAKRO IDENT auch ein LoTo-Schulngsprogramm erhältlich. Integriert sind hier verschiedene Schulungsvideos, 4 gestellte Arbeitsunfälle, Vorschläge zur Erstellung eines eigenen Lockout-Tagout Programmes, ein Mitarbeitertest, der – nach dem Test – in die Personalakte mit aufgenommen werden kann usw.

Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch verwirklicht MAKRO IDENT ebenso. Dies können zum Beispiel Logo-Aufdrucke auf Taschen sein, eine Zusammenstellung von kundenspezifischen Lockout-Sets, Sonderanfertigungen von Schildern und Warnanhängern mit Logo und individuellen Texten, Rohrmarkierer nach Kundenwunsch, individuelle kundenspezifische Schlösserlösungen und vieles mehr.

Wer seine eigenen Warnschilder, Anhänger, Rohrmarkierer, Verbotsschilder usw. genau ausgeschnittene Hinweisschilder und Etiketten für Maschinen, Anlagen, Geräte und seinen Arbeitsplatz selber drucken möchte (z.B. Lean-Umgebung), für den hat MAKRO IDENT auch hervorragende Mehrfarbdrucker im Sortiment.

Je nach Modell können kleine bis breite und lange Schilder, Etiketten und Bannern gedruckt werden. Mit dem BBP37 können sogar Buchstaben, Zahlen oder Symbole aller Art direkt an den Kanten geschnitten (geplottet) werden. Ein spezielles Applizierband, um z.B. Texte richtig herum und gerade aufkleben zu können, hat MAKRO IDENT ebenso im Sortiment. Die Brady Mehrfarbdrucker sind als Thermotransferdrucker oder als InkJetdrucker mit nicht verwischbaren Spezialtinten erhältlich.

Das komplette Sortiment von über 36.000 Brady-Artikeln ist innerhalb kürzester Zeit lieferbar. Die bei MAKRO IDENT bestellten Artikel sind meist schon am nächsten Tag nach der eingegangenen Bestellung beim Kunden.

