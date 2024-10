Liebeskiller Mundhygiene: Warum küsst Du mich nicht!

Zahnbelag statt Zärtlichkeiten: Warum Du eher Deine Zähne putzen solltest, als auf den nächsten Kuss zu hoffen! Warum Dir der Kuss verwehrt bleibt und wie Du es besser machst?

Die Liebe – sie beginnt oft mit einem Kuss. Doch was, wenn dieser Kuss plötzlich ausbleibt? Ein schüchternes Wegdrehen, eine höfliche Ausrede oder ein die kalte Schulter. Der Kuss, dieser zeitlose Ausdruck der Zuneigung, kann durch einen überraschend einfachen, aber schwerwiegenden Faktor torpediert werden: schlechte Mundhygiene. Klingt banal? Ist es nicht. Denn wer seinen Partner mit unangenehmem Atem, verfärbten Zähnen oder sogar schmerzverzerrtem Wehklagen auf Abstand hält, dem kann der Liebesfunke schnell verlöschen.

Mundhygiene mag in der Hektik des Alltags wie ein lästiges Detail wirken, doch tatsächlich ist sie der Schlüssel zu einem gesunden Mund – und einem funktionierenden Liebesleben mit romantischem Glück.

„Bitte Abstand halten!“ – Mundgeruch, der ungebetene Dritte in der Beziehung

Es gibt nur wenige Dinge, die so zuverlässig jede Romantik töten wie Mundgeruch. Wer hätte gedacht, dass eine der stärksten Waffen gegen die Liebe aus dem eigenen Mund kommt? Wissenschaftlich fundierte Daten belegen dies eindrucksvoll: Eine europaweite Umfrage unter 2.500 Frauen hat ergeben, dass Mundgeruch als größter Liebeskiller überhaupt wahrgenommen wird. Und wenn wir ehrlich sind, wissen wir auch alle, warum.

Du kannst noch so charmant flirten und tief in die Augen Deines Partners blicken – wenn beim ersten Annäherungsversuch der Geruch von Knoblauch, abgestandenem Kaffee oder schlichtweg vernachlässigter Mundhygiene vorherrscht, ist das Spiel vorbei. Was viele nicht wissen: Schuld sind Bakterien, die sich durch mangelnde Zahnpflege munter vermehren. Sie lieben es, sich in den Zahnzwischenräumen, auf der Zunge und dem Zahnfleisch anzusiedeln und produzieren dabei übel riechende Schwefelverbindungen.

Axel Kaiser, der visionäre Geschäftsführer von Denttabs, bringt es auf den Punkt: „Die Bakterien sitzen auf und gerade auch zwischen den Zähnen und sehr gerne auch auf und im Zahnfleisch und produzieren Schwefel.“ Und Schwefel, das wissen wir alle, riecht unangenehm . Die Lösung? Konsequente Zahnpflege – am besten mit innovativen Produkten wie den Zahnputztabletten von Denttabs, die durch ihre Polierwirkung den Zähnen nicht nur Glanz, sondern auch Frische verleihen. Kaiser ist überzeugt: „Wer seinen Mund richtig pflegt, macht nicht nur sich selbst, sondern auch dem Partner / der Partnerin eine Freude.“

Ein Drama in drei Akten: Verfärbte Zähne, die den Kuss verhageln

Ein strahlendes Lächeln kann Herzen schmelzen lassen – es sei denn, dieses Lächeln wird von verfärbten Zähnen begleitet, die eher an den Zahnschmelz eines Kaffeetrinkers erinnern. So manch romantischer Moment wurde schon dadurch zerstört, dass statt eines funkelnden Kussmundes ein Anblick wie aus einem Horrorfilm geboten wurde. Verfärbte Zähne sind nicht nur ein ästhetisches Problem, sie signalisieren oft auch eine vernachlässigte Zahnhygiene. Besonders schuld daran sind die üblichen Verdächtigen: Kaffee, Tee, Rotwein und natürlich Nikotin.

Die Realität sieht so aus: Niemand erwartet ein makelloses Johnny-Depp-Zahnpasta-Lächeln, aber wenn sich auf den Zähnen der gelbliche Schleier von Plaque abzeichnet, dann sorgt das für unangenehme Distanz. Doch hier kommt wieder die Expertise von Axel Kaiser ins Spiel: „Verfärbungen sind vermeidbar – und wer auf die richtige Pflege setzt, kann auch verfärbten Zähnen den Kampf ansagen.“ Seine Lösung: Denttabs Zahnputztabletten, die durch ihre Polierwirkung nicht nur den Zahnbelag entfernen, sondern auch das natürliche Weiß der Zähne wieder hervorzaubern. Studien bestätigen, dass der geringe Abriebwert der Tabletten den Zahnschmelz schont und gleichzeitig effektiver ist als herkömmliche Zahnpasta.

Kaiser selbst räumt ein: „Ja, der fehlende Schaum und der ungewohnte Geschmack sind anfangs gewöhnungsbedürftig, aber das Ergebnis spricht für sich.“ Wer auch lieber auf weiße Zähne als auf weiße Schaumberge setzt, hat hier die perfekte Lösung – und sichert sich obendrein noch die beste Grundlage für den nächsten Kuss.

„Du knirschst wohl?“ – Wenn der Stress an den Zähnen nagt und die Romantik im Bett bleibt

Es gibt ein Geräusch, das noch unromantischer ist als Schnarchen: das Knirschen der Zähne im Schlaf. Nächtliches Zähneknirschen ist nicht nur schädlich für die Zähne, sondern auch eine Belastung für jede Beziehung. Denn wer vom Partner dauerhaft geweckt wird, weil dieser unaufhörlich mit den Zähnen knirscht, wird wohl kaum am nächsten Morgen in die Kussoffensive gehen.

