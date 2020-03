Lernsoftware-Hosting für Schulen und öffentliche Einrichtungen in Zeiten von Corona

DM Solutions ermöglicht mit Lernsoftware Hosting Unterricht von zuhause aus

In Zeiten des grassierenden Coronavirus werden zum Schutz der Schüler und Lehrer immer mehr Schulen und öffentliche Einrichtungen geschlossen. Um die straffen Lehrpläne dennoch erfüllen zu können, bietet DM Solutions preiswertes Webhosting für den Einsatz passender Fernunterrichtssoftware.

Mit Learning Management Software (kurz LMS) wie Moodle oder ILIAS können sich Schüler und Lehrer auch von Zuhause aus vernetzen und den Unterricht per virtuellen Klassenraum abhalten. Hierfür können Kurse innerhalb der Software angelegt und auch Schulungsunterlagen zur Verfügung gestellt werden. Per Chat oder Videokonferenz tauschen sich Lehrer und Schüler unmittelbar aus und Fragen können gestellt und beantwortet werden.

Auch Klassenarbeiten und Hausaufgaben lassen sich über ILIAS ( https://www.dmsolutions.de/ilias-hosting.html) und Moodle ( https://www.dmsolutions.de/moodle-hosting.html ) realisieren. Hierfür stehen Möglichkeiten wie Multiple Choice Fragen oder freie Antworteingabemöglichkeiten zur Verfügung. Auch Erklärungsvideos für komplexere Aufgaben lassen sich einbinden, um den Schülern zu helfen, auf die richtige Lösung zu stoßen.

“Als Webhosting-Unternehmen möchten wir unseren Teil dazu beitragen, den Alltag in Zeiten der Corona-Pandemie für Alle zu verbessern. Mit unserem Webhosting für moderne Lernsysteme, bieten wir Schulen und öffentlichen Einrichtungen damit die Möglichkeit, dem Lehrauftrag auch ohne Anwesenheit in beispielsweise Schule oder Universität Folge leisten zu können”, so Danijel Mlinarevic, Inhaber des Webhosting Anbieters DM Solutions e.K.

So stellt DM Solutions e.K. nicht nur das passende Webhosting für Lernsysteme wie Moodle und ILIAS bereits ab 4,99 Euro, inklusive 19 % MwSt., zur Verfügung, sondern installiert die gewünschte Anwendung kostenfrei vor. Support für die jeweiligen Anwendungen bietet der Hanauer Premium-Webhoster auf Wunsch ebenfalls an, um Schulen und Einrichtungen zu helfen, möglichst schnell mit dem jeweiligen E-Learning-System beginnen zu können. Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.dmsolutions.de

DM Solutions ist IT-Dienstleister für Webhosting, SEO und Webdesign mit Sitz in Hanau. DM Solutions deckt die gesamte Palette des Webseitenmanagements ab und bietet Ihnen professionelle Beratung, Homepagegestaltung und deren Betrieb. Mit dem Fokus auf Open-Source Software (wie z.B. Joomla, WordPress, uvw.) ist DM Solutions einer der führenden, aufstrebenden IT-Dienstleister in Deutschland. Als ausgewiesener und mehrfach zertifizierter Spezialist für Webhosting betreut DM Solutions gegenwärtig weit über 3000 Kunden aus 14 Ländern der EU. Am schnelllebigen IT-Markt ist DM Solutions aufgrund seiner Erfahrung, der Fachkompetenz und seines ausgewogenen Preis-/Leistungsverhältnisses eine unverzichtbare Größe am Markt.

