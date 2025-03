Leicht, praktisch und immer griffbereit – die stylischen Begleiter aus Feuerwehrschlauch

Mit Crossbody Bag Oscar und Moonbag Ori von Feuerwear alles dabei – und immer die Hände frei

Köln im März 2025 – Mit Crossbody Bag Oscar sowie Moonbag Ori erweitert Feuerwear sein aktuelles Lineup der stylischen und robusten Hip-Bags Otis und Ollie für jeden Einsatz. Auch die neuen Feuerwear-Kameraden sind natürlich gefertigt aus echtem Einsatzfeuerwehrschlauch und recyceltem PET. Dank durchdachter Fächeraufteilung bieten beide ausreichend Platz für alle Essentials, während die Hände für die wirklich wichtigen Dinge frei bleiben. Die stylischen Taschen aus recycelten Materialien sind nicht nur echte Hingucker, sondern zudem echte Statements für Nachhaltigkeit und Kreativität. Der robuste Feuerwehrschlauch verleiht ihnen einen trendigen und urbanen Look, der verstellbare Gurt sorgt dabei für Tragekomfort und hohe Flexibilität.

Mit seinen kompakten Maßen bietet Crossbody Bag Oscar überraschend viel Platz. Die Vorderseite aus Feuerwehrschlauch verfügt über ein Fach mit Reißverschluss. Das Hauptfach verstaut mühelos Portemonnaie, Schlüssel und kleine Snacks, während zwei innenliegende Netzeinsteckfächern im Hauptfach zusätzlichen Stauraum für Powerbank oder Taschentücher bieten. Das Smartphone ist in der rückseitigen Reißverschlusstasche sicher verwahrt und immer griffbereit.

Trendtasche mit Unikatsalarm

Moonbag Ori bietet nicht nur trendigen Street-Style, sondern dazu auch leichten und flexiblen Tragekomfort als Brusttasche oder lockere Umhängetasche, die jeglichen Inhalt zuverlässig schützt. Dank perfekter Kombination aus Funktionalität und Stil ist die einzigartige Moonbag aus gebrauchtem Feuerwehrschlauch zudem ein echtes Unikat.

Oscar & Ori – Abmessungen & Preis

Crossbody Bag Oscar ist 340 Gramm leicht und misst 18 x 27 x 7 (H x B x T), Moonbag Ori hat das Format 19 x 34 x 5-10cm (H x B x T). Beide Taschen werden in den Schlauchfarben Rot, Weiß und Schwarz angeboten. Sie sind ab sofort im Feuerwear-Online-Shop sowie im Einzelhandel für 89,- Euro erhältlich.

Weitere Informationen unter: www.feuerwear.de

Über Feuerwear:

Im Jahr 2005 gegründet, führen die Brüder Robert und Martin Klüsener zusammen die Feuerwear GmbH & Co. KG. Das Label gestaltet und produziert hochwertige Taschen, Rucksäcke und ausgefallene Accessoires aus gebrauchten Feuerwehrschläuchen, die sonst als Abfall die Umwelt belasten würden. Dank unterschiedlicher Aufdrucke und Einsatzspuren ist jedes der handgefertigten Produkte ein Unikat. Das Thema Nachhaltigkeit ist von Beginn an zentraler Bestandteil der Unternehmensphilosophie: So werden die CO 2 -Emissionen, die beim Versand und Transport der Ware entstehen, über „atmosfair“ ausgeglichen. Zudem bezieht Feuerwear Ökostrom von Greenpeace Energy – konsequent ohne Kohle und Atomkraftwerk – und sorgt für eine schonende Reinigung der Schläuche. Eine Ökobilanz in Zusammenarbeit mit TÜV Rheinland liefert seit 2012 die Grundlage für weitere Optimierungen in Sachen Nachhaltigkeit. Feuerwear-Unikate sind in zahlreichen Einzelhandelsgeschäften erhältlich, auch über Deutschlands Grenzen hinaus. Eine tagesaktuelle Übersicht aller Händler ist hier zu finden: www.feuerwear.de/im-laden-kaufen.

Weitere Informationen können unter www.feuerwear.de und www.facebook.com/feuerwear sowie www.instagram.com/feuerwear abgerufen werden.

Presse-Kontakte

Feuerwear GmbH & Co.KG

Leitung Marketing & E-Commerce

Franziska Rettberg

Wilhelm-Mauser-Str. 47

50827 Köln

Tel.: 0221 46 89 23 – 0

presse@feuerwear.de

Agentur Profil PR oHG

Stefan Winter / Jens Müller

Humboldtstraße 21

38106 Braunschweig

Tel.: 0531 387 33 21

feuerwear@profil-pr.com