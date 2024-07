Ledlenser sorgt für leuchtende Kinderaugen

Die KidsLights von Ledlenser spenden kleinen Entdeckerinnen und Abenteurern stets das passende Licht

Solingen, Juli 2024. Ob beim Spielen in den Sommerferien oder als Überraschungsgeschenk zur Einschulung: Die kindgerechten Campingleuchten, Stirnlampen und Taschenlampen aus der KidsLights-Serie von Ledlenser sorgen für großen Spaß bei den Kleinsten – und punkten mit spezifischen Lichtfunktionen, Sicherheitsfeatures und bunten Designs.

„Wir wissen aus eigener Erfahrung, wie viel Spaß Licht machen kann“, sagt Philipp Elsner, Produktmanager bei Ledlenser. „Deshalb haben wir neben Beleuchtung für Alltag, Sport und berufliche Anwendungen auch eine Serie speziell für Kinder im Programm. Das Design und die Funktionen der einzelnen Modelle sind ganz auf deren Bedürfnisse ausgelegt. Das macht die Lampen zu tollen Begleitern bei Nachtwanderungen, dem Bau der nächsten Höhle oder auf Übernachtungspartys.“

Das passende Modell für jedes Abenteuer

Neben der Taschenlampe Kidbeam4 besteht die Wahl zwischen der aufladbaren Stirnlampe Kidled4R und der batteriebetriebenen Kidled2. Die Campingleuchte Kidcamp6 rundet die Serie ab und eignet sich für alle Kinder ab drei Jahren, da sie unkompliziert per Haken an der Decke oder dem Zeltdach befestigt werden und sowohl als Partybeleuchtung als auch heruntergedimmt als Einschlaflicht genutzt werden kann. Wer beide Hände zum Spielen braucht, greift stattdessen zu einem der beiden Stirnlampenmodelle. Wenn das Licht im Fokus stehen soll, bietet sich mit der Kidbeam4 ein echter Klassiker an: die Taschenlampe.

Kindgerechte Sicherheitsfeatures beim Spielen

Allen Modellen gemeinsam sind die kindgerechten Sicherheitsfeatures. So punkten die Lampen unter anderem mit abschließbaren Batteriefächern, einer blendfreien Optik, die empfindliche Kinderaugen schont, und einem robusten Gehäuse, das Stürze aus bis zu 1,5 Metern problemlos übersteht. Ideal für alle ab 36 Monaten.

Weitere Features wie zusätzliches rotes und blaues Licht (im Fall der Kidcamp6 und Kidbeam4 sogar rotes, grünes und blaues Licht) eine optional aktivierbare Abschaltautomatik nach 20 Minuten sowie die farbenfrohen Designs mit fantasievollen Motiven runden das kindgerechte Konzept ab und machen die KidsLights zum Highlight im Kinderzimmer oder beim nächsten Ausflug.

Über Ledlenser

Ledlenser ist einer der Weltmarktführer für portables Licht und hat sich ab dem Jahr 2000 als echter LED-Pionier und LED-Taschenlampen-Hersteller der ersten Stunde einen Namen gemacht. Zum Portfolio des Lichtspezialisten gehören Stirn- und Taschenlampen sowie Laternen und Arbeitsleuchten. German Engineering and Design, sieben Jahre Garantie bei Registrierung und eine Vielzahl revolutionärer Technologien machen die preisgekrönten Produkte von Ledlenser zu leistungsstarken Begleitern – und im Alltag, beim Sport oder bei der Arbeit unverzichtbar.

Mehr Informationen zu Ledlenser gibt es hier: www.ledlenser.com