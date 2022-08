Leawos Produkte mit starkem Rabatt im August, einschließlich kostenlosem Screen Recorder, 70% OFF All-in-1 Bundle, und mehr

Multifunktionaler Bildschirm-Recorder für verschiedene Zwecke

Zusammenfassung: Die August-Promo von Leawo bietet die besten Software-Angebote des Sommers 2022, darunter Rabatte von bis zu 70 %, ein kostenloses Screen Recorder-Angebot und einen 30 % Rabatt auf die gesamte Website.

Shenzhen, Guangdong, 9. August 2022 – Der Sommer ist für viele ein wichtiger Monat – er markiert das Ende der Sommerferien und den Beginn eines neuen Semesters. Auch wenn der Sommer langsam abkühlt, sind die Angebote immer noch so heiß wie eh und je. Im Vergleich zu Juni und Juli kann man im August bei den Sommerartikeln noch mehr sparen. Leawo Software, ein führender Entwickler und Anbieter, der sich auf Multimedia-Lösungen und Datenmanagement-Software spezialisiert hat, lanciert anlässlich des Augusts seine August Giveaway & Angebot 2022. Bis zum 31. August 2022 erhalten Kunden bis zu 70% Rabatt auf Pakete und Einzelprodukte wie das All-in-1 Bundle, das Ultimate Blu-ray Toolkit, etc., den Screen Recorder gratis und können einen 30% Rabatt-Coupon für Leawo-Produkte im gesamten Sortiment einlösen.

Bis zu 70% Rabatt auf Pakete und Einzelprodukte

Da der Sommer vor der Tür steht, packt Leawo seine Produkte in verschiedene Funktionen für die Back-to-School-Saison, bei denen Kunden die besten Angebote finden können. Im Folgenden sind einige klassische Pakete und Produkte aufgeführt, deren Kauf sich lohnt.

70% Rabatt auf Leawo All-in-One Bundle – Bestehend aus Prof. Media 11, Prof. DRM, PhotoIns, iTransfer, Music Recorder, Tunes Cleaner, UHD Drive Tool und CleverGet Video Downloader, ist dies ein umfassendes Multimedia-Lösungs-Bundle in den Bereichen 4K Blu-ray, Blu-ray, DVD, Video, Foto und Audio. Mit einem Rabatt von 70% kann man EUR391.8 für 1-Jahres-Lizenzen sparen.

50% Rabatt auf UHD/Blu-ray/DVD/Video Toolkit – Im Vergleich zum All-in-One-Bundle fehlen in diesem Paket einige audiobezogene Software. Es ist jedoch immer noch leistungsstark, um Videos herunterzuladen und zu konvertieren, 4K Blu-ray/Blu-ray/DVD zu kopieren und zu rippen, Videos/Fotos auf Blu-ray/DVD zu brennen, Cinavia von Blu-ray zu entfernen, die Firmware des 4K UHD Blu-ray-Laufwerks herunterzustufen, usw.

50% Rabatt auf CleverGet Video/Amazon/Netflix/Disney+ Downloader – CleverGet hat viele Module, und dieses Mal sind 4 Module dabei. Das Video-Downloader-Modul kann Videos in bis zu 8K-Auflösung von YouTube, Twitter, TikTok, Instagram und anderen mehr als 1000 Websites herunterladen, während die Amazon/Netflix/Disney+ Downloader-Module Filme und Fernsehsendungen von den entsprechenden kostenpflichtigen Diensten herunterladen können. Für eine begrenzte Zeit können bis zu 189,92EUR für lebenslange Lizenzen gespart werden.

Plus, wenn Kunden genauere Anforderungen an Blu-ray, DVD, Fotos, etc. haben, bietet Leawo Software auch bis zu 60% Rabatt für mehr Pakete. Um jedem Besucher einen Vorteil zu verschaffen, bietet Leawo großzügig einen 30% Rabatt-Gutschein am Ende der Promo-Seite an. Sie können ihn kopieren und auf der Kaufseite eines Produkts einfügen, um ihn zu aktivieren.

Umfassender Screen Recorder als Werbegeschenk verfügbar

Die Aufnahme des Computerbildschirms war in der Vergangenheit immer ein Problem, aber seit der Veröffentlichung von Leawo Screen Recorder ist dieses Problem gelöst. Es handelt sich um einen multifunktionalen Bildschirmrekorder, der jeden Bereich des Computerbildschirms und jeden Systemsound und/oder jedes Mikrofon mit Leichtigkeit aufnimmt. Während der Bildschirmaufnahme kann der Benutzer die Webcam frei überlagern, Audiokommentare und Cursorbewegungen hinzufügen, den Bildschirm aufnehmen und sogar mit verschiedenen voreingestellten Tools kritzeln. Jetzt kann jeder Besucher einen kostenlosen Registrierungscode für diesen leistungsstarken Bildschirmrekorder gewinnen, indem er Leawos Facebook-Seite liked und einige Informationen auf der Promo-Seite eingibt.

Mehr Informationen über diese Aktion bitte hier klicken.

Leawo ist ein professioneller Anbieter für multimediale Lösungen, spezialisiert sowohl auf das Aufbereiten und Verteilen von Medien über das Internet als auch für den Alltag. Unsere Produktpalette umfasst PC-Produkte wie z.B. DVD-, Video-, Flash- und PowerPoint-Konverter bis hin zu Produkten für Apple, wie z.B. Flash-, DVD- und Videokonverter. Diese Produkte sind weltweit und in Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch und immer mehr in Deutsch erhältlich, sowohl für Microsoft Windows und Apple OSX. Die Zukunft fest im Blick, wird Leawo immer das Beste geben, um seinen Kunden weltweit sowohl erstklassige, vielfältige und leicht zu bedienende Software als auch Unterstützung zukommen zu lassen.

Kontakt

Leawo Software GmbH

Steven Zhang

Yungu Innovation Industrial Park Phase I 1183

518057 Shenzhen

+86-755-86349501

+86-755-26738705

support@leawo.de

http://www.leawo.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.