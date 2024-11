„LIEBE vor MACHT“: Kunst als Impuls für eine gerechtere Welt

Die Veranstaltung „LIEBE vor MACHT“ thematisiert die sieben zentralen Frauenwerte als Grundlage für eine gerechtere Gesellschaft. Durch künstlerische Installationen und fundierte Analysen wird die Bedeutung einer bedürfnisgerechten Weltentwicklung aufgezeigt, die auf Gleichberechtigung und Respekt basiert.

Die Pressekonferenz „LIEBE vor MACHT“ heute am 25.11.2024 stellt den künstlerischen Anspruch einer bedürfnisgerechten Weltentwicklung im Sinne der sieben wesentlichen Frauenwerte vor. Diese Werte sind:

– **Liebe**: Beziehungen und tiefe Verbindungen pflegen.

– **Integrität**: Ehrlich und authentisch sein.

– **Sicherheit**: Ein sicheres Umfeld und finanzielle Stabilität.

– **Freiheit**: Eigene Entscheidungen treffen.

– **Geborgenheit**: Schutz und emotionale Sicherheit.

– **Selbständigkeit**: Unabhängig sein.

– **Freude**: Glück und Zufriedenheit im Alltag.

Die Veranstaltung wirft die Frage auf, warum Frauen und Männer trotz des höheren Bevölkerungsanteils von 54 % Frauen die Tatsache ignorieren, dass das Leben von Frauen immer noch von Männern bestimmt wird – in Bezug auf Macht, Wirtschaft, Architektur, Bezahlung, Lebensweise und Anerkennung von Leistung uvm..

„LIEBE vor MACHT“ zielt darauf ab, diesen Aspekt durch drei unterschiedliche Kunstinstallationen sichtbar zu machen. Die alarmierenden Zahlen verdeutlichen die Dringlichkeit: In Deutschland wird täglich eine Frau ermordet, und alle drei Minuten ist eine Frau häuslicher Gewalt ausgesetzt. Auch in anderen Ländern sehen die Zahlen nicht wesentlich anders aus. Wenn das Machtbedürfnis des Mannes außer Kontrolle gerät und Not entsteht, wird diese Frustration oft in Gewalt gegen Frauen umgewandelt, ist ein wiederkehrender Aspekt.

Der Schutz der Frauen erfordert eine reife Gesellschaft, die erkennt, dass Führungs- und Machtpositionen gleichberechtigt von beiden Geschlechtern paritätisch besetzt sein sollten. Diese Maßnahmen könnten die Situation wesentlich verbessern und zu einer gelebten bedürfnisgerechten Welt für beide Geschlechter beitragen.

Die Pressekonferenz hat im Steirischen Presseclub stattgefunden, und zahlreiche Besucher folgten der Einladung und diskutierten mit Mag. Gerhard HY Fruhmann und Initiatorin Ing. Michaela Lukmann der Plattform Mikizzaner.

Sei dabei und unterstütze unsere Bewegung durch Kunst für eine bedürfnisgerechte Welt für beide Geschlechter.** Denn nur die Entschleunigung weg von überbordeter Macht und Kapitalismus hin zu einer höheren Geisteshaltung und gerechten Verteilung schafft Harmonie im Sein. Laut WIFO benötigt Österreich noch 132 Jahre, die UNO spricht von über 300 Jahren weltweit bis dahin.

Die Skulptur „Beschleuniger der Frauenwerte“ soll symbolisch einen Beschleuniger darstellen, durch den die partnerschaftliche Entscheidung schneller zum Wohle der Menschheit erfolgt. Der neue Reichtum wird in der Anzahl und Qualität der KI liegen, die einen den Frauenwerten definierten Lebensstil ermöglicht. Ein interaktiver Song von Lila Herderberg, Barbara Reisinger und Richard Dopler ergänzt dieses Installation.

Für die **Biennale Venedig 2026** wurde ein Antrag zur Ausstellung im österreichischen Pavillon von der Kuratorin Ing. Michaela Lukmann alias ARTHENA MAXX zusammen mit sechs weiteren Künstlerinnen (Margot Holzapfel, @WIRBELART, Regina Peier, Gabriele Hirsch, Elke Hubmann-Kniely, PINK ART ela reitinger) eingereicht. Das Konsortium hat die Möglichkeit, ihre innovativen Installationen 2026 im Palazzo Bollani zu präsentieren.

Dabei wurde eine neue Kunstform namens WOMAN-ART definiert. Die Werke werden auf dreieckigen Keilrahmen gemalt, die den Mutterschoß, Muttererde und zwei imposante Installationen unter den Titeln „Frauenschach mit Frauenwerten“ und „Beschleuniger der Frauenwerte“ symbolisieren. Zusätzlich wurde ein Woman-Art Fries unter dem Titel „WOMEN-NET“ entwickelt, das die Vernetzung der Frauen durch ihre Kunstform des WOMENISMUS symbolisiert.

Mit Hilfe der Künstlichen Intelligenz wurden weltweit die sieben wesentlichsten Frauenwerte und Männerwerte ausgewertet, die in 7 Tagen erschaffen und über Jahrhunderte stabil gehalten wurden. Die sieben wesentlichen Männerwerte sind:

– **Stärke**: Körperliche und emotionale Robustheit sowie die Fähigkeit, Herausforderungen zu meistern.

– **Verantwortung**: Verantwortung für sich selbst, die Familie und die Gemeinschaft übernehmen.

– **Ehre**: Integrität und ein starkes moralisches Bewusstsein.

– **Tapferkeit**: Mut, Risiken einzugehen und schwierige Situationen zu bewältigen.

– **Durchsetzungsvermögen**: Entschlossenheit und das Streben nach Zielen.

– **Schutz**: Die Fähigkeit und Bereitschaft, andere zu schützen und für deren Sicherheit zu sorgen.

– **Loyalität**: Treue und Verlässlichkeit gegenüber Familie, Freunden und Gemeinschaft.

Wer der Meinung ist, es wäre nicht möglich, möge den Bereich des Offshore-Kapitals weltweit offenlegen. Dieses hier gehortete Kapital könnte alle Staaten entschulden und der Rest dieses Vermögens auf die 204 Länder dieser Welt aufgeteilt werden. Wie würde dann die Welt zwischen Reich und Arm, Frau und Mann wahrgenommen werden? Wäre dann die Macht des Kapitalismus besiegt durch die Liebe zur Menschheit vor der Macht?

