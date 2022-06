Leicht und schmerzfrei gehen durch gesunde und aktive Füße Schuheinlagen anders gedacht – Eine Revolution auf dem Gesundheitsmarkt

Ralf Kraft – der Untergang der Füße

Der herkömmliche Schuhladen ist das Todesurteil für jeden Fuß. Viele Schuhe werden längst nicht mehr hergestellt, um Gesundheit zu gewährleisten, sondern um möglichst günstige Materialien zu verarbeiten und vor allem modische Aspekte zu berücksichtigen, die sie zu einem Produkt für den Massen-Erwerb tauglich machen. Dadurch können weitreichende Schmerzen im Bereich Rücken, Knie oder an anderen Teilen des Körpers auftreten, welche vorerst überhaupt nicht mit dem Fuß in Verbindung gebracht werden. Um diesen Beschwerden bereits im Voraus entgegenzuwirken, aber auch während einer aktuellen Fehlstellung Hilfe zu leisten, gründete Ralf Kraft die Step Forward GmbH.

Ralf Kraft – Die Lösung für die Füße – STEP FLEX

Der Fuß als einer der bedeutendsten Teile des Körpers tritt gleich in doppelter Ausführung auf. Umso wichtiger, diesen in seiner Vitalität wieder zu aktivieren. Genau das schafft Ralf Kraft mit seinem eigens weiterentwickelten Produkt STEP FLEX. Diese Einlage schafft es, Füße wieder zum Leben zu erwecken und sie in ihre natürliche Form zurückzubringen. Der alltägliche Gang, welcher zu 80 Prozent über harten Boden verläuft, verschafft dem Fuß keine Möglichkeit, sich entsprechend seiner Natur zu verhalten. Da es ebenfalls keine Trainingsgeräte für dieses tragende Körperteil gibt, welche zusätzliche Zeit Anspruch nehmen, ersann Ralf Kraft eine Lösung, welche in den Alltag eingebracht wird und begleitend Fehlstellungen vorbeugt oder diese rückbilden kann. Aus diesem Grund setzt Ralf Kraft auf STEP FLEX. Unsichtbar, bequem und gesundheitsfördernd stellt STEP FLEX einen perfekten Begleiter für alle Tätigkeiten dar. Egal ob beim Sport, im Büro oder bei einem ausgelassenen Spaziergang: Ralf Kraft revolutioniert den Alltag der Fußgesundheit.

Wie Ralf Kraft zur Lösung kam

Dass Füße der Zivilisation zum Opfer fallen, durfte auch Ralf Kraft selbst schon erleben. In seiner Ausbildung als Physiotherapeut erhielt er die Diagnose, seine Füße seien entgegen seines jungen Alters wahre „Senioren“. Die tägliche Misshandlung der Füße durch den Zwang, in eine falsche Form gepresst zu werden und die Benutzung auf unnatürlichen Oberflächen von klein auf, hat auch ihn betroffen und so machte er sich auf die Suche nach einer umfassenden Lösung für dieses Problem. In den USA stieß er auf ein Produkt, das er durch einen weitläufigen Selbsttest ausprobierte. Hierbei merkte Ralf Kraft, dass auch seine Füße an Form, Gesundheit und Vitalität gewannen. Sofort war er begeistert und fing an, dieses Produkt für den deutschen Markt zu optimieren. Mittlerweile nutzen bereits über 200 Therapeuten, Ärzte, Heilpraktiker und Osteopathen die Aktiv-Einlage und helfen hierdurch ihren Patientinnen und Patienten langfristige Fußgesundheit zu erlangen. Die dauerhafte Aktivierung der Füße. Die Neuausrichtung der Gelenke und anderer Körperteile durch die Korrektur über die Füße verspricht weitreichende Hilfe der lang eingewöhnten Problematik des falschen Gangs.

Ralf Kraft ist akademisch ausgebildeter Physiotherapeut und Fußexperte. Er beschäftigt sich seit über zehn Jahren mit den Füßen. Schon früh hat er erkannt, wie wichtig funktionierende Füße für den gesamten Körper sind. Nach seiner Ausbildung hat er im Berufsalltag die allgemeine Versorgung von Fuß-Problemen nicht verstanden und vieles infrage gestellt. Die Hilfsapparate, die er teilweise in den Schuhen seiner Patienten gefunden habe, waren umständlich, nicht nachvollziehbar und wirkungslos.

Sein Wunsch ist, die Füße seiner Patienten zu kräftigen. Eine wirkliche Hilfe kann nur gelingen, wenn der Fuß trainiert wird und wenn die Alltagsbedingungen, die den Fuß passiv stellen, verändert oder minimiert werden können.

Er entwickelte die deutschen Aktiv-Einlagen als Antwort auf Fuß-Probleme und fehlende Fußaktivität.

Ralf Kraft hat über 200 Fuß-Coaches ausgebildet und mehr als 5000 persönliche Fußanalysen durchgeführt und hat über 10000 Kunden.

Seine Vision ist es, einen Paradigmenwechsel bei der Fußversorgung zu erreichen. Weg vom Stützen und Entlasten, hin zum Korrigieren und Kräftigen der Füße.

