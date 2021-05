Live Online Kurse Yoga, Pilates usw. mit Tripada®

Förderung durch die Krankenkassen nach § 20 SGB V

Die Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga® hat derzeit komplett auf Online Kurse umgestellt. So können die Kursteilnehmer sich auch während des Lockdowns mit ihren bekannten Kursen sicher von zu Hause aus fit und entspannt halten. Es laufen derzeit 17 verschiedene Onlinekurse, die als Präventionskurse auch von allen gesetzlichen Krankenkassen nach § 20 SGB V gefördert werden.

Jetzt trotz Lockdown fit bleiben

Die unterschiedlichen Kurse bieten viele Optionen für Fitness und Entspannung, darunter Tripada Yoga® verschiedene Stufen für Anfänger und Fortgeschrittene, Pilates, Wirbelsäulengymnastik, Ganzkörpertraining, sowie Tai Chi. Verschiedene Sonderstunden wie Faszientraining Online runden das Angebot ab. Alle Kurse finden Live Online zu bestimmten Uhrzeiten statt. Unter www.tripada.de findet man eine Kursplanübersicht, wann die Stunden jeweils in der Woche stattfinden.

Es gibt auch ein spezielles “all inklusive” – Angebot, bei dem die Kursteilnehmer zuzüglich zu dem gebuchten Online Präventionskurs an allen anderen Onlinestunden teilnehmen dürfen, sowie ein Kursarchiv nutzen, das derzeit über 80 verschiedene aufgezeichnete Onlinestunden und Tutorials enthält, womit man auch zeitunabhängig üben kann.

Auch für Betriebe bietet die Tripada Akademie im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung Online eine Flatrate je Mitarbeiteranzahl auf alle stattfindenden Live Onlinekurse an, sowie zusätzlich Zugriff auf das umfangreiche Kursarchiv.

Jetzt informieren unter www.tripada.de/tripada-online-praeventionskurse

