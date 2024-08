Lesehungrig?

Sind Sie auch auf der Suche nach neuem Lesestoff? Falls ja, können die folgenden Buchtipps bestimmt Abhilfe schaffen.

Warum verschweigt ihr die Wahrheit

Eine Geschichte, die unter die Haut geht. Ein Familiengeheimnis, ein demenzkranker Vater, eine traumatisierte Tochter. Keine leichte Lektüre, jedoch gibt es auch viele schöne Momente und die Liebe kommt ebenfalls nicht zu kurz. Lena, seit ihrer Kindheit traumatisiert, ebenso wie ihr Vater, der an Demenz erkrankt ist. Lena leidet unter Alpträume, deren Gründe ihre Eltern kennen. Doch sie schweigen. Die Erkrankung Ihres Vaters nimmt zu und er kann sich an viele Begebenheiten nicht mehr erinnern, so scheint es zunächst. Lena ist verärgert über die Geheimniskrämerei ihrer Eltern und braucht ein paar Tage Urlaub. Sie lernt Elias kennen und lieben. Er und ihre Freundin Angela sind die einzigen Menschen, denen sie vertraut. Ein schwarz gekleideter Mann, von dem Lena immer wieder träumt, macht ihr Angst. Nach Rückkehr ihres Urlaubs wird sie von diesem Mann entführt. Das Drama spitzt sich zu. Wird sie aus dieser Situation einen Ausweg finden? Wird sie Elias wiedersehen? Und wird ihre Mutter endlich ihr Schweigen brechen? Spannend, dramatisch, voller Liebe und Freundschaft.

ISBN-13:‎ 978-3759859679

Der Schrei des Pelikans

„Der Kampf zwischen Palaestinensern und Juden ist nicht ein Konflikt zwischen Recht und Unrecht. Das sind zwei Rechte, die gegeneinander kaempfen!“ FAZUL ABDULLAH MOHAMMED ist der einer der meistgesuchten Terroristen der Welt; er gilt als Chefplaner und Drahtzieher der beiden Attentate in Mombasa 2002. Seit 1995 leitet er die ostafrikanischen Al Qaida Zellen. Er pflegt engste Kontakte zu Osama bin Laden. Als wichtigster Mann im Umfeld Fazuls gilt sein Stellvertreter Abu Mohammed al-Masri. CIA und FBI sehen in beiden auch die Schlüssel-Figuren im Kontext der Anschläge auf die amerikanischen Botschaften in Nairobi und Daressalam im August 1998. Wenngleich beide Top-Terroristen nicht die Hauptpersonen dieses Romans sind, komme ich doch nicht umhin, sie wegen ihrer aktiven Beteiligung bei diesem schmutzigen, terroristischen Anschlag, bei dem 15 Menschen ihr Leben verloren haben und Dutzende von Verletzten – israelische Touristen wie kenianische Hotelangestellte nicht nur an ihrem Trauma leiden – in die Handlung einzubinden. Nur um Haaresbreite scheiterte damals auch der fast zeitgleiche Versuch, mit einer Boden-Luft-Rakete sowjetischer Bauart ein voll besetztes israelisches Touristenflugzeug der Gesellschaft „Arkia“ kurz nach dem Start abzuschießen. Zu den Anschlägen bekannte sich die Al Qaida Organisation Osama bin Ladens.

ISBN-13: ‎978-1479247073

Abgerechnet wird am Ende

Ein Baby wird bei der Kriminalpolizei Mühldorf abgegeben. Es liegt nur ein Zettel mit einem Namen dabei:

Leo Schwartz.

In einer frischen Windel werden wertvolle Diamanten gefunden.

