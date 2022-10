Reale Geschichten – Lebensgeschichten – Lebenswege. Erlebnisse und Einblicke in bewegende Schicksale, so wie das Leben sie geschrieben hat. Nicht immer positiv, aber auch sie gehören zum Leben dazu.

Buchtipps:

Seelenqual mit HappyEnd: Mein Kampf gegen Krebs

Als würde mir die Diagnose manisch depressiv nicht bereits genug Probleme bereiten … nun kam auch noch Krebs hinzu.

Die Zeit schien stillzustehen … ich ergab mich in mein Schicksal voller Angst. Meine Gedanken kreisten zwischen Resignation und Hoffnung. Vertrauen in die Ärzte, die Liebe meiner Familie sowie ein besonderer Geburtstagsgruß ließen mich nicht verzweifeln, sondern positiv in die Zukunft schauen.

Langsam aber stetig ging es bergauf und heute kann ich sagen: „Meine Seelenqual hat ein HappyEnd gefunden, auch … weil ich mich nicht unterkriegen lasse.

ISBN-13:‎ 978-3746705842

Kampfansage: Mein Kampf gegen Depressionen, Panikattacken und Gefühlsloopings

Fühlen Sie sich auch manchmal irgendwie KOMISCH? Wie fühlt sich eigentlich NORMAL an? Nachdem mir bewusst geworden war, dass ich manisch depressiv bin, nahm ich den Kampf gegen die Depressionen, Panikattacken und Gefühlsloopings auf. Sie erfahren, welche Lösungswege ich gefunden habe, um heute ein lebenswertes Leben führen zu können. Dieses Buch ist für all diejenigen, die sich nicht davor scheuen, sich mit den Tabu-Themen der psychischen Krankheiten auseinanderzusetzen.

ISBN-13:‎ 978-3746704357

Meine Biografie in vier Bänden

Es gibt IMMER einen Ausweg!

Ganz egal, was passiert.

Aufgeben ist NIE eine Option.

Genau das, möchte ich euch mit meiner Lebensgeschichte ganz offen und ungeschönt vermitteln.

Es ist harter Tobak, denn es geht quer durch den tiefen Sumpf der Prostitution und der Drogenszene. Genau so habe ich es erlebt und da gibt es absolut nichts zu beschönigen, aber man kann nie tief genug sinken, um nicht wieder neu anfangen zu können!

Ja, es gibt ihn IMMER, diesen Ausweg, den man nicht sofort sieht, sondern sich erkämpfen muss!

Auch wenn man HIV positiv ist und auch in einem Land mit unzureichender medizinischer Versorgung. Sogar dann noch, wenn in der eigenen Familie alles drunter und drüber geht, man Hals über Kopf davon läuft, weil einem das neu gewonnene Paradies wieder als Hölle erscheint.

Einfach mal lesen und feststellen, das man auch aus den Schattenseiten des Lebens das Beste machen kann und dass sich jedes Blatt auch wieder wenden kann, wenn man darum kämpft und nie aufgibt.

ISBN-13:‎ 978-1075143649

Mein Leben mit MS

MS (Multiple Sklerose) ist das facettenreichste Krankheitsbild der Neurologie. Diese Krankheit stellt das Leben eines Betroffenen völlig auf den Kopf. Sie ist nicht nur eine Krankheit mit 1000 Gesichtern, sondern auch mit 1000 Fragen. Eine davon WARUM? Aber das Leben geht weiter … eben nur anders als bisher. Ein Leben mit Höhen und Tiefen, mit Ängsten aber auch Hoffnungen.

Dieses Buch ist kein Fachbuch oder Ratgeber über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin. Mit einer Portion Humor und Selbstironie erzählt sie wie alles begann, wie sie lernte damit zu leben und es schaffte, trotz dieser bitteren Krankheit auf ihre eigene Kraft zu vertrauen. Sie berichtet von ihrer Angst vor dem, was vielleicht die Zukunft bringen wird. Dennoch strotzt dieses Buch voller Zuversicht und macht Mut. Das Leben ist einfach zu wertvoll, um den Kopf in den Sand zu stecken und zu resignieren.

ISBN-13: 978-3903056428

Mein Leben mit MS 2

Aus dem Leben eines MS-lers.

Völlig real und ungeschminkt nimmt die Autorin Sie mit in ihr MS-Leben. Erleben Sie Dinge, die sie am eigenen Leib erlebt hat. Wenn man nicht gesund ist, stellen sich oft Probleme in den Weg, die nicht immer einfach zu lösen sind. Verpackt mit etwas Ironie und Zynismus, denn damit lässt sich vieles leichter ertragen.

Und dann gibt es da auch noch die Krankenhäuser, Ärzte, Ämter, Therapeuten und …, die einem das Leben zusätzlich schwer machen.

Ferner gibt es ein paar Hintergrundinformationen zum Thema MS. Da dies aber kein Fachbuch oder Ratgeber über die Krankheit MS (Multiple Sklerose) ist, sondern die Erlebnisse der Autorin beinhaltet, halten sich diese dezent im Hintergrund.

Ein Buch, das Mut machen soll und zeigt, dass das Leben trotz einer unheilbaren Krankheit Spaß machen kann und lebenswert ist.

ISBN-13: 978-3965440784