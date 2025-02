LDB Gruppe präsentiert neuen Report: Trends in der Kundenkommunikation 2025

Berlin, 1. Februar 2025. Die LDB Gruppe, ein führender Anbieter für digitale Kommunikationslösungen in der Automobilbranche, veröffentlicht ihren jährlichen Report »Trends in der Kundenkommunikation 2025«. Der Bericht beleuchtet die neuesten Entwicklungen und Herausforderungen in der Interaktion zwischen Autohäusern und ihren Kunden. Er liefert wertvolle Einblicke, wie Betriebe ihre Kommunikationsstrategien anpassen können, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Die Automobilbranche befindet sich in einem rasanten Wandel. Kunden erwarten heutzutage eine nahtlose Kommunikation über alle Kanäle hinweg – von der ersten Online-Interaktion bis zur persönlichen Betreuung vor Ort. Die LDB Gruppe unterstützt Autohäuser seit mehr als 40 Jahren mit praxisnahen Lösungen und zeigt im Trendreport 2025 auf, wie digitale Kanäle wie WhatsApp, KI-gestützte Systeme und Omnichannel-Lösungen von Kunden angenommen werden.

»Unsere Mission ist es, Autohäusern und Kfz-Betrieben die Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie benötigen, um ihre Kundenbeziehungen nachhaltig zu stärken. Der Trendreport 2025 zeigt auf, welche Strategien und Technologien wirklich zukunftsweisend sind«, erklärt Doris Gietl, Head of Business Development, Sales & Marketing bei der LDB Gruppe.

Der Report bietet zeigt aktuelle Trends und neue Werkzeuge auf, mit denen Autohäuser ihre Kommunikationsprozesse optimieren können. Dazu gehört unter anderem der strategische Einsatz von WhatsApp für Terminvereinbarungen, personalisierte Angebote oder die Integration von KI-basierten Chatbots.

»Mit unserem Report wollen wir nicht nur Trends aufzeigen, sondern Autohäusern auch konkrete Handlungsempfehlungen an die Hand geben. Ziel ist es, die Branche fit für die Zukunft zu machen und die Kundenzufriedenheit nachhaltig zu steigern«, so Doris Gietl weiter.

Der Trendreport 2025 steht ab sofort kostenfrei unter https://lp.ldb.de/trendreport-kundenkommunikation-2025/ auf der Website der LDB Gruppe zur Verfügung. Besuchen Sie www.ldb.de, um die neuesten Trends und Entwicklungen in der Kundenkommunikation zu entdecken.

Über die LDB Gruppe

Die LDB Gruppe ist der führende deutsche Technologie-Anbieter für Kundenkommunikation und Kundenbeziehungsmanagement im Autohandel. Die Unternehmensgruppe steht für praxisgerechte digitale Anwendungen und Services für Autohäuser, Werkstätten und Automobilbetriebe. Das Familienunternehmen mit Hauptsitz in Berlin wurde 1973 gegründet und gilt als Pionier bei der Digitalisierung der Branche.

Als einziger Anbieter im Markt liefert die LDB Gruppe Lösungen für alle klassischen und digitalen Touchpoints und Kanäle. Mit profundem Wissen um die Erwartungen moderner Automobilzielgruppen unterstützt die LDB Gruppe damit die gesamte Kommunikationskette, so dass Kunden zielgruppengenau, systemübergreifend und ohne