leogistics stellt neue digitale Plattform myleo / dsc für Werks- und Transportlogistik vor

Hamburg, 07.04.2020 – Die leogistics GmbH, globaler SAP-Logistikpartner im Bereich SAP Supply Chain Management (SCM) mit Spezialisierung auf Transportation Management, Warehouse Management und Yard Management, präsentiert mit der myleo / dsc eine moderne Lösung, die Logistikprozesse schrittweise digitalisiert und diese unabhängig von bestehenden IT-Infrastrukturen abbildet. Ziel ist es, den Anwender bei der Software- und Serviceentwicklung verstärkt in den Mittelpunkt zu stellen. Der Digital Supply Chain Spezialist hat sich deshalb bewusst für einen Cloud-Ansatz entschieden, um Software-Barrieren bei Kunden zu reduzieren, schnelle Implementierungszeiten sowie das Umsetzen von neuen Technologien, darunter IoT, Blockchain, Künstliche Intelligenz und Machine Learning, zu ermöglichen. Im Unterschied zu vielen Start-ups, die sich eher auf einzelne Disziplinen der Supply Chain konzentrieren, wurde bei der myleo / dsc ein ganzheitlicher Fokus unter Berücksichtigung angrenzender Prozesse gewählt. So bietet die digitale Plattform für Werks- und Transportlogistik aktuell die drei ineinander greifenden Lösungsbausteine myleo / slot, myleo / tnt und myleo / yard für Zeitfenster-Management, Tracking and Tracing sowie die Hofverwaltung. Darüber hinaus ist mit myleo / supply ein integriertes Lieferantenportal zur Avisierung von Bestellmengen und Transporten geplant. Die Lösungen von leogistics adressieren produzierende und transportierende Unternehmen. myleo / dsc kann dabei Logistikprozesse verschiedenster Branchen und Transportzweige abbilden. Zukünftig soll dies auf Baustellenlogistik erweitert werden.

„Die Vision einer ganzheitlichen Transport-, Logistik- und Yard Management Plattform begleitet uns schon seit einigen Jahren. Nun haben sich die Anforderungen an Logistik-Software hinsichtlich Geschwindigkeit, Kollaboration, Simplifizierung und Technologie deutlich verschärft. Früher kam es hauptsächlich auf Funktionen an. Heute ist der Nutzer von Logistiklösungen entscheidend. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, unser Prozess-Know-How mit neuen Technologien zu kombinieren und den Nutzer noch stärker in den Mittelpunkt der Software- und Serviceentwicklung zu stellen. Das Ergebnis ist die myleo / dsc. Die Software kann innerhalb weniger Tage eingeführt werden. Sie ist weitestgehend selbsterklärend mit einem geringen Schulungsbedarf“, sagt André Käber, CEO der leogistics GmbH.

myleo / dsc: Die 360 Grad Plattform in der Cloud



Unter Berücksichtigung aller Prozessteilnehmer und dem Einsatz zukunftsorientierter Web- Technologien bildet leogistics End-to-End-Supply-Chain-Prozesse auf einer zentralen Plattform ab. Kunden können flexibel entscheiden, ob sie die Lösung als Public- oder Private-Cloud nutzen und inwieweit sie diese in ihre bestehende IT-Infrastruktur, zum Beispiel SAP ERP oder SAP EWM, einbinden wollen.

myleo / slot: Zeitfenstermanagement-Tool reduziert Staus vor und auf Werksgelände



Mit myleo / slot behalten Unternehmen ihre Be- und Entladekapazitäten jederzeit im Blick, können kollaborativ mit Lieferanten, deren Spediteuren oder ihren Dienstleistern planen und relevante Informationen austauschen sowie eine termingerechte Abfertigung erzielen. Das Werkzeug zur Verwaltung von Auslastungen an Ladestellen, Toren oder Abfüllanlagen in Echtzeit berechnet die Be- und Entladedauer anhand flexibler Parameter wie beispielsweise Anzahl, Ladungsträger, Ladestelle, Prozessart und Produktkategorie. Ein Onbording eines Prozessteilnehmers erfolgt innerhalb weniger Minuten per Einladung. Über ein flexibles Rollenkonzept wird entschieden, wer welche Informationen sehen darf und ob mit jeder Buchung auch ein Kalendereintrag bei den Geschäftspartnern erstellt werden soll. Reservierungen und Buchungen können in myleo / slot manuell oder vollautomatisch auf Basis von Prozessbelegen angelegt werden. leogistics hat eine Schnittstelle geschaffen, die die Integration von SAP ERP und S/4 HANA Lieferungen, Transporten, Kundenaufträgen, Bestellungen, SAP TM Frachtaufträgen, SAP EWM- und leogistics d.s.c. Yard Management-Belegen ermöglicht.



