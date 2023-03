Lesevergnügen für die Ostertage

Die folgenden Buchtipps aus dem Karina-Verlag bieten Lesevergnügen. Und natürlich sind es auch tolle Geschenke zu Ostern. Sie wissen ja, Bücher sind zeitlos und haben ihren eigenen Charme.

Poetessa – geschriebene Seelenbilder

„Was der Mensch nicht vermag auszusprechen, findet sich in Büchern“

Die Weite der Gedanken, eingefangen in wundersamen Gedichten von Doreen Kirsche und gezeichnet von Karina Pfolz füllen dieses seelenbewegende Buch.

Ein Kunstwerk des Fühlens für Menschen gestaltet, die all den Stress der Zeit, Trauer, Liebe, Lachen – aber auch Sehnsucht, verarbeiten möchten. Eintauchen in die Welt der Zeichnungen, Aufnehmen der Worte.

Ein Seelenbuch des Lebens, das seine Begleiter auf lange Zeit treu sein wird.

Das Hardcoverbuch ist ein wahres Schmuckstück. Gedruckt auf Fotopapier und in Softtouchqualität.

Poetessa – Hoffnung

Was der Mensch nicht vermag auszusprechen, findet sich in Büchern. Das zweite Kunstbuch aus der Serie „Poetessa“ lässt die Leser*innen wieder eintauchen in die Welt der Kunst. Die der Worte für die Seele und die der Bilder, die gemalt sind mit dem Werkzeug der Gefühle.

Wie bereits das erste Buch, entführen die Seiten in dem Werk in die Weiten der Gedanken, eingefangen in wundersamen Gedichten von Doreen Kirsche und gezeichnet von Karina Pfolz. Ein Kunstwerk der Gefühle. Eintauchen in die Welt der Zeichnungen, aufnehmen der Worte und damit die schwere Last des Lebens ein wenig besser zu ertragen.

Poetessa – Fühlen

Das dritte Werk aus der Kunstbuchserie Poetessa lässt die Leserinnen und Leser fühlen. Auf allen Ebenen. Wie auch die ersten beiden Bücher bezaubern die Texte und handgezeichneten Bilder und bringen die Seele zum Atmen.

„Der Atem des Lebens holt sich die Kraft aus der Seele“

Gefühlte Worte, gezeichnete Gefühle … dies findet sich in „Poetessa“.

Inspiriert durch die Kraft der Liebe, geführt von Trauer und Verlust, getragen mit Hoffnung und Erinnerung schufen die beiden Künstlerinnen Doreen Kirsche und Karina Pfolz dieses wundervolle Werk. Worte, wie sie einfühlsamer nicht sein können, begleitet von handgezeichneten Bildern, öffnen den Leserinnen und Lesern das Herz.

Dies ist das dritte Buch aus der Poetessa-Serie und es verwundert nicht, dass bereits abertausende Menschen dem Schaffen der beiden Künstlerinnen folgen. Es wundert nicht, dass Doreen Kirsche mit dem Titel „Best-Author“ geehrt wurde und Karina Pfolz eine Ehrung vom ArtMuseum Luxemburg für diese Bücher erhielt.

Lass dich von den Zeilen führen,

welche sanft dein Herz berühren.

Du spürst den Zauber sicherlich,

alle Worte sind für dich.

Lass dich von den Bildern leiten,

welche deine Seele weiten,

Du spürst gewiss die Leidenschaft,

jedes Bild schenkt Mut und Kraft.

Zu den Büchern geht e hier:

https://www.karinaverlag.at/themenliteratur/

Buchtipps aus dem Verlag:

Firmeninformation:

Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal.

Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy“ wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

http://brittasbuecher.jimdofree.com/