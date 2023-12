LIAN LI UNI FAN TL & TL LCD – Die nächste Evolutionsstufe des Kühlens

Jetzt neu bei Caseking!

Lian Li verschieben ein weiteres Mal die Grenzen des für möglich gedachten! Die neuen UNI FAN TL glänzen nicht nur mit weiter verbessertem Daisy-Chaining, sondern besonders schicker RGB-Beleuchtung, mit nahtlosen Übergängen zwischen den Lüftern und überzeugender Kühlleistung. Unumstrittenes Highlight ist dabei die UNI FAN TL LCD Version mit einem voll konfigurierbaren 1,6 Zoll Bildschirm in der Mitte eines jeden einzelnen Lüfters! Lasst euch Performance-Daten, GIFs, Bilder und Videos direkt auf den Lüftern anzeigen und erschafft so eine einzigartig dynamische Ästhetik für euren Build.

Jetzt neu bei Caseking!

Nicht zu übersehen sind die LC-Displays in der Mitte der UNI FAN TL LCD Lüfter. Die 1,6 Zoll Bildschirme haben eine Auflösung von 400 x 400 Pixeln und können extrem vielseitig bespielt werden. GIFs, Videos, Bilder oder Performance-Daten wie die CPU oder GPU Temperaturen und vieles mehr lassen sich so direkt auf den Lüftern darstellen und lassen sie einfach verflixt cool aussehen.

Die Montage der Lian Li UNI FAN TL & TL LCD Lüfter folgt dem mittlerweile bewährten Konzept der UNI FAN Serie: Die Lüfter sind ausgestattet mit Kontaktpunkten und werden nicht mit Kabeln, sondern per Stecksystem miteinander verbunden. So lassen sich mehrere Lüfter zu einem Cluster zusammenstecken und mit einem einzelnen Kabel an den Controller anschließen. Die Kontakte leiten dabei sowohl die PWM und ARGB Signale weiter und erlauben das Hochladen von Medien für die Bildschirme der TL LCD Versionen.

Die Lücke zwischen den Lüftern konnte dabei erneut verringert werden, was optisch fast komplett nahtlose Übergänge ermöglicht. Die RGB Streifen wirken so wie aus einem Guss. Die Unendlichkeitsspiegel an den Seiten der Lüfter wurden gegenüber den UNI FAN SL-INF noch einmal vergrößert.

Bis zu vier Lüfter in einem Cluster können mit einem Kabel versorgt werden. Der HUB wird über SATA selbstständig mit Strom versorgt, es besteht also kein Risiko, die Mainboard-Anschlüsse zu überfordern.

Die Features der UNI FAN TL & TL LCD Lüfter im Überblick:

Leistungsfähige und besonders schicke PWM ARGB Lüfter in Schwarz oder Weiß mit Aluminiumrahmen

Vielseitig einsetzbares 1,6 Zoll Display auf den TL LCD Ausführungen

Verfügbar in 120 mm und 140mm Format, jeweils mit normaler und gedrehter Lüfterblattausrichtung

Einzigartiges Stecksystem mit verbessertem Daisy-Chaining

Besonders edel umgesetzte RGB-Beleuchtung mit 32 digital adressierbaren LEDs pro Lüfter

Bildschirminhalte, Geschwindigkeit und Beleuchtung per verbesserter Lian Li L-Connect 3 Software steuerbar

Gummi-Pads zum Entkoppeln störender Vibrationen

Triple-Pack inklusive Lian Li 12TL Controller, ebenfalls separat erhältlich

Mithilfe der weiter verbesserten L-Connect 3-Software lässt sich eine optimierte Lüfterkurve für Drehzahl und Temperatur einstellen, inklusive eines sinnvollen Start-/Stop-Modus. Wenn die Komponenten sich unter einer festgelegten Temperatur befinden (maximal 50 Grad), bleiben die Lüfter einfach aus und damit komplett lautlos.

Die Lian Li UNI FAN TL sind einzeln für 32,90 Euro und im Triple-Pack mit Lian Li 12TL Controller für 109,90 Euro ab jetzt erhältlich. Die 140 mm Ausführungen kosten pro Stück 35,90 Euro und treffen voraussichtlich Ende Januar ein.

Lian Li UNI FAN TL LCD Lüfter mit Bildschirm gibt es einzeln für 46,90 Euro, im Dreierpack mit Controller für 149,90 Euro und sie sind bereits verfügbar. Die 140 mm Varianten kosten 51,90 Euro und werden ebenfalls für Ende Januar erwartet.

Alle Varianten sind in Schwarz und Weiß und mit normaler und gedrehter Lüfterausrichtung erhältlich.

Alle Infos zu den Lian Li UNI FAN TL & TL LCD finden sich auch noch einmal hier:

www.caseking.de/uni-fan-tl

Jetzt bei Caseking bestellen!

Caseking ist ein führender europäischer Distributor exklusiver Top-Marken und ein renommierter Online-Händler, bekannt für einzigartige und extravagante Computer-Hardware und passendes Zubehör, der 2003 gegründet wurde und seitdem kontinuierliches Wachstum verzeichnet. Der Sitz in Berlin-Charlottenburg ist einem riesigen, modernen Logistikcenter mit 10.000 m² Lagerfläche angeschlossen. Wie der Name vermuten lässt, spielen bei Caseking eine gigantische Auswahl an PC-Gehäusen in unterschiedlichen Größen, Formen und Designs eine zentrale Rolle. Daneben ist ein enormes Spektrum an Modding-Artikeln zur PC-Individualisierung, hochklassiger Gaming-Peripherie, allgemeiner Computer-Hardware und täglich neu dazukommenden Artikeln jederzeit verfügbar. Caseking strebt stets danach, der Zielgruppe im Markt für Gamer und Enthusiasten topaktuelle Hardware und außergewöhnliche Hochleistungs-Produkte zur Verfügung zu stellen. Mit den hauseigenen Marken King Mod, 8Pack und der8auer bietet die Firma beliebte Produkte zur Leistungssteigerung (vorübertaktete Elemente) genauso wie Komponenten zur Geräuschreduzierung (Wasserkühlung, leise Luftkühlung, schalldichte Materialien) und mächtige, handgefertigte Gaming-PCs an. Zudem nimmt Caseking Spezialumbauten und Anpassungen der Gehäuse im Kundenauftrag vor. Beispiellose Casemods sind auf internationalen Messen und Events präsent.

Die Caseking Gruppe besteht aus www.caseking.de zusammen mit den Tochtergesellschaften www.overclockers.co.uk (Großbritannien), www.caseking.hu (Ungarn), www.globaldata.pt (Portugal), www.trigono.se (Schweden) und www.jimms.fi (Finnland) und unterhält regionale Büros in Frankreich, den Niederlanden und Taiwan.

Kontakt

Caseking GmbH

Vincent Rohloff

Gaußstraße 1

10589 Berlin

+49 (0)30 4036642-00



https://www.caseking.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.