myleo / tnt: Wissen, wo die Transporte sind



Produzierende Unternehmen wissen trotz Einsatz von Zeitfenstermanagement-Systemen oft nicht, wann die LKWs am Werksgelände erscheinen. Verlade- und Entladeprozesse werden zum Glücksspiel und sind nicht planbar. Hier setzt die Track-and-Trace-Lösung myleo / tnt an: Mit Übernahme des Frachtauftrags, zum Beispiel zur Verladung, kann der LKW bereits im Zulauf zum Werk getrackt werden. Dabei sind alle datenschutzrechtlichen Parameter beachtet und umgesetzt. Das System berechnet permanent, ob das geplante Ankunftsdatum (ETA) noch zu halten ist. Durch dynamische Isolines (Geofence Bereiche) erfolgt eine automatische Avisierung, wenn sich der LKW zum Beispiel 30 oder 15 Minuten vom Werksgelände entfernt, befindet. Standzeiten innerhalb des Werksgeländes können so minimiert und die Auslastung an Be- und Entladestellen optimiert werden.

Aktive Einbindung von Kunden und Interessenten





myleo/ dsc: https://www.myleodsc.de/de/

Live-Demo: https://www.myleodsc.de/de/contact/



Webinarreihe myleo/ dsc:

• 22.04.2020 – 10.00 Uhr

Die digitale Transformation für die Logistik: Vorstellung der 360 Grad Logistikplattform myleo / dsc

• 13.05.2020 – 10.00 Uhr

Dynamische Zeitfenster: Planung & Steuerung für Inbound & Outbound Transporte mit myleo / slot und myleo / tnt

• 03.06.2020 – 10.00 Uhr

Digitale Werkslogistik mit myleo / dsc

• 24.06.2020 – 10.00 Uhr

Willkommen in der Zukunft: Ein Ausblick der 360 Grad Logistikplattform myleo / dsc



Weitere Informationen zu den Webinaren:





leogistics hat in Verbindung mit der myleo / dsc einen permanenten Feedbackprozess etabliert, um so in ständigem Austausch mit den Live-Kunden zu sein. Dies führt zu kontinuierlichen Verbesserungen und einer gesteigerten Anwendererfahrung. Des Weiteren sollen Kunden und Interessenten zukünftig im Rahmen von Workshops, per Newsletter und dem Internetportal über Weiterentwicklungen und neue Features informiert werden. Zudem startet im April und Mai 2020 eine Webinarreihe.Die digitale Transformation für die Logistik: Vorstellung der 360 Grad Logistikplattform myleo / dscDynamische Zeitfenster: Planung & Steuerung für Inbound & Outbound Transporte mit myleo / slot und myleo / tntDigitale Werkslogistik mit myleo / dscWillkommen in der Zukunft: Ein Ausblick der 360 Grad Logistikplattform myleo / dscWeitere Informationen zu den Webinaren: https://www.leogistics.com/events

Über leogistics

Die leogistics GmbH ist ein Tochterunternehmen der internationalen cbs Corporate Business Solutions Unternehmensberatung GmbH und gehört zur Materna Gruppe.

Spezialisiert ist die leogistics als globaler SAP-Logistikpartner im Bereich SAP Supply Chain Management (SCM) auf die Kernthemen Transportation und Warehouse Management. Neben der logistischen Geschäftsprozess- und Anwendungsberatung bietet leogistics die Weiterentwicklung und Integration ergänzender, auf SAP-Technologie basierender Logistiklösungen an. Diese ermöglichen Unternehmen eine vollständige und durchgängig flexible Abbildung, Planung und Steuerung ihrer logistischen Prozesse und Wertschöpfungsketten.

Zum Kundenstamm des zertifizierten SAP Service Partners zählen namhafte Firmen aus den Branchen Consumer Products, Automotive, Pharmaceuticals, Chemicals, Retail und Manufacturing Industries. Gemeinsam mit der Muttergesellschaft cbs Corporate Business Solutions bietet leogistics das Serviceportfolio eines SAP-Lösungsanbieters und zugleich umfassende Gestaltungsexpertise für globale Prozess- und SAP-Systemlandschaften. Weitere Informationen unter www.leogistics.com