Das Problem: Beim nächsten Knirschen wirken enorme Kräfte auf die Zähne – teilweise mit bis zu 400 Kilogramm Druck. Dieser Stress geht nicht nur auf die Kauleiste, sondern oft auch auf die Beziehung. Der Zahnarzt erkennt das Problem meist schnell und kann mit einer speziellen Zahnschiene helfen. Doch auch hier spielt die richtige Zahnpflege eine Rolle: Stark beanspruchte Zähne benötigen eine Extraportion Pflege, um gesund zu bleiben.

Zahnlücken: Kein Lächeln mehr zum Dahinschmelzen

Zahnlücken sind bei Kindern niedlich, aber bei Erwachsenen ein echter Stimmungskiller. Sie zerstören nicht nur die Ästhetik des Lächelns, sondern beeinträchtigen auch die Kaufunktion und können zu schwerwiegenden Problemen im Gesicht führen. Besonders unangenehm wird es dann, wenn der charmante Lächelversuch in ein misslungenes Grinsen mündet, bei dem die Lücke unübersehbar hervorsticht.

Zahnlücken entstehen meist durch Karies, Parodontitis oder auch Unfälle – und sie sind keineswegs nur ein optisches Problem. Ein fehlender Zahn kann den gesamten Biss destabilisieren und langfristig zu Kieferbeschwerden führen. Axel Kaiser ist überzeugt, dass Vorbeugen besser als Heilen ist: „Mit der Zahnpflege und den richtigen Produkten kann Karies vorbeugt werden.“ Doch wenn die Zahnlücke bereits da ist, hilft nur der Weg zum Zahnarzt. Ein Implantat kann hier die Funktion und Ästhetik wiederherstellen.

Wenn der Kuss plötzlich zur Gefahrenzone wird: Lippenherpes und seine Tücken

Ein weiteres Hindernis auf dem Weg zum perfekten Kuss ist Lippenherpes. Wenn sich plötzlich diese unschönen, brennenden Bläschen zeigen, wird der Mund für mindestens zwei Wochen zur kussfreien Zone erklärt. Herpes betrifft rund 85 Prozent der Deutschen und bricht oft genau dann aus, wenn man es am wenigsten benötigt – zum Beispiel vor einem romantischen Date.

Was viele nicht wissen: Auch hier kann der Zahnarzt helfen. Mit speziellen Laserbehandlungen kann die Heilung beschleunigt und manchmal sogar ein Ausbruch verhindert werden. Und wenn man dann wieder küssen darf, sollte man sicherstellen, dass die Mundhygiene auf höchstem Niveau ist. Denn niemand möchte nach einer überstandenen Herpes-Attacke auch noch mit Mundgeruch konfrontiert werden.

Fazit: Schöne Zähne, schönes Leben – oder wie man das Liebesleben rettet

Schlechte Mundhygiene ist nicht nur ein Gesundheitsrisiko, sondern auch ein echter Liebeskiller. Mundgeruch, verfärbte Zähne, nächtliches Zähneknirschen oder gar Zahnlücken können dazu führen, dass der Partner den Kuss verweigert – und das hat oft langfristige Auswirkungen auf die Beziehung. Doch zum Glück gibt es Lösungen: Mit der richtigen Zahnpflege, unterstützt durch innovative Produkte wie den Denttabs Zahnputztabletten, kann man nicht nur für frische, gesunde Zähne, sondern auch für ein blühendes Liebesleben sorgen.

Axel Kaiser, der Gründer von Denttabs, bringt es auf den Punkt: „Saubere Zähne bedeuten mehr Küsse – und wer will das nicht?“ Wer auch seinem Partner eine Freude machen will, sollte nicht nur auf seine Zahnhygiene achten, sondern auch offen für Neues sein. Schließlich rettet das richtige Zähneputzen vielleicht mehr als nur den Atem – es könnte das Liebesleben zurückbringen.

Autor: Moritz Bausch, Blogger und OTA (operationstechnischer Assistent)

Über den Autor:

Moritz Roland Bausch arbeitet als OTA (Operation-Technischer-Assistent) im Gesundheitswesen. Seit 2022 ist Moritz Blogger bei ABOWI. Sein besonderes Interesse gilt dem Wandel des Gesundheitswesens – die Gesundheit des Menschen steht im Vordergrund – durch Technologie, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz zur ganzheitlichen Gesundheit von A bis Z. Der Blog akopjan-health.de bietet zahlreiche Themen rund um Gesundheit und Betriebliches Gesundheitsmanagement.

Die Denttabs innovative Zahnpflegegesellschaft mbH wurde 2009 gegründet und hat ihren Sitz im Berliner Stadtteil Wedding. Mit einem kleinen, dynamischen Team von etwa 15 Mitarbeitenden entwickelt und produziert das Unternehmen nachhaltige Zahnpflegeprodukte, insbesondere die innovativen Zahnputztabletten. Die Denttabs Zahnputztabletten bestehen zu 70 Prozent aus nachwachsender Zellulose, die sanft polierend auf die Zahnoberflächen wirkt. Axel Kaiser, Gründer und CEO: „Wir wollen die Ressourcen, die wir haben – unsere Erfahrung, unser Wissen, unsere Leidenschaft -, nutzen und dich morgens und abends daran erinnern, wie du bereits mit einer kleinen Tablette einen großen Unterschied machen kannst: für deine Zähne und für unsere Umwelt!“

