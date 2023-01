Leawo Neujahrsangebot: Bis zu 70% Rabatt & kostenloses Werbegeschenk

Leawo Music Recorder ist ab sofort kostenlos zu erhalten.

Zusammenfassung: Leawo bietet die besten Angebote für seine Kunden während des Neujahrsverkaufs: Music Recorder als kostenloses Geschenk und bis zu 70% Rabatt auf Multimedia-Pakete. Zudem sind 30 % Rabatt der garantierte Mindestrabatt.

8. Januar 2023, Shenzhen – Die Black Friday- und Cyber Monday-Verkäufe sind vorbei, und jeder hat sich von der Hektik und den endlosen Feierlichkeiten des Einkaufens erholt. Doch der Shopping-Wahn wird nicht aufhören, denn die Neujahrs-Sparangebote stehen vor der Tür. Leawo Software hat die besten Neujahrsangebote während der Neujahrsaktion von Leawo zusammengestellt. Das All-in-1-Bundle wurde mit einem Preisnachlass von 70% für eine 1-Jahres-Lizenz verkauft, was die beste Zeit im Jahr ist, um alle Leawo-Produkte zu testen. Darüber hinaus wurde der Music Recorder als Geschenkartikel verschenkt, und der Mindestrabatt von 30% ist garantiert, während dies vielleicht das beste Angebot ist, das andere machen können. Weitere Informationen hierzu findet man unten:

Die besten Neujahrsangebote im Überblick:

1. 70% Rabatt auf Leawo All-in-1 Bundle: $167.88 für 1-Jahres-Lizenz

Es umfasst alle 4K Blu-ray/ Blu-ray/ DVD/ Video/ Foto/ Audio Lösungstools, einschließlich: Prof. Media 11 + Prof. DRM + PhotoIns + iTransfer + Music Recorder + Tunes Cleaner + UHD Drive Tool + CleverGet Video Downloader. Liebhaber von Filmen und TV-Serien können mit diesem Paket sicherlich auf ihre Kosten kommen, da das Herunterladen von Videos zur Offline-Wiedergabe mit diesem Toolkit ein Kinderspiel ist. Und CleverGet Video Downloader ist die neueste Errungenschaft von Leawo Software auf dem Gebiet der Offline-Dateien, die sicherlich eine bessere Erfahrung geben wird. Darüber hinaus können Benutzer Musik aufnehmen, Fotos verschönern, UHD-Quellmaterial verarbeiten usw.

2. 60% Rabatt auf Ultimate DVD Toolkit: EUR47.94 für Lebenszeit

Ultimate DVD Toolkit beinhaltet DVD Ripper, DVD Copy und DVD Creator und ist hilfreich beim Entschlüsseln, Rippen und Konvertieren von DVDs in Videos, Kopieren von DVDs auf Computer oder leere Disc und Brennen von Videos/Fotos auf DVD.

3. 60% Rabatt auf Ultimate Blu-ray Toolkit: EUR143.92 für Lebenszeit

60% Rabatt Ultimate Blu-ray Toolkit ist genau das, was sie brauchen. Es kann Blu-ray/DVD-Filme entschlüsseln, rippen und in Video-/Audiodateien in verschiedenen Formaten umwandeln, Foto-/Videodateien auf Blu-ray/DVD-Inhalte brennen, Blu-ray/DVD-Filme kopieren und sichern, Cinavia-Wasserzeichen von Blu-ray entfernen, um Cinavia-freie Blu-ray-Kopien zu erhalten, usw.

4. 60% Rabatt auf Ultimate 4K/UHD Blu-ray Toolkit: EUR123.94 für Lebenszeit

Ultimate 4K/UHD Blu-ray Toolkit wurde für die Handhabung von Blu-ray mit höherer Auflösung entwickelt: Downgrade der Firmware des 4K/UHD-Blu-ray-Laufwerks, Entschlüsselung, Rippen und Konvertierung von 4K-Blu-ray in 1080P oder andere Videos, Kopieren und Sichern von 4K-Blu-ray-Filmen auf einen Computer oder einen Rohling im 1:1-Modus oder als reines Backup des Films. Mit höherer Ausgabequalität arbeiten die Tools hier besser als andere auf dem Markt.

5. 50% Rabatt auf die Online-Video-Lösung: EUR54.97 für Lebenszeit

Ein gruseliger Halloween-Filmabend mit Süßigkeiten von Trick-or-treat ist auch eine gute Idee. 50% Rabatt wird für 9 verschiedene Download-Module in CleverGet angeboten – Video Downloader, Amazon Downloader, Netflix Downloader, Disney+ Downloader, etc. Mit CleverGet kann man seine Lieblingsfilme einfach herunterladen und ohne Pufferung abspielen. Für ein besseres Angebot können Kunden alle CleverGet Download-Module mit 50% Rabatt für eine lebenslange Lizenz erhalten (1-Jahres-Lizenz: EUR129.95/ lebenslange Lizenz: $199.95)

6. 50% Rabatt auf PhotoIns: €54.97 auf Lebenszeit

Dies ist ein 3-in-1-Fotolösungspaket mit AI Photo Enhancer, Photo BG Remover und Photo Enlarger: Verbessern Sie automatisch die Qualität von Halloween-Fotos, entfernen/ändern Sie den Fotohintergrund, vergrößern Sie Fotos um bis zu 40X. Es ist das beste Toolkit zur Verschönerung von Halloween-Fotos.

Music Recorder Freebie für alle

Ein Music Recorder wird als kostenloses Neujahrsgeschenk verschenkt. Es handelt sich dabei um eine hervorragende, aber einfach zu bedienende Musikaufnahmesoftware, mit der Sie kostenlos Musik von jedem eingebauten Audioeingang, Computer-Audio und Online-Musikquellen wie YouTube, Spotify, AOL Music, Last.fm usw. aufnehmen und dann in MP3- oder WAV-Dateien speichern können. Es ist nicht nötig, es lange anzuwenden, und die Zuschauer können die E-Mail-Adresse ausfüllen und es innerhalb weniger Sekunden kostenlos erhalten.

Mindestrabatt von 30%

Es gibt einen Mindestrabatt von 30% für alle Singles, die auf der Leawo-Website verkauft werden. Dies ist die beste Wahl für Kunden, die sich für die Produkte von Leawo interessieren und eine Probebestellung wünschen. Klickt man einfach, um den Gutscheincode zu kopieren und fügt ihn beim Kauf ein. Eine weitere gute Nachricht ist, dass dieser Coupon endlos für alle geliefert wird.

Weitere Details sind auf der Website zu finden: https://www.leawo.org/de

Leawo ist ein professioneller Anbieter für multimediale Lösungen, spezialisiert sowohl auf das Aufbereiten und Verteilen von Medien über das Internet als auch für den Alltag. Unsere Produktpalette umfasst PC-Produkte wie z.B. DVD-, Video-, Flash- und PowerPoint-Konverter bis hin zu Produkten für Apple, wie z.B. Flash-, DVD- und Videokonverter. Diese Produkte sind weltweit und in Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch und immer mehr in Deutsch erhältlich, sowohl für Microsoft Windows und Apple OSX. Die Zukunft fest im Blick, wird Leawo immer das Beste geben, um seinen Kunden weltweit sowohl erstklassige, vielfältige und leicht zu bedienende Software als auch Unterstützung zukommen zu lassen.

