Literarischer Nachtisch – Vom Hüftgold und den Rettungsringen

Das Kochbuch „Vegetarische Weltreise“ bietet nicht nur schmackhafte Rezepte rund um den Globus. Als besonderes Bonbon gibt es auch einen literarischen Nachtisch.

Inspiriert durch ein gemeinsames vegetarisches Essen sind Gudrun Krug diese wunderbaren Worte eingefallen. Danke fürs Aufschreiben, und dass ich diese Zeilen hier mit den anderen Lesern teilen darf.

Vom Hüftgold und den Rettungsringen

Das Motto heißt: „Ernähre Dich richtig!“

Gesundheit ist dem Menschen wichtig.

Doch mancher der es übertreibt,

ist im Land oft sehr beleibt.

Denn schon beim Frühstück fängt es an,

wo man sich nicht beherrschen kann.

Ein Brot oder Brötchen mit Wurst und Käse,

vielleicht als Unterlage die Mayonnaise.

Manch anderer nimmt dick Butter drauf

und streicht noch die süße Marmelade auf.

Da wären hier Obst oder Müsli sicher angebracht,

als Start am Morgen in einen neuen Tag.

Kohldampf schieben gibt es nicht.

Täglich Mittagessen das ist hier Pflicht.

Man kocht in seinem trauten Heim,

Eisbein mit Sauerkraut, so soll es sein.

Ohne ein Dessert geht es dann nicht,

Schokoladenpudding – ein Gedicht.

Später wenn der Abend ist gekommen,

wird die Karte vom Pizza Service halt genommen.

Denn man isst ja so sehr bequem.

Fast Food kann auch auf die Hüften gehn.

Hier an diesem Beispiel kann man sehn,

ungesunde Ernährung ist nicht schön.

Dieses Buch werden sie ganz sicher lieben,

ist nicht nur für den Vegetarier geschrieben.

Vergessen sie in nächster Zeit die fette Mayonnaise.

Probieren sie einmal Honig mit Ziegenkäse.

Auch die Kartoffel ist hier sehr begehrt,

als Auflauf und Salat verzehrt.

Selbst ein Bananenbrot oder einen Reibekuchen,

sollten sie unbedingt versuchen.

Hier zeigt ein Genießer einmal wieder sein wahres Gesicht.

Seite für Seite Genuss bei jedem vegetarischen Gericht.

© Gudrun Krug

Buchbeschreibung:

„Einmal um die ganze Welt“, besang schon Karel Gott. Warum sich also nicht mal auf eine kulinarische Reise begeben?

„Vegetarische Weltreise“ lädt Sie dazu ein, auf die Teller anderer Nationen zu schauen und die Welt vom Gaumen her kennenzulernen. Also haben Sie Mut und lassen sich auf eine köstliche Reise ein, die Abwechslung und besondere Geschmackserlebnisse bietet.

Auch Nicht-Vegetarier werden hier etwas Schmackhaftes finden. Denn es steht völlig außer Frage, dass man auch ohne Fleisch genießen kann.

Als besonderes Bonbon gibt es einen literarischen Nachtisch.

Guten Appetit!

Taschenbuch: 84 Seiten

Verlag: Books on Demand; Auflage: 1 (16. Juli 2018)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3752839155

ISBN-13: 978-3752839159

Auch als E-Book erhältlich!

Trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=bzgr6mIJS6s

Rezeptliste:

Linsensuppe aus Ägypten, Bohnensuppe aus Albanien, Salsa aus Argentinien, Ofengemüse aus Australien, Nuss-Reis aus Bali, Rosinen-Milch-Reis aus Bangladesch, Frittierte Mangosscheiben aus Barbados, Apfelsuppe aus Belgien, Käsebällchen aus Brasilien, Tomatensalat aus Chile, Bratnudeln aus China, Apfeldessert aus Dänemark, Reibekuchen aus Deutschland, Erbsenpüree aus England, Gemüsesuppe aus Finnland, Honig-Ziegenkäse aus Frankreich, Joghurt-Couscous aus Gambia, Avocado- Möhren-Bällchen aus Ghana, Bananenbrot aus Guatemala, Blätterteigtasche aus Griechenland, Gemüse-Curry aus Indien, Pistazien-Orangen Suppe aus dem Iran, Kartoffelpüree aus Irland, Karamellisierte Kartoffeln aus Island, Mandelkugeln aus Italien, Gebackener Tofu aus Japan, Bananenpuffer aus Kamerun, Mohn-Dressing aus Kanada, Chinakohlsalat aus Korea, Kartoffelauflauf aus Kroatien, Bulgursalat aus dem Libanon, Kartoffelsalat aus Litauen, Bohnenaufstrich aus Malta, Kichererbsensalat aus Marokko, Käse-Tortilla aus Mexiko, Himbeer-Dressing aus Neuseeland, Möhreneintopf aus den Niederlanden, Blumenkohlcurry aus Pakistan, Krauteintopf aus Polen, Honig-Baguette aus Portugal, Nudeln mit Kraut aus Rumänien, Überbackene Fleischwurst aus Schweden, Käsewähe aus der Schweiz, Gefüllte Paprika aus Serbien, Steckrübeneintopf aus Slowenien, Kalte Gemüse-Suppe aus Spanien, Ananascurry aus Sri Lanka, Tomaten-Gemüse aus Südafrika, Auberginenmus aus Syrien, Nudel-Pfanne aus Thailand, Kurkuma-Reis aus Togo, Käse-Suppe aus Tschechien, Gebratener Spinat aus der Türkei, Tomaten-Paprika-Gemüse aus Tunesien, Rote-Bete-Salat aus der Ukraine, Quark-Brotaufstrich aus Ungarn, Süßkartoffelpüree aus den USA, Chashew-Ananas-Pfanne aus Vietnam, Halloumipfanne aus Zypern

Über die Autorin:

Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal.

Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy” wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

Mehr Infos unter:

http://brittasbuecher.jimdofree.com/