Lieferung eines neuen Kommunikationssystems an SBB

Frequentis liefert der SBB ein Bahnkommunikationssystem mit einer next-generation Plattform für verbesserte Koordination im gesamten Schweizer Bahnnetz

Die neue Systemplattform folgt der FRMCS-Zielarchitektur und wird das bestehende Kommunikationssystem in Betriebszentralen ersetzen

Die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) haben Frequentis mit der Lieferung und Implementierung eines neuen Kommunikationssystems beauftragt, das das derzeitige Dispatcher-System ersetzen und die Kommunikation für mehr als 11.000 Züge täglich managen wird. Die neue Plattform namens IMS Service BTA wird die Kommunikation zwischen Bahn-Leitstellen, Personal und Notfallteams erleichtern und somit einen reibungsloseren Betrieb im ganzen Netz sicherstellen.

„Es freut uns sehr, unsere fast 20-jährige Zusammenarbeit mit der SBB fortzusetzen“, sagt Thomas Karl, Vice President Frequentis Public Transport. „Das neue System wird den Betrieb der SBB bis weit in die kommenden Jahrzehnte unterstützen und unterstreicht unser Engagement für die Bereitstellung erstklassiger Lösungen für weltweit führende Bahnunternehmen.“

Frequentis‘ hochentwickeltes Produkt FTS3020 Release 6 basiert auf der Zielarchitektur des Future Railway Mobile Communication Systems (FRMCS) und wird als rein softwarebasiertes System implementiert. Dadurch kann es leicht in die bestehende Infrastruktur der SBB integriert werden, ohne größere Beeinträchtigung des Betriebs. Das System wird während des Umstiegs die nahtlose Kommunikation aufrechterhalten und somit sicherstellen, dass die Züge weiter verlässlich operieren. Die fortschrittliche Technologie unterstützt auch laufende Standardisierungsaktivitäten für die Bahnkommunikation und erleichtert der SBB den Umstieg auf künftige Technologien wie 5G und MCX.

Frequentis wird für die Lieferung, Integration und Wartung des neuen Systems sorgen. Dieses Projekt unterstreicht den Einsatz des Unternehmens für die Sicherheit und Effizienz der Schweizer Bahn. Es ist Teil einer seit 2006 bestehenden erfolgreichen Partnerschaft, in deren Rahmen Dienstleistungen aus Wien, Österreich, und Olten, Schweiz, erbracht werden.

www.frequentis.com/public-transport

Über FREQUENTIS

Frequentis steht „For a safer world“. Unsere Lösungen kommen in Kontrollzentralen und Leitstellen unserer Kunden zum Einsatz und helfen ihnen, die Welt sicherer zu machen.

Zivile und militärische Flugsicherungen (Segment Air Traffic Management) sowie Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bahn und Schifffahrt (Segment Public Safety & Transport) setzen weltweit auf die verlässlichen Kommunikations- und Informationssysteme von Frequentis.

Das börsennotierte Familienunternehmen mit Sitz in Wien ist Treiber innovativer, nachhaltiger Lösungen für Sicherheit im täglichen Leben und Kommunikation im sicherheitskritischen Bereich. Angebote zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Mit einem Marktanteil von 30% ist das High-Tech-Unternehmen Weltmarktführer bei Sprach­kommunikations­systemen für die zivile Flugsicherung.

Der Weltkonzern mit über 2.300 Mitarbeiter:innen (Vollzeitkräfte, FTE) verfügt über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern. Die Produkte, Services und Lösungen sind in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2023 wurde ein Umsatz von EUR 427,5 Mio. und ein EBIT von EUR 26,6 Mio. erwirtschaftet.

Detailinformationen über Frequentis finden Sie auf der Homepage

http://www.frequentis.com

Barbara Fürchtegott, Head of Communications/Company Spokesperson

barbara.fuerchtegott@frequentis.com, +43 1 81150-4631

Stefan Marin, Head of Investor Relations

stefan.marin@frequentis.com, +43 1 81150-1074

Aussender: Frequentis AG

Adresse: Innovationsstraße 1, 1100 Wien

Land: Österreich

Ansprechpartner: Stefan Marin

Tel.: +431811501074

E-Mail: stefan.marin@frequentis.com

Website: www.frequentis.com

ISIN(s): ATFREQUENT09 (Aktie)

Börsen: Amtlicher Handel in Wien

Weitere Handelsplätze: Regulierter Markt in Frankfurt

