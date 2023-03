livewelt konzipierte neuen Messestand für Teleperformance

Modularer Aufbau mit LED-Brücke für CCW Berlin

Die Agentur livewelt hat für ihren Kunden Teleperformance einen neuen Messestand konzipiert und umgesetzt. Die Gütersloher Agentur entwickelte das Design und übernahm die Steuerung aller Gewerke bis zur Endabnahme vor Ort. Der neue Messetand kam erstmals auf der CCW Berlin – der internationalen Kongressmesse für innovativen Kundendialog – vom 27. Februar bis zum 2. März 2023 zum Einsatz. Die 24. Internationale Kongressmesse für innovativen Kundendialog fand hybrid mit Kongress und Fachmesse statt. Rund 6.500 Besucher aus 42 Ländern trafen bei der CCW 2023 auf circa 200 Aussteller.

Mit Analogien zum Unternehmen und seinen Leistungen hatte der neue Messeauftritt von Teleperformance einen modularen Aufbau mit verbindenden Elementen wie beispielsweise einer LED-Brücke. Abgerundet wurde das von livewelt entwickelte Messekonzept durch 3D-Elemente, edle Holzdekoroberflächen an den vier Beratungsplätzen sowie einem Meetingraum für vertrauliche Gespräche.

livewelt unterstützte darüber hinaus das Team von Teleperformance bei einer Inszenierung im Rahmen der Abendveranstaltung. Dabei stellte Teleperformance mit Unterstützung verschiedener 3D-Visualisierungen das TP LAB Berlin, die neue Niederlassung am Potsdamer Platz, vor.

Teleperformance gilt als einer der führenden Anbieter von digital integrierten Business-Services. Das weltweit operierende Unternehmen hat sein Hauptsitz in Paris und bietet seinen Kunden End-to-End-Services, die die Marke mit ihren Kunden verknüpft, um kontinuierlich positive Kundenerlebnisse zu kreieren.

livewelt GmbH & Co. KG

livewelt wurde 2006 von Ole Ternes gegründet und gehört inzwischen zu den führenden Agenturen Deutschlands mit einem spannenden Kundenportfolio. Das inhabergeführte Unternehmen mit Sitz in Gütersloh zählt aktuell 25 Mitarbeiter.

Das Leistungsspektrum von livewelt umfasst die Bereiche Event, Markenkommunikation und Digital, verbunden mit den Kompetenzfeldern Consulting, Kreation und Content. livewelt denkt vernetzt und handelt systematisch. Dabei bündelt das Team Aktivitäten im Marketing und in der Kommunikation nach innen und außen und sorgt auf diese Weise für einen hohen Wirkungsgrad. Mit diesem integrierten Ansatz nutzt die Agentur stets die besten Kanäle – online, offline und face-to-face. Der Erfolg schlägt sich in vielen zufriedenen Kunden nieder – und in Awards und Auszeichnungen. Insgesamt 24 Awards konnten die Gütersloher seit Unternehmensgründung für sich verbuchen.

livewelt GmbH & Co. KG

Berliner Straße 133

D-33330 Gütersloh

Ansprechpartner: Ole Ternes

ole.ternes@livewelt.de

Tel.: +49 (0) 5241 201 90-11

Internet: www.livewelt.de