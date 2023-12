Leawo DVD Ripper ist ab sofort kostenlos zu erhalten

Leawo-Weihnachtsaktion 2023

Zusammenfassung: Leawo Software führt zu Weihnachten die Aktion „DVD Ripper kostenlos“ durch und bietet bis zu 93% Rabatt auf Online-Video-Downloader, 4K Blu-ray, Blu-ray, DVD, Video, Bilder und Apple-bezogene Software-Tools.

Shenzhen, China, 21. Dezember 2023 – Leawo Software, ein weltweit führender Entwickler und Anbieter von Multimedia-Lösungen, hat soeben die Leawo-Weihnachtsaktion 2023 gestartet. In dieser Weihnachtsaktion bietet Leawo den DVD Ripper (verfügbar für Windows und Mac) kostenlos an und gewährt bis zu 93% Rabatt auf Online-Videolösungen, 4K-Blu-ray-Lösungen, Blu-ray-Lösungen, DVD-Lösungen, Fotolösungen, Apple-Utilities und vieles mehr. Diese Weihnachtsaktion ist bis zum 15. Januar 2024 gültig.

Die Leawo-Weihnachtsaktion 2023 umfasst folgende Angebote: kostenloses Werbegeschenk, bis zu 93% Rabatt auf Online-Video-Downloader-Lösungen, bis zu 70% Rabatt auf Leawo-Top-Seller-Pakete, bis zu 60% Rabatt auf 4K Blu-ray/Blu-ray/DVD-Lösungen, bis zu 50% Rabatt auf Fotolösungen und einen Gutscheincode mit 30% Rabatt auf die gesamte Website. Die komplette Aktion ist unten detailliert beschrieben.

1. 2023 Weihnachts-Geschenk – Leawo DVD Ripper

Als einer der Bestseller kann Leawo DVD Ripper DVDs rippen und konvertieren, z.B. DVD in MP4, DVD in AVI, usw., und Audioinhalte von der Quell-DVD extrahieren, z.B. DVD in MP3. Es kann DVD-Discs, Ordner und ISO-Image-Dateien in Video- und Audiodateien in mehr als 180 Formaten wie MP4, AVI, MKV, MOV, FLV, MP3, AAC, FLAC usw. umwandeln. Gleichzeitig bietet dieses DVD-Konverter-Tool auch einige praktische Funktionen zur DVD-Videobearbeitung, wie z. B. das Trimmen von DVD-Videos, das Beschneiden der DVD-Größe, das Hinzufügen von Wasserzeichen, das Anpassen von Videoeffekten usw. Es kann sowohl kommerzielle als auch selbstgemachte DVD-Inhalte verarbeiten.

In diesem 2023 Weihnachten Giveaway & Specials Aktion, Leawo DVD Ripper 1-Jahres-Lizenz in Windows und Mac ist völlig kostenlos. Besucher können eine 1-Jahres-Lizenz für diesen DVD Ripper kostenlos erhalten, wenn sie eine gültige E-Mail Adresse angeben. Einfach die Windows- oder Mac-Version auswählen, Name und E-Mail-Adresse eingeben und dann ganz einfach eine Lizenz erhalten. Die kostenlose Lizenz wird sofort per E-Mail verschickt.

2. 2023 Weihnachtsangebot – bis zu 93% Rabatt auf Online-Video-Downloader

Leawo Software hat eine der beliebtesten Online-Video-Downloader-Marken – CleverGet, ein hervorragendes Online-Video-Downloader-Toolkit, das hilft, Online-Videos von verschiedenen Streaming-Seiten wie Amazon, Netflix, Max, Disney+, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Paramount+, Hulu, etc. herunterzuladen. Das CleverGet All-In-1 ist jetzt während der Weihnachtsaktion 2023 nur 229,95EUR und damit 93% günstiger als sein ursprünglicher Preis von 3498EUR. In der Zwischenzeit sind einige der Top-Module von CleverGet wie Amazon Downloader, Disney+ Downloader, Netflix Downloader, OnlyFans Downloader, Apple TV+ Downloader, Max Downloader, Paramount+ Downloader, etc. während der Weihnachtsaktion 2023 um 50% reduziert.

