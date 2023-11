Lesenachschub für die Weihnachtstage sichern

Hier einige Buchtipps aus dem Karina-Verlag. Es kann ja nicht sein, dass Sie über die Weihnachtstage nichts mehr zum Lesen haben. Lesenachschub geht immer. Und natürlich machen sich diese Werke auch gut als Weihnachtsgeschenk.

Bruder, hab Loch im Auto – kaputte Geschichten aus der Autowerkstatt

Sein Auto ist des Mannes Liebstes und der Autor dieses Buches ein wahrer Meister, wenn es um die Wiederinstandsetzung des geheiligten fahrbaren Untersatzes geht. Es ist also wenig verwunderlich, dass Jack Nuris zweites Buch Anekdoten rund ums Automobil erzählt.

Die Geschichten spielen in Nuris Werkstatt. Sie handeln von Autos, was man erleben kann, wenn man damit auf Reisen geht, sowie von allerlei Fahrzeugproblemen. Man stößt auf Lehrlinge, die im Pyjama zur Arbeit erscheinen, genauso wie auf Kunden, die um vier Uhr morgens via Telefon über Motorgeräusche berichten und eine Diagnose erhoffen, und erfährt von vielen anderen skurrilen und witzigen Begebenheiten.

Mit vielen Fotos des bekannten Comedian Jack Nuri.

13 und andere Geschichten

In dreizehn Geschichten und vier Miniaturen erzählt Freimund Pankow fiktive Episoden menschlichen und zwischenmenschlichen Erlebens. Sie erzählen von Realität und Traum, Leben und Tod, der Suche nach dem Glück, von Irrtum und Versagen. Die Mischung ernster und heiterer Geschichten ist anrührend und spannend. Der nachdenkliche Leser wird behutsam und auf verschlungenen Pfaden mit überraschenden Wendungen durch die Ereignisse geführt, wobei ihm Lösung und Deutung oft selbst überlassen bleiben.

Tief – Geheimnisvolle Machenschaften in Wien

Unter dem Zuckerguss sprichwörtlicher Gemütlichkeit gärt in den Tiefen der Metropole Wien – im Labyrinth uralter, geheimer Katakomben – die jahrhundertealte, bis in die Gegenwart wirkende Fäulnis eines infamen Verbrechens …

Katrina, Sekretärin eines Anwaltsbüros, privat voller Hingabe dem Kopieren historischer Archivdokumente verfallen, wird zu ihrem Entsetzen nun als Zeugin eines grauenvollen Blutbades von den Mördern verfolgt.

Allmählich dämmert ihr, dass sowohl die Bluttat, als auch die gezielte Jagd auf sie, in dunklen Machenschaften einer längst vergangenen Epoche Wiens gründen – festgehalten auf einem ahnungslos kopierten Pergament.

Unter Lebensgefahr beginnt Katrina zu recherchieren …

Poetessa – Fühlen

Das dritte Werk aus der Kunstbuchserie Poetessa lässt die Leserinnen und Leser fühlen. Auf allen Ebenen. Wie auch die ersten beiden Bücher bezaubern die Texte und handgezeichneten Bilder und bringen die Seele zum Atmen.

„Der Atem des Lebens holt sich die Kraft aus der Seele“

Gefühlte Worte, gezeichnete Gefühle … dies findet sich in „Poetessa“.

Inspiriert durch die Kraft der Liebe, geführt von Trauer und Verlust, getragen mit Hoffnung und Erinnerung schufen die beiden Künstlerinnen Doreen Kirsche und Karina Pfolz dieses wundervolle Werk. Worte, wie sie einfühlsamer nicht sein können, begleitet von handgezeichneten Bildern, öffnen den Leserinnen und Lesern das Herz.

Dies ist das dritte Buch aus der Poetessa-Serie und es verwundert nicht, dass bereits abertausende Menschen dem Schaffen der beiden Künstlerinnen folgen. Es wundert nicht, dass Doreen Kirsche mit dem Titel „Best-Author“ geehrt wurde und Karina Pfolz eine Ehrung vom ArtMuseum Luxemburg für diese Bücher erhielt.

Lass dich von den Zeilen führen,

welche sanft dein Herz berühren.

Du spürst den Zauber sicherlich,

alle Worte sind für dich.

Lass dich von den Bildern leiten,

welche deine Seele weiten,

Du spürst gewiss die Leidenschaft,

jedes Bild schenkt Mut und Kraft.

Schattenglück

Amely lebt in einer von Gewalt dominierten Beziehung. Die daraus resultierenden Selbstzweifel münden in Resignation … Die junge Frau und Mutter eines Sohnes gibt sich selbst die Schuld für alles, was ihr Dasein zur Hölle macht.

Es bedarf eines einschneidenden Erlebnisses und einer gehörigen Portion Mut, sich aus diesem Kapitel ihres Lebens zu befreien und einen Neustart zu wagen.

