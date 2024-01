Ledlenser geht voller Tatendrang ins neue Jahr

Digitale Strategien und Nachhaltigkeit

Im Fokus stehen immer die Kundinnen und Kunden. Mit digitalen Strategien adressiert Ledlenser diese daher direkt. Zugleich investiert das Unternehmen mit produktbezogenen Kampagnen in die Sichtbarkeit am klassischen und am digitalen Point of Sale, um den Fachhandel gezielt zu unterstützen. Und: Ledlenser setzt 2024 auf ein neues Marken- und Kommunikationskonzept, das die Marke erlebbar macht und inspirierende Menschen, Organisationen und Projekte in den Fokus rückt. Das innovative 360°-Konzept soll zunächst digital sichtbar werden. Nach und nach wird es auch den Weg an den stationären Point of Sale finden.

Bereits im ersten Quartal geht Ledlenser mit neuen Produkten an den Start. „Im März launchen wir neue Area Lights, die größere Arbeitsbereiche um bis zu 35 Prozent stärker ausleuchten“, so Reuter. „Und auch im weiteren Jahresverlauf werden wir mit unseren Innovationen zeigen, dass portables Licht sich immer weiter entwickeln kann. Zugleich werden wir unsere Nachhaltigkeitsstrategie ausbauen. Das betrifft auch die Energieversorgung unserer Firmengebäude in Deutschland und China durch Photovoltaik.“

Über Ledlenser

Das in Solingen ansässige Unternehmen Ledlenser GmbH & Co. KG ist einer der weltweit führenden Hersteller von portablen LED-Lichtprodukten. Die Experten für qualitativ hochwertige Taschen-, Stirn- und Multifunktionslampen bieten seit über 20 Jahren mobile Lichtlösungen für jede Situation – maßgeschneidert, kraftvoll, präzise und langlebig. Als unverzichtbare Werkzeuge helfen die zahlreichen Modelle aus dem Bereich Work dabei, unterschiedlichste Arbeiten besser und effektiver zu erledigen, während Lampen aus dem Bereich Lifestyle Alltag und Freizeit brillant beleuchten. Auch Powerbanks gehören zum Portfolio der Premium-Marke. Hauptfokus des 1993 gegründeten Unternehmens ist die Entwicklung innovativer Produkte in zeitlosem Design mit zukunftsweisenden Technologien wie dem Advanced Focus System. Produkte von Ledlenser sind „Engineered & Designed in Germany“. Bei einer Registrierung über die Homepage gilt für fast alle Produkte eine Garantie von sieben Jahren, ansonsten von zwei Jahren.

Kontakt Ledlenser GmbH & Co. KG

Wiebke Schöbitz (Marketing Project Manager)

Kronenstraße 5-7

42699 Solingen

Tel: +49 212 5948 2952

wiebke.schoebitz@ledlenser.com