3. 2023 Weihnachtsangebot – bis zu 70% Rabatt auf Leawo-Pakete

Als führender Anbieter von digitalen Medienlösungen und Professor bietet Leawo seine Top-Seller im Paket mit bis zu 70% Rabatt an. Diese speziellen Paketangebote beinhalten ein 29-in-1 All-In-1 Bundle mit 70% Rabatt für eine 1-Jahres-Lizenz, Prof. Media DVD Media Pack mit 50% Rabatt, Prof. Media 13 und Prof. DRM Media Pack mit 40% Rabatt. Diese Pakete enthalten digitale Medienlösungen auf 4K Blu-ray, Blu-ray, DVD, Video, Foto und Apple-Dienstprogramme und sparen bis zu 400EUR.

4. 2023 Weihnachtsangebot – bis zu 60% Rabatt auf Leawos Top-Seller

Für Fans von 4K Blu-ray-, Blu-ray- und DVD-Filmen ist die Weihnachtsaktion 2023 von Leawo eine gute Anlaufstelle. Es gibt viele Sonderangebote für 4K Blu-ray, Blu-ray und DVD Tools, sowohl in Paketen als auch einzeln. Leawo bietet bis zu 60 % Rabatt für das ultimative Blu-ray-Toolkit (einschließlich Blu-ray Ripper, Blu-ray Copy, Blu-ray Creator und Blu-ray Cinavia Removal), das ultimative 4K/UHD Blu-ray-Toolkit (einschließlich UHD Ripper, UHD Copy und UHD Drive Tool) und das ultimative DVD-Toolkit (einschließlich DVD Ripper, DVD Creator, DVD Copy und DVD Cinavia Removal). Einige spezielle Pakete, darunter das 2-in-1-Blu-ray-Toolkit-Paket (Blu-ray Ripper und Blu-ray Copy) und das 2-in-1-4K/UHD-Blu-ray-Toolkit (UHD Ripper und UHD Copy), werden mit 50% Rabatt angeboten. Für diejenigen, die einzelne Artikel bevorzugen, bietet Leawo 40% Rabatt auf Top-Seller wie UHD Ripper, UHD Copy, UHD Creator, UHD Drive Tool, Blu-ray Ripper, Blu-ray Creator, Blu-ray Copy, etc.

5. 2023 Weihnachtsangebot – bis zu 50% Rabatt auf Leawos Fotolösungen

Leawo PhotoIns ist ein Fotolösungspaket, das hilft, Fotos zu verbessern, Fotohintergründe zu entfernen oder zu ersetzen und Fotos ohne Qualitätsverlust bis zu 40-fach zu vergrößern. In diesem Weihnachtsgeschäft packt Leawo PhotoIns mit 50% Rabatt und bietet 40% Rabatt für Photo Enhancer, Photo BG Remover und Photo Enlarger.

6. 2023 Weihnachtsangebot – 30% Rabatt Gutscheincode für die gesamte Leawo-Website

Neben den oben genannten Werbegeschenken und Sonderangeboten bietet Leawo Software auch einen 30% Rabatt-Gutscheincode – LEAWO-30PCT-OFF, der für alle Artikel auf der leawo.org/de-Website gilt, sowohl für 1-Jahres-Lizenzen als auch für lebenslange Lizenzen für Windows und Mac. Leute können einfach den Gutscheincode im Einkaufswagen verwenden, um 30% zu sparen.

Verfügbarkeit

Es ist zu beachten, dass alle diese Sonderangebote und kostenlosen Werbegeschenke bis zum 15. Januar 2024 gültig sind. An dieser Aktion 2023 Christmas Giveaway & Angebot kann natürlich jede Person teilnehmen.

Leawo ist ein professioneller Anbieter für multimediale Lösungen, spezialisiert sowohl auf das Aufbereiten und Verteilen von Medien über das Internet als auch für den Alltag. Unsere Produktpalette umfasst PC-Produkte wie z.B. DVD-, Video-, Flash- und PowerPoint-Konverter bis hin zu Produkten für Apple, wie z.B. Flash-, DVD- und Videokonverter. Diese Produkte sind weltweit und in Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch und immer mehr in Deutsch erhältlich, sowohl für Microsoft Windows und Apple OSX. Die Zukunft fest im Blick, wird Leawo immer das Beste geben, um seinen Kunden weltweit sowohl erstklassige, vielfältige und leicht zu bedienende Software als auch Unterstützung zukommen zu lassen.

Kontakt

Leawo Software GmbH

Steven Zhang

Yungu Innovation Industrial Park Phase I 1183

518057 Shenzhen

+86-755-86349501

+86-755-26738705



http://www.leawo.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.