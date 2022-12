Leuchtende Weihnachtsfreuden

Sinnvolle Geschenke für Kinder, Sportliche und Anspruchsvolle: Die Stirnlampen Kidled und NEO sowie die Modelle der Signature-Serie von Ledlenser sorgen für strahlende Gesichter

Solingen, im Dezember 2022 – Auch kurz vor Heiligabend finden Weihnachtsmänner und -frauen bei Ledlenser persönliche und zugleich praktische Geschenkideen für die ganze Familie. So sind LED-Stirnlampen clevere Begleiter für alle, die sich gern draußen bewegen: Die Leichtgewichte sorgen für eine sichere Beleuchtung und freie Hände.

Läuferherzen schlagen höher mit den Modellen der NEO-Serie, die Stadtläufe und Trail-Runs in ein brillantes Licht setzen. Speziell für kleine Abenteurer hat Ledlenser die Stirnlampen Kidled2 und Kidled4R entwickelt – mit spannenden Funktionen und bunten Lichtfarben sorgen sie für viel Spaß. Ein zeitloses Geschenk für ambitionierte Outdoor-Enthusiasten ist die leistungsstarke Premium-Stirnlampe H7R Signature, die mit zahlreichen Features ausgestattet ist. Wer lieber eine High-End-Taschenlampe verschenken möchte, wird ebenfalls in der Signature-Serie fündig und kann dabei aus drei Hochkarätern auswählen.

Lichtgeschenke für höchste Anforderungen

Die Modelle der Premiumlinie Signature setzen dunkle Umgebungen blitzschnell in ein genau abgestimmtes Licht – ob extrem hell, weit gestreut, ganz nah, klar fokussiert oder fein gedimmt. Die Stirnlampe H7R Signature bietet dank ihrer Features variable Einsatzmöglichkeiten – ob beim Wandern, Klettern, Jagen oder anderen Sportaktivitäten. Farben werden besonders natürlich wiedergegeben. Dank Fusion Beam können Anwender Flood- und Spot-Licht individuell regeln und damit ein einzigartiges Lichtbild komponieren. Mit der Ledlenser-Connect-App lässt sich die Lampe auch per Bluetooth steuern.

Alle Modelle der Signature-Reihe, also auch die Taschenlampen P6R Signature, P7R Signature und P18R Signature, verfügen über aufladbare Akkus. Die leistungsstarken Lichtpartner werden bereits mit umfangreichem Zubehör geliefert. Dadurch ergeben sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten.

Die helle Freude für alle Läufer

Sportliche können auch in der dunklen Jahreszeit jederzeit trainieren, denn die funktionsreichen Stirnlampen aus der NEO-Serie sorgen für brillantes Licht. Dabei stehen verschiedene Modelle zur Wahl: Als täglicher Begleiter passt die NEO1R selbst in eine kleine Tasche, die Allrounder NEO3 und NEO5R beleuchten Läufe in der Stadt, die extrem lichtstarke NEO9R führt Trailrunner sicher durch unwegsames Gelände.

Alle Modelle bringen hilfreiche Features mit, die immer für ein homogenes Lichtbild sorgen. Nah- und Fernbereich werden jederzeit optimal ausgeleuchtet. Die Leuchtmodi lassen sich während des Laufens einfach wechseln und somit an sich ändernde Lichtverhältnisse anpassen. Auch bei langen Läufen sitzen die Lampen komfortabel auf der Stirn. Alternativ können NEO5R und NEO9R auch am Brustgurt getragen werden, um z.B. in Laufgruppen niemanden zu blenden. NEO3 wird mit Batterien betrieben, alle anderen Modelle sind aufladbar.

Lichterspaß für Kinder

Dank cleverer Funktionen vereinen die Stirnlampen Kidled2 und Kidled4R Spaß und Sicherheit. So sorgen die robusten Lampen für eine bessere Sichtbarkeit z.B. auf dem Schulweg und bei Nachtwanderungen, sie können zudem als buntes Signallicht und Lichtwerkzeug eingesetzt werden sowie als augenfreundliches Leselicht. Möglich macht es die Vielfalt der Lichtfarben: Weiß, Rot und Blau.

Beide Modelle bringen dieselben Features mit, sie unterscheiden sich lediglich im Gewicht und bei der Energieversorgung. Kidled2 benötigt eine handelsübliche AAA-Alkaline-Batterie, Kidled4R ist mit einem Li-Ion-Akku ausgestattet, der sich über den Micro-USB-Anschluss schnell wieder aufladen lässt. Das abnehmbare elastische Stirnband ist waschbar. Alternativ kann die Lampe auch ohne Stirnband mit dem integrierten Metallclip befestigt werden und sitzt dann fest am Schulranzen, Rucksack oder an der Kleidung. Kidled-Lampen sind in zwei fröhlichen Designs erhältlich: Zur Wahl stehen grüne Dinosaurier oder lila-blaue Regenbögen.

Ob kindgerechte Stirnlampe, sportlicher Begleiter oder High-End-Modell: Ein Geschenk von Ledlenser sorgt dauerhaft für helle Freude – nicht nur an Weihnachten. Wer sich bis zum 31.01.2023 mit aufladbaren Alltagshelfern bei Ledlenser eindeckt, erhält fünf Euro für jede gekaufte Lampe zurück: https://ledlenser.com/de/angebote/aktionen/cashback-aktion/

Die Lampen sowie weitere Informationen sind im Onlineshop von Ledlenser verfügbar: http://www.ledlenser.com/de

