Licht als entscheidender Faktor bei der Aufzucht von Cannabis

Cannabis ist eine sehr lichthungrige Pflanze, die je nach Stadium verschiedene Lichtspektren für optimales Wachstum und maximierte Erträge benötigt. Sylvania, ein weltweit tätiger Hersteller von Beleuchtungslösungen, bietet die perfekte LED-Leuchte für das Pflanzenwachstum, mit der die Aufzucht von Cannabis optimal unterstützt wird.

Spitzenqualität aus Tradition

Sylvania kann auf eine lange Historie im Horticulture-Segment zurückblicken. Bereits 1959 führten sie die weltweit erste Lichtquelle speziell für das Pflanzenwachstum ein. Diese Expertise zeigt sich heute in Form Sylvania GroLux LED Linear Fullspectrum+, die genau auf die Bedürfnisse von Pflanzen abgestimmt ist.

Das ideale Lichtspektrum für die Wachstumsphase

Während der Wachstumsphase sollte darauf geachtet werden, dass die Pflanzen viele Blätter bilden und eine kompakte Struktur beibehalten. Auf diese Weise werden übermäßige Streckungen vermieden und kräftige Stängel entwickelt. Dafür benötigen die Pflanzen einen hohen Anteil an blauem Licht.

„Rotes“ Licht für ertragreiche Blütezeit

Wenn Cannabispflanzen zu blühen beginnen, können die höchsten Erträge erzielt werden, wenn sie einem Lichtspektrum ausgesetzt werden, das viele „rote“ Wellenlängen enthält, die die Blütenbildung fördern. Dies simuliert den flacheren Winkel der Sonneneinstrahlung im Spätsommer und Herbst. Zusammen mit einer Bestrahlung im 12-Stunden-Zyklus bringt dies die Pflanze in die Blütephase.

Die Allzweckwaffe für erfolgreiches Pflanzenwachstum

Die Gro-Lux® LED Linear FullSpectrum+ von Sylvania ist eine der modernsten Pflanzenwachstumsleuchten, die heute auf dem Markt erhältlich ist. Sie wurde für professionelle Anwendungen entwickelt und schafft mit ihrer Modularität flexible Beleuchtungssysteme für den Gartenbau jeder Größenordnung, um die Erträge zu maximieren. Dabei deckt sie alle Bedürfnisse der Pflanze in einer einzigen Leuchte ab, da sie das gesamte Lichtspektrum bis in den „Far Red“ Bereich abbildet. Bemerkenswert ist auch der geringe Schattenwurf, der durch mehrere überlappende Lichtquellen erzielt wird. Durch die höhere Lichtpenetration werden auch tieferliegende Blätter erreicht. Die Vorteile sind vielfältig und die Lösung spiegelt die Expertise von Sylvania in jeglicher Hinsicht wider:

Kein lästiger Wechsel des Spektrums mehr

Vorbei sind die Zeiten, in denen manuell die Leuchtmittel ausgetauscht werden mussten, um die Pflanze in die Blütephase zu bringen. Sylvania Gro-Lux® LED Linear FullSpectrum+ bietet das gesamte Lichtspektrum und wurde für professionelle Anwendungen konzipiert. Dank der modularen Bauweise lässt sich das Beleuchtungssystem flexibel an die Anforderungen anpassen. Dabei können dank Durchgangsverdrahtung bis zu sechs dieser LED-Leuchten in Reihe geschaltet werden. Zudem sind sie als SylSmart-Varianten erhältlich. So können bis zu 762 dieser Leuchten via Bluetooth-Mesh miteinander verbunden und ganz einfach per App gesteuert werden.

Wasserdampfdicht und robust

Gro-Lux LED Linear von Sylvania ist mehr als nur eine wasserdichte Beleuchtungslösung. Sie ist wasserdampfdicht und unempfindlich gegen Feuchtigkeit, Spritzwasser oder flüchtige Chemikalien. Die LEDs sind gegen äußere Elemente abgedichtet und werden mit einem Duo-Membran-Stecker geliefert, der die Belüftung gewährleistet, ohne die Integrität der Leuchte zu beeinträchtigen. Die LEDs sind nach IP66 zertifiziert, um einen zuverlässigen Schutz zu gewährleisten.

Resistent gegen UV-Einstrahlung und widrigen Klimabedingungen

Sylvania ist sich der Auswirkungen der täglichen UV-Strahlung auf das Material bewusst und verwendet daher ausschließlich UV-stabile Kabel, Stecker und Optiken, die Langlebigkeit und Stabilität in Gewächshausumgebungen sicherzustellen. Darüber hinaus halten die Leuchten auch anspruchsvollen Klimabedingungen stand. Das innovative thermische Design trennt die Treiber von den LEDs und verhindert so den Einfluss von Wärme. Belüftungskanäle zwischen den einzelnen Modulen sorgen für einen optimalen Luftstrom, und gecrimpte LED-Platinen garantieren eine löt- und fehlerfreie Lebensdauer.

Langlebigkeit garantiert

Sylvania garantiert Spitzenleistung bei LEDs durch höchste Standards und strenge Tests in ihrer belgischen Forschungs- und Entwicklungseinrichtung. Selbst nach 12-stündiger täglicher Nutzung behält die Gro-Lux LED Linear nach 13,5 Jahren eine Leistung von über 90 %. Damit ist die Leuchte eine zukunftssichere Investition, die über Jahre hinweg beste Ernten gewährleistet.

