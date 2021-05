Let`s start: weibliches Unternehmertum leicht gemacht! Seminar für Gründerinnen oder solche die darüber nachdenken eine zu werden.

Ihr Traum? Endlich selbstständig und selbstbestimmt arbeiten! Kann ich das überhaupt schaffen – bin ich gut genug (Superwoman)? Kann dieser Traum Wirklichkeit werden? Auf jeden Fall!

Mit Ihrem Wunsch, als Existenzgründerin ganz neu durchzustarten, befinden Sie sich in bester Gesellschaft. Endlich raus aus dem Hamsterrad, am liebsten gestern als morgen. Dazu möchte ich Ihnen aus Erfahrung sagen: „Gut vorbereitet starten ist schon die halbe Miete”. Der Weg aus einem Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit will durchdacht und vor allem gut geplant sein. Überstürzen kostet sonst unter Umständen Geld, Zeit und Nerven und vielleicht machen Sie sich dadurch eine eigentlich brillante Geschäftsidee kaputt. Betrachten Sie eine gute Vorbereitung als Ihre erste Handlung als angehende Unternehmerin.

Mit unserem Seminar für Gründerinnen erhalten Sie erste wichtige Informationen zur richtigen Vorgehensweise.