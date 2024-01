Leawo Music Recorder ist ab sofort kostenlos zu erhalten

Musik oder Ton aufnehmen

Zusammenfassung: In der 2024 Popcorn-Tag-Promotion bietet Leawo Software ein zeitlich begrenztes kostenloses Werbegeschenk: Music Recorder und bis zu 93% Rabatt auf 4K Blu-ray, Blu-ray, DVD, Video-, Audio- und Fotolösungen.

Shenzhen, China, 27. Januar 2024 – Leawo Software, einer der größten Online-Entwickler und -Anbieter digitaler Multimedialösungen, hat die monatliche Werbeaktion “ 2024 Popcorn Tag Giveaway & Angebote“ gestartet, bei der es den Music Recorder völlig kostenlos als Werbegeschenk gibt und bis zu 93% Rabatt auf verschiedene digitale Home-Entertainment-Lösungen gibt, wie z.B. 4K Blu-ray, Blu-ray, DVD, Online-Video, lokales Video, Audio, Fotos, etc. Die gesamte Aktion wird bis zum 15. Februar 2024 gültig sein.

„Um uns bei unseren Kunden für ihre langjährige Unterstützung zu bedanken, bieten wir monatliche Werbegeschenke und Sonderangebote mit hohen Rabatten an. Auch wenn der Popcorn Day 2024 vorbei ist, geht die Promotion nach dem Popcorn Day weiter. Bis zu unserer nächsten Aktion bieten wir Music Recorder für eine begrenzte Zeit kostenlos und bis zu 93% günstiger an“, sagt Steven Zhang, CEO von Leawo Software.

Leawo“s 2024 Popcorn Tag Giveaway & Angebote bieten Music Recorder als kostenloses Geschenk, bis zu 93% Rabatt auf CleverGet Produkte, bis zu 60% Rabatt auf Leawo Top-Seller Produkte und Bundles, und einen 30% Rabatt auf die gesamte Website, mit den unten aufgeführten Details:

Kostenloses Werbegeschenk – Music Recorder

Leawo bietet eine 1-Jahres-Lizenz von Music Recorder, sowohl für Windows als auch für Mac, kostenlos als Popcorn Tag Werbegeschenk an. Leawo Music Recorder ist eine Audio-Aufnahmesoftware, mit der man jeden Ton, einschließlich Online-Audio/Song, lokalen Ton und sogar externen Ton über Mikrofon, in MP3/AAC-Audiodateien aufnehmen kann. In dieser Aktion ist der Leawo Music Recorder, der ursprünglich EUR19,99 für eine Jahreslizenz kostete, für alle kostenlos. Man muss sich nur mit seiner E-Mail-Adresse und seinem Namen registrieren, um den kostenlosen 1-Jahres-Lizenzcode per E-Mail zu erhalten.

Bis zu 93% Rabatt auf Sonderangebote – CleverGet

Die größte Ersparnis dieser Popcorn Tag Aktion dürfte das CleverGet All-In-One Paket sein, das insgesamt 40+ Online Video Downloader Module enthält, wie z.B. Amazon Downloader, Netflix Downloader, Hulu Downloader, Max Downloader, OnlyFans Downloader, Video Downloader, usw., um Online Videos von verschiedenen Seiten in hoher Qualität herunterzuladen und unbegrenzt offline anzusehen. Ursprünglich kostete das CleverGet All-in-One-Paket EUR3498, jetzt kostet es nur noch EUR229.95 für die lebenslange Nutzung und spart damit EUR3200. Gleichzeitig werden einige ausgewählte Top-Promis von CleverGet-Modulen mit 50% Rabatt angeboten, wie z.B. Video Downloader, Amazon Downloader, Netflix Downloader, OnlyFans Downloader, etc.

Bis zu 70% Rabatt auf Leawo Top-Produkte

Außerdem bietet Leawo Software bis zu 70% Rabatt auf die Pakete und Einzelprodukte der digitalen Unterhaltungslösungen. Das Leawo-Komplettpaket bietet 70% Rabatt und enthält fast alle Programme von Leawo Software, darunter Prof. Media 13, Prof. DRM, iTransfer, Tunes Cleaner, Music Recorder, UHD Drive Tool und CleverGet Video Downloader. Weitere Sonderangebote sind:

1. 41% Rabatt: Prof. Media 13.

2. 60% Rabatt: Ultimate DVD Toolkit, Ultimate Blu-ray Toolkit und Ultimate 4K Blu-ray Toolkit.

3. 50% Rabatt auf VCU, Prof. DRM Media Pack, 2-in-1 Blu-ray Toolkit, 2-in-1 4K Blu-ray Toolkit und PhotoIns.

4. 40% Rabatt auf die besten Einzelprodukte: UHD Drive Tool, UHD Creator, UHD Ripper, UHD Copy, Blu-ray Ripper, Blu-ray Copy, Blu-ray Creator, Blu-ray Cinavia Removal, Blu-ray Recorder Ripper, Blu-ray Recorder Copy, Photo Enhancer, Photo BG Remover, und Photo Enlarger.

30% Rabatt auf die gesamte Website

Darüber hinaus bietet Leawo einen seitenweiten 30%-Rabatt-Gutscheincode LEAWO-30PCT-OFF für alle Artikel auf der leawo.org-Website, sowohl für Windows als auch für Mac, für 1-Jahres-Lizenzen und Lizenzen, um einen Rabatt von 30% zu erhalten. Man kann diesen Gutscheincode kopieren und auf der Zahlungsseite aktivieren, um 30% zu sparen.

Verfügbarkeit

Es ist zu beachten, dass alle diese Sonderangebote und kostenlosen Werbegeschenke bis zum 15. Feb. 2024 gültig sind. An dieser Werbeaktion “ 2024 Popcorn Tag Giveaway & Angebote“ kann natürlich jede Person teilnehmen.

Leawo ist ein professioneller Anbieter für multimediale Lösungen, spezialisiert sowohl auf das Aufbereiten und Verteilen von Medien über das Internet als auch für den Alltag. Unsere Produktpalette umfasst PC-Produkte wie z.B. DVD-, Video-, Flash- und PowerPoint-Konverter bis hin zu Produkten für Apple, wie z.B. Flash-, DVD- und Videokonverter. Diese Produkte sind weltweit und in Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch und immer mehr in Deutsch erhältlich, sowohl für Microsoft Windows und Apple OSX. Die Zukunft fest im Blick, wird Leawo immer das Beste geben, um seinen Kunden weltweit sowohl erstklassige, vielfältige und leicht zu bedienende Software als auch Unterstützung zukommen zu lassen.

Kontakt

Leawo Software GmbH

Steven Zhang

Yungu Innovation Industrial Park Phase I 1183

518057 Shenzhen

+86-755-86349501

+86-755-26738705



http://www.leawo.de

