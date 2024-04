diesmal gibt“s etwas für deine Gesundheit, hübsch verpackt in weißem Leder!

Liebe Mama,

diesmal gibt“s etwas für deine Gesundheit, hübsch verpackt in weißem Leder!

Wie der Mutter zeigen, wie wichtig sie für die Familie ist? Mit Blumen. Die machen immer eine Freude und dürfen natürlich nicht fehlen! Aber etwas wirklich Wertvolles ist ein schönes Geschenk für die Gesundheit. Denn das zeigt doch ganz besonders, wie sehr einem die Mama und ihr Wohlbefinden am Herzen liegt. Swiss smile hat ein tolles Whitening Beauty Set, das jede Mutter erfreuen wird. Denn es macht nicht nur schöne weiße Zähne, sondern hilft auch der Gesundheit. Und das nicht nur am Muttertag.

Weißes Lederetui

Dieses elegante Etui aus weißem Leder passt gut in die Handtasche, und ist groß genug, um viele Produkte für die Zahnpflege aufzunehmen.

Diamond Glow Whitening Zahnpasta und snow white transparente Zahnbürste

Die hübsche, transparente Zahnbürste mit hunderten feiner Curen®-Filamenten im achteckigen Bürstenkopf reinigt die Zähne nicht nur ganz sanft und dennoch gründlich mit der hochwirksamen Diamond-Glow-Zahnpasta, sondern auch das Zahnfleisch. Diese Massage ist eine Wohltat bei empfindlichem Zahnfleisch und freiliegenden Zahnhälsen. Ganz leicht andrücken und vorsichtig kreisen. Ein erbsengroßer Tropfen der Diamond-Glow Zahnpasta mit 1 Karat Diamant-Staub in feinster Pulverform hellt mit dieser innovativen Wirkstoffkombination die Zähne sichtbar auf. Das darin enthaltene entzündungshemmende Kurkumin verzögert die Anlagerung von Plaque und erschwert dadurch die Entstehung von Karies. Natürlicher und Feuchtigkeit spendender Aloe Vera beruhigt gereiztes Zahnfleisch.

Pearl shine Zahnconditioner und Zahnpflege Pinsel

Das ist ja praktisch. Ein Zahnschaum, der die Zähne um einige Nuancen aufhellt und sogar den Zahnschmelz repariert und auch noch schützt, das ist wirklich genial. So einfach geht das: nach dem Zähneputzen entweder den feinen Schaum auf den weichen Zahnpflege Pinsel geben und über den Zähnen verteilen oder einfach in den Mund sprühen. 30 Sekunden im Mund hin und her bewegen. Fertig. Und jetzt ein Blick in den Spiegel: Bitte lächeln!

Dieses Whitening Beauty Set mit dem pflegenden Inhalt wird bestimmt die perfekte Überraschung!