Die Ermittlungen führen Leo Schwartz und die Kollegen bis nach Klausen in Südtirol

– und enden dort in einer Katastrophe, die alles verändert…

ISBN-13:‎ 978-3987382031

ISBN-13: 978-3987382048

Sinfonie der Herzen (Alles wird gut …, Band 5)

Wohl dem, der wahre Freunde hat, die immer zu ihm stehen und für ihn da sind. Christine, Oliver, Lydia und Jutta haben erst beim zweiten Anlauf ihr Glück gefunden und auch nur, weil sich ihre langjährige Freundschaft bewährt hat. Die negativen Einflüsse, denen sie jahrelang ausgesetzt waren, konnten sie unterdessen gemeinsam überwinden. Die Hoffnung auf Zufriedenheit sowie ein glückliches Familienleben gaben sie nie auf, standen sich mit Rat und Tat zur Seite und haben nun ihre Ziele erreicht. Nach dem Chaos der Vergangenheit hat das Schicksal eine ganz besondere Melodie für sie komponiert ~die Sinfonie der Herzen.

ISBN-13:‎ 978-1983268243

Oma Frieda rockt das Altersheim

Einfach abgeschoben?

Mit 76 Jahren wird Oma Frieda, nachdem sie in ihrer Küche einen Schwelbrand auslöste, von Tochter Iris kurzerhand ins Altersheim verfrachtet. Nur Enkelsohn Alex scheint noch zu ihr zu halten. Die alte Dame, die sich zuerst gar nicht so recht einleben mag, bringt durch ihre außergewöhnlichen Ideen bald frischen Wind ins Seniorenheim. Sie beweist, dass sie noch lange nicht zum alten Eisen gehört. Dabei geht es allerdings nicht ohne Pannen und Turbulenzen ab. Eine Geschichte, die Leser aller Altersgruppen zum Schmunzeln aber auch zum Nachdenken bringen soll.

ISBN-13: 978-3758329876

Gedankenkarussell – Eine literarische Reise

Die Autorin nimmt Sie in „Gedankenkarussell – Eine literarische Reise“ mit auf ein interessantes Lesevergnügen.

Erleben Sie Texte zum Nachdenken. Vielleicht finden Sie sich sogar in der einen oder anderen Geschichte sowie Situation wieder.

Erleben Sie Texte, die Mut machen wollen. Erzählungen, die zeigen: Man kann alles schaffen, wenn man es nur will und fest genug daran glaubt.

Und es gibt für diejenigen Geschichten, die das Kind in sich nie vergessen haben und im Herzen jung geblieben sind. Die sich gerne in fremde, märchenhafte und fantasievolle Welten entführen lassen, um damit für einen kurzen Moment dem Alltag entfliehen zu können.

ISBN-13: 978-3739245539

Willkommen zu Hause, Amy Teil 1 und 2

„Willkommen zu Hause, Amy“ ist eine wundervolle Familiengeschichte, die von Zuversicht, Mut, Liebe und dem Glauben an die eigene Kraft handelt.

Seit Amy denken kann, lebt sie im Heim. Ihre Mutter hat sie weggegeben, weil das Mädchen wegen einer Muskelschwäche körperbehindert ist.

Im Heim hat Amy aufgrund ihres Handicaps kein leichtes Leben. Sie wird von den Kindern gehänselt und drangsaliert. Ihr einziger Freund ist Mischlingshund Max, der sie auf Schritt und Tritt begleitet.

Erst nach Jahren erfährt Amy Mitgefühl, denn Mary, eine Freundin der Heimleiterin, holt sie zu sich auf die Farm. Eigentlich könnte sie glücklich sein, jetzt, wo ihr Traum von einer liebevollen Familie doch noch in Erfüllung geht. Aber dem steht ein großes Hindernis im Weg: Sie kann einfach nicht vertrauen! Doch schon bald stellt sich heraus, dass sie auf der Farm nicht die Einzige ist, die ihr Vertrauen verloren hat …

Das Buch ist illustriert von der Künstlerin Karina Pfolz, sodass der Leser noch mehr in Amys Welt eintauchen kann.

ISBN-13: 978-3756898398

Das ultimative Gutelaunebuch

Spannend lustige Reiseberichte und Alltagsgeschichten und herzerwärmende, seelenschmeichelnde Lyrik zaubern in jedes Gesicht ein Lächeln, das lange anhält … wenn es nicht durch ein Lachen unterbrochen wird … Balsam für Herz, Seele und Zwerchfell – ein Buch, das man nicht nur einmal liest!

ISBN-13: 978-3738631326

Firmeninformation:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

https://brittasbuecher.jimdofree.com/