Lesespaß nicht nur für Kinder

Kinder dieser Erde Band 1 und Band 2 aus dem Karina-Verlag ist den Kindern dieser Erde gewidmet. Kinder gehören geliebt, beschützt und haben es verdient, in einer liebevollen und friedlichen Welt zu leben. Alle Kinder.

Kinder dieser Erde Band 1

22 Länder, 22 Geschichten über das Leben der Kinder dort. Erlebnisse voll Herzenswärme.

Zum Buch geht es hier:

https://www.karinaverlag.at/p/kinder-dieser-erde/

Produktinformation:

Gebundene Ausgabe: ‎150 Seiten

ISBN-13: 978-3966980852

Kinder dieser Erde Band 2

Verschiedene Länder, unterschiedliche Kulturen. Welche Freuden und Sorgen bewegen Kinder rund um den Erdball? 20 Erzählungen lassen uns in bekannte und weniger bekannte Gegenden unserer Welt eintauchen.

Zum Buch geht es hier:

https://www.karinaverlag.at/p/kinder-dieser-erde-teil-2/

Produktinformation:

Gebundene Ausgabe:‎ 160 Seiten

ISBN-13:‎ 978-3903161825

Über den Verlag:

Gegründet wurde der Karina-Verlag im August 2014 von der Autorin Karina Pfolz. In Anlehnung an den Verein „Respekt für Dich – AutorInnen gegen Gewalt“, dessen Vorstandsvorsitzende sie ist.

Jedes publizierte Buch des Verlages, jede CD, jedes Kunstwerk, unterstützt die Gewaltopferhilfe in Österreich. Außerdem veranstaltet „Respekt für Dich“ und der Karina-Verlag laufend Workshops an Schulen, zu den Themen Gewaltvermeidung, Mobbing, Mentortraining bei Lernproblemen usw.

Die Anthologien, an denen sich an die 1.200 AutorInnen weltweit beteiligen, unterstützen mit dem gesamten Honorar GewaltfreiLeben.

Firmeninformation:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

https://brittasbuecher.jimdofree.com/