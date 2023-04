livewelt kreiert 125-Jahr-Feier von Häcker Küchen

Mitarbeiter-Event mit bis zu 3.500 Gästen geplant

livewelt freut sich über einen weiteren Neukunden. Die inhabergeführte Agentur mit Sitz in Gütersloh hat den Zuschlag für ein Mitarbeiter-Event des Küchenherstellers Häcker im westfälischen Rödinghausen erhalten. Anlass für das Sommerfest ist das 125-jährige Firmenjubiläum von Häcker Küchen.

Das inhabergeführte Familienunternehmen Häcker beschäftigt rund 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die täglich mehr als 1.000 Küchen produzieren. Häcker Küchen ist national und international tätig, arbeitet mit einer hohen Fertigungstiefe und gehört in puncto Nachhaltigkeit zu den Vorreitern der Branche.

Das Mitarbeiter-Event, das mit dem Jubiläum verbunden wird, soll im Juni 2023 stattfinden. livewelt konzipiert das Sommerfest mit bis zu 3.500 Gästen. Geplant ist ein ganztägiges Familienfest mit Straßenfestcharakter, bei dem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihren Familien eine Führung durch eine der modernsten Produktionsstätten, das neue Werk 5 von Häcker, erhalten.

livewelt GmbH & Co. KG

livewelt wurde 2006 von Ole Ternes gegründet und gehört inzwischen zu den führenden Agenturen Deutschlands mit einem spannenden Kundenportfolio. Das inhabergeführte Unternehmen mit Sitz in Gütersloh zählt aktuell 25 Mitarbeiter.

Das Leistungsspektrum von livewelt umfasst die Bereiche Event, Markenkommunikation und Digital, verbunden mit den Kompetenzfeldern Consulting, Kreation und Content. livewelt denkt vernetzt und handelt systematisch. Dabei bündelt das Team Aktivitäten im Marketing und in der Kommunikation nach innen und außen und sorgt auf diese Weise für einen hohen Wirkungsgrad. Mit diesem integrierten Ansatz nutzt die Agentur stets die besten Kanäle – online, offline und face-to-face. Der Erfolg schlägt sich in vielen zufriedenen Kunden nieder – und in Awards und Auszeichnungen. Insgesamt 24 Awards konnten die Gütersloher seit Unternehmensgründung für sich verbuchen.

Berliner Straße 133

D-33330 Gütersloh

Ansprechpartner: Ole Ternes

ole.ternes@livewelt.de

Tel.: +49 (0) 5241 201 90-11

Internet: www.livewelt.de