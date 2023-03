Lian Li UNI FAN SL-INF 140 – Einzigartiger Look im Großformat

Jetzt neu bei Caseking!

Sehnlich erwartet, endlich erhältlich! Die Lian Li Uni FAN SL-INF gibt es jetzt auch in 140 mm. Wie die 120 mm Version vereinen sie die Features der UNI FAN-SL und AL Lüfter und krönen das Lichtspektakel mit Unendlichkeitsspiegeln in der Mitte und an den Seiten des Lüfters. Das Ergebnis sieht einzigartig und bestechend edel aus. Das praktische Stecksystem macht die Installation super komfortabel und ermöglicht einen extrem aufgeräumten Look. Gepaart mit exzellenter Kühlung bei überschaubarer Geräuschentwicklung sind die Uni FAN SL-INF ein fantastisches Upgrade in Sachen Performance und Ästhetik eures Builds.

Der Lian Li UNI FAN SL-INF 140 ist ein 140 mm PWM Lüfter mit durchdachtem und einzigartigem Stecksystem für besonders aufgeräumtes Kabel-Management. Seine starken Leistungswerte machen ihn zu einem Allrounder, der sich sowohl als Gehäuselüfter als auch an Radiatoren und CPU-Kühler einsetzen lässt. Darüber hinaus glänzt der Lian Li UNI FAN SL-INF 140 mit einer kräftigen ARGB-Beleuchtung, die in Kombination mit den Unendlichkeitsspiegeln für einzigartige Leuchteffekte sorgt.

Die Features der Lian Li Uni Fan SL-INF im Überblick:

Cleveres Stecksystem für Daisy-Chaining und weniger Kabel

Edles Design mit Aluminiumrahmen

40 digital adressierbare RGB-LEDs und Unendlichkeitsspiegeleffekt

Drehzahl und Beleuchtung per L-Connect 3-Software steuerbar

Max. 1.600 U/min Drehzahl bei 28 dB(A)

123,5 m³/h max. Fördervolumen und max. 2,88 mmH2O statischer Druck

max. 2,66 mmH2O statischer Druck

Gummi-Entkoppler zur Vibrationsreduktion

Die Installation der Lian Li UNI FAN SL-INF-Serie folgt einem cleveren und einzigartigen Konzept: Die Lüfter besitzen Pin-Kontakte und werden mit einem praktischen Stecksystem verbunden. Bis zu vier Lüfter werden so zu einem Cluster verbunden und lediglich der letzte Lüfter wird per Kabel an den Hub angeschlossen – das erspart jede Menge Zeit und ermöglicht besonders aufgeräumtes Kabel-Management.

Das Stecksystem wurde gegenüber vorherigen Versionen weiter verbessert. Der Anschluss ist in die Mitte des Rahmens gewandert und verkleinert. Zusätzlich lässt sich der Stecker jetzt entfernen, beides zusammen ermöglicht einen noch unkomplizierteren Einsatz auf Radiatoren. Die ehemals getrennten Kabel für PWM und ARGB wurden in ein 7-Pin-Kabel zusammengefasst, das an den beiliegenden HUB angeschlossen wird. Der Single-Version liegt ein Adapter für den direkten Anschluss ans Mainboard bei.

Die Lian Li UNI FAN SL-INF 140 kosten 29,90 Euro und sind in Schwarz und Weiß ab sofort lieferbar!

Die UNI FAN SL-INF 120 sind weiterhin für 29,90 Euro, oder in 3er Packs inklusive Lian Li SL UNI FAN L-Connect 3.0 Controller für 99,90 Euro erhältlich. Der Controller ist ebenfalls separat für 24,90 Euro zu haben.

Alle Informationen zu den Lian Li Uni Fan SL-INF Lüftern findet ihr auch noch einmal hier:

caseking.de/uni-fan-sl-inf-140

