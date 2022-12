Lebenshelferin Nina Ahrenhold unterstützt ab jetzt Senioren in Vahlde

Vahlde, 13.12.2022. Wenn Menschen im Alter Unterstützung benötigen, bietet die SeniorenLebenshilfe ein besonderes Konzept an, das Senioren ein selbstbestimmtes und würdevolles Leben ermöglicht. Seit November 2022 ist Frau Nina Ahrenhold als Lebenshelferin in Vahlde tätig. Damit eröffnet die SeniorenLebenshilfe einen neuen Standort und kann nun auch Senioren im Raum Rotenburg (Wümme) , Harburg und Heidekreis unterstützen.

Vorpflegerische Hilfe: Unterstützung auch für Menschen, die keine Pflege brauchen

Wer den Alltag nicht mehr vollständig allein bewältigen kann, ist auf Hilfe angewiesen. Doch während pflegebedürftige Menschen beispielsweise von einem Pflegedienst betreut werden können, mangelt es an durchdachten Angeboten im vorpflegerischen Bereich. Die Eheleute Benjamin und Carola Braun wollten diese Versorgungslücke schließen und gründeten daraufhin im Jahr 2012 die SeniorenLebenshilfe. Das Franchiseunternehmen arbeitet deutschlandweit mit Lebenshelfern zusammen. Diese sind freiberuflich tätig und helfen Senioren, die ganz in ihrer Nähe wohnen – immer im eigenen Zuhause der Senioren.

Das Leistungsangebot der SeniorenLebenshilfe im Überblick

Viele Senioren suchen zu Beginn nur nach einer Haushaltshilfe oder einem Einkaufsservice, um im Alltag besser zurechtzukommen. Diese wichtigen Tätigkeiten gehören natürlich zu den Leistungen, welche die SeniorenLebenshilfe anbietet. Doch die Lebenshelfer unterstützen darüber hinaus in vielen weiteren Bereichen: Sie kümmern sich um die Post oder um Termine, begleiten zum Arzt oder zum Amt, unternehmen mit „ihren“ Senioren Ausflüge und sind auch immer mit dem eigenen Auto unterwegs. Das Wichtigste ist vermutlich, dass immer derselbe Lebenshelfer zu Besuch kommt. So können Senioren sich auf eine einzige, vertraute Person verlassen, die schon bald zur unentbehrlichen Stütze im Alltag wird.

Frau Nina Ahrenhold besucht Senioren in Vahlde und Umgebung

Frau Ahrenholds beruflicher Werdegang ist vielfältig und hat sie doch gut auf die Tätigkeit als Lebenshelferin vorbereitet. So war sie unter anderem als Reinigungskraft tätig und hat als Fahrerin für Kinder mit Behinderungen gearbeitet. In ihrer Freizeit ist Frau Ahrenhold gern in der Natur unterwegs oder widmet sich dem Kochen und Backen – wovon natürlich auch ihre Senioren profitieren. Mit der Entscheidung, Lebenshelferin zu werden, erfüllt sie sich den Wunsch, auch beruflich etwas wirklich Sinnvolles für andere Menschen zu tun. Dank ihr kann die SeniorenLebenshilfe nun auch in Vahlde Senioren unterstützen.

Weitere Informationen über die Arbeit der SeniorenLebenshilfe

Die SeniorenLebenshilfe ist ein Franchiseunternehmen und gehört zur Salanje GmbH. In ganz Deutschland arbeiten bereits selbstständig tätige Lebenshelfer als Franchisenehmer des Unternehmens: Sie betreuen Senioren direkt an ihrem Wohnort. Um gleichbleibende Qualität zu gewährleisten, schult die SeniorenLebenshilfe alle werdenden Lebenshelfer auf dieselbe Weise. Auch regelmäßige Weiterbildungen gehören zum Programm. Da es noch viele hilfebedürftige Senioren ohne Lebenshelfer gibt, ist die SeniorenLebenshilfe fortwährend auf der Suche nach interessierten Menschen, die sich eine Arbeit als Lebenshelfer vorstellen können.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

