Leipziger Galerie W182: Fotoausstellung Jürgen Matschie

Die neugegründete Galerie W182 in Leipzig zeigt Fotografien des Lausitzer Fotografen Jürgen Matschie zum Thema Tagebergbaulandschaften.

Neue Ausstellung in der Leipziger Galerie W182:

Jürgen Matschie -Tagebergbaulandschaften

19.11.2021 Die neugegründete Galerie W182 in Leipzig, Wurzner Straße 182 zeigt Fotografien des Lausitzer Fotografen Jürgen Matschie zum Thema Tagebergbaulandschaften.

Mit Hilfe der Landschaftsfotografie thematisiert Jürgen Matschie den Eingriff des Menschen in die Natur, zeigt die Inanspruchnahme von unermesslichen Flächen, um an die Braunkohle zu kommen. Zurück bleibt eine Wüste und die Folgelandschaft wird immer nur ein Ersatz mit Restlöchern als Seen sein. Der Ausstieg aus dieser Technologie ist inzwischen beschlossene Sache. Geht das einigen zu langsam, fürchten andere um ihre gut bezahlten Arbeitsplätze. Seit 1985 widmet sich Jürgen Matschie diesem Thema mit seinen fotografischen Mitteln.

Über Jürgen Matschie:

Jürgen Matschie, geboren 1953 in Bautzen, entstammt einer deutsch-sorbischen Familie. Seinen beruflichen Weg begann er mit einer Werkzeugmacherlehre und anschließendem Ingenieurstudium. Nach einem Fernstudium der Fotografie an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig ist er seit 1988 freiberuflich als Fotografiker tätig. Fest verwurzelt in seiner Heimat zeigen seine Bilder Landschaften und Menschen in der Lausitz. In zahlreichen Einzelausstellungen und Beteiligungen an über 100 Gruppenausstellungen waren seine Bilder zu sehen.

Zur Ausstellung Tagebergbaulandschaften:

Die Marslandschaften ähnelnden Tagebaugebiete bieten nicht nur fotografisch spannende Motive, sie haben auch Bezug zum aktuellen Thema Kohlestopp. Die Ampelkoalition beabsichtigt den Kohleausstieg auf das Jahr 2030 vorzuziehen. Ob und wie den betroffenen Regionen in wenigen Jahren der Strukturwandel gelingt, darüber wird heftig gerungen werden.

Diskussion mit Sachsens jüngster Landtagsabgeordneten: Kohlestopp und was dann ?

In einer Diskussionsveranstaltung widmet sich die BÜNDNISGRÜNE Landtagsabgeordnete Lucie Hammecke dem Thema Zukunft der Kohleregionen. Ihr Wahlkreis liegt in Bautzen und mit 25 Jahren ist sie jüngste Abgeordnete des sächsischen Landtags. Ihre Perspektiven für die Zukunft der betroffenen Regionen wird sie aus Sicht der jungen Generation vorstellen und diskutieren. Die Diskussionsrunde findet statt am Dienstag 30.11.2021 um 19:30 Uhr in der Galerie W182.

Über Galerie W182

Im Herzen des Leipziger Stadtteils Sellerhausen in der Wurzner Straße 182 liegt die Galerie W182 in einem liebevoll sanierten Jugendstilhaus, gegründet von Brigitte und Martin Zinger. In dem ehemaligen denkmalgeschützten Ladengeschäft wird dort seit Oktober 2021 zeitgenössische Kunst gezeigt. Ihren Platz finden Malerei, Graphiken, Fotokunst, Skulpturen und Kunsthandwerk, repräsentiert durch etablierte und junge aufstrebende KünstlerInnen. Die Galerie betreibt außerdem Konzerte, Lesungen, Talkrunden und andere kulturelle Veranstaltungen.

Öffnungszeiten: Do, Fr, Sa jeweils von 15 – 19 Uhr

Kontakt:

Galerie W182, Wurzner Str. 182, 04318 Leipzig www.galeriew182.de

Ansprechpartner: Martin Zinger Tel. 0163 7772534 Email: info@galeriew182.de

Bilder zur Ausstellung sind in der Anlage enthalten und können mit dem Hinweis “Bildrechte Jürgen Matschie” veröffentlicht werden.

Weitere Bilder in hochauflösender Form finden Sie unter

https://www.galeriew182.de/presse

Kontakt:

Galerie W182

Martin Zinger

Wurzner Straße 182

04318 Leipzig

01637772534

martin@zingerleipzig.de

http://www.galeriew182.de