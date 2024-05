„Let’s talk pitches“ auf der IMEX 2024

Vorträge und ein Workshop über den Reverse Pitch von format:c, Gurgl Carat und THM

In mehreren spannenden Beiträgen auf der IMEX in Frankfurt stellen Tobias Weber, CEO und Creative Director der Agentur format:c live communication, Felix Kupfer, Geschäftsführer des Kongresszentrums Gurgl Carat, und Michelle Carolin Speth, Dozentin an der THM Technische Hochschule Mittelhessen, das Konzept des ersten Reverse Pitch der MICE-Branche vor. Unter dem Titel „The Event Experiment“ sorgte die Ankündigung des „Pitch verkehrt“ im letzten Jahr für reichlich Aufmerksamkeit. Die Veranstaltungsserie startet am Dienstag, 14. Mai, von 13:00 bis 13:30 Uhr mit einem Update-Vortrag auf der Encore Global Stage in Halle 9/Stand 9005. Ein weiterer Workshop mit Q+A-Session wird am selben Tag von 15:00 bis 16:00 Uhr in der Impact Zone am Stand 9010 angeboten. Ein zweiter Update-Vortrag findet am Mittwoch, 15. Mai, von 15:00 bis 15:30 Uhr ebenfalls auf der Encore Global Stage in Halle 9 statt.

„The Event Experiment“ revolutioniert den traditionellen Pitch-Prozess, indem in einem für die MICE-Branche bislang einmaligen Reverse Pitch die Kunden bei der Agentur und dem Veranstaltungsort um einen einzigartigen Event wetteifern. Die Initiatoren wollen diesen umgekehrten Prozess keineswegs als neue Norm etablieren, hoffen aber, damit Aufmerksamkeit für ein wichtiges Thema zu schaffen. Diese Umkehrung der üblichen Vorgehensweise zielt darauf ab, die oft auf beiden Seiten als frustrierend empfundenen Aspekte herkömmlicher Wettbewerbspräsentationen zu beleuchten und konstruktive Lösungen der Probleme zu fördern. Transparenz, Fairness und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit stehen dabei im Vordergrund. So sollen Ausschreibungsprozesse auch in Bezug auf neue Regelungen in Lieferkettenschutzgesetzen zukunftsfähig gestaltet werden.

Die Teilnehmer der Veranstaltungen auf der IMEX erhalten tiefe Einblicke in ein laufendes, wissenschaftlich begleitetes Pilotprojekt, das darauf abzielt, den Pitch-Prozess zu verbessern und effektiver zu gestalten. Ziel ist es, eine Kultur der Wertschätzung und des Respekts in der Branche zu fördern und dabei auch die Arbeit von Young Professionals und Auszubildenden anzuerkennen und effektiv zu nutzen.

Unternehmen aller Branchen sind herzlich eingeladen, sich zu bewerben und das Projekt zu unterstützen. Alle Bewerber laden die Veranstalter im Juli/August 2024 zu einem ersten Think Tank „Pitches“ in Europas höchstgelegenem Konferenzzentrum Gurgl Carat ein.

Für weitere Informationen zum Projekt „The Event Experiment“ stehen Tobias Weber, Felix Kupfer und Michelle Carolin Speth nach den Beiträgen auf der IMEX für persönliche Gespräche zur Verfügung.

format:c live communication GmbH

Die Kreativ-Agentur format:c live communication GmbH entwickelt seit 2014 Live-Kommunikations-Konzepte für ihre internationalen Kunden. Das Fundament für die Live-Erlebnissen, kreativen Workshops und beeindruckenden Filmen bilden die vielseitigen Hintergründe des Agentur-Teams, das kreative Lösungen für Live-Kommunikation im Zusammenspiel von Raum, Medien und Inszenierung schafft. Zum Portfolio des Kölner Unternehmens gehören Content-Consulting, Projekt-Planung, Filmproduktion und Live-Regie.

Mai 2024 / format:c live communication GmbH

Sülzburgstraße 97

D-50937 Köln

Ansprechpartner: Tobias Weber und Natalie Driesnack

Tel.: +49 (0) 221 168 47 577

E-Mail: info@formatc-live.com

Internet: www.formatc-live.com