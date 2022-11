livewelt produziert vier Werbevideos für Bafang

E-Bike-Komponenten live im Einsatz gezeigt

Die Agentur livewelt aus Gütersloh hat für das chinesische Unternehmen Bafang Electric Ltd., einem der führenden Hersteller von Komponenten und Antriebssystemen von E-Bikes, eine Serie von Videos für die Präsentation neuer Motoren und anderen technischer Radbestandteile entwickelt. Die Produktion fand vor wenigen Tagen in Maastricht und Umgebung statt.

Für die Motorpräsentation wurden extra vier E-Bike-Einzelstücke aus den Anwendungssegmenten Rennrad, Mountainbike, Lastenrad und Trekking/Leisure mit den dazugehörigen Bafang-Komponenten hergestellt, die auf entsprechenden Strecken im Einsatz gefilmt wurden. Dazu Maik Huebner, Head of Strategy bei livewelt: „Für die unterschiedlichen Nutzungen wollten wir passende Umgebungen und Anforderungen zeigen, was in und um Maastricht ideal war. Weiterhin haben wir einen ortskundigen Kameramann engagiert, der die Fahrstrecken der Region im Detail kannte.“

livewelt entwickelte das Storyboard für die Movies und übernahm Planung und Umsetzung inklusive der Auswahl passender Models. Zum Auftragsumfang zählten weiterhin die Fotoshootings und die Bearbeitung des Materials für unterschiedliche Nutzungen in der geplanten Kampagne, für Messen und Präsentationen sowie Social Media, Online und Print.

Bildunterschrift: Bafang-Videoproduktion in Maastricht (Foto: livewelt)

livewelt GmbH & Co. KG

livewelt wurde 2006 von Ole Ternes gegründet und gehört inzwischen zu den führenden Agenturen Deutschlands mit einem spannenden Kundenportfolio. Das inhabergeführte Unternehmen mit Sitz in Gütersloh zählt aktuell 25 Mitarbeiter.

Das Leistungsspektrum von livewelt umfasst die Bereiche Event, Markenkommunikation und Digital, verbunden mit den Kompetenzfeldern Consulting, Kreation und Content. livewelt denkt vernetzt und handelt systematisch. Dabei bündelt das Team Aktivitäten im Marketing und in der Kommunikation nach innen und außen und sorgt auf diese Weise für einen hohen Wirkungsgrad. Mit diesem integrierten Ansatz nutzt die Agentur stets die besten Kanäle – online, offline und face-to-face. Der Erfolg schlägt sich in vielen zufriedenen Kunden nieder – und in Awards und Auszeichnungen. Insgesamt 24 Awards konnten die Gütersloher seit Unternehmensgründung für sich verbuchen.

livewelt GmbH & Co. KG

Berliner Straße 133

D-33330 Gütersloh

Ansprechpartner: Ole Ternes

Tel.: +49 (0) 5241 201 90-11

ole.ternes@livewelt.de

Internet: www.livewelt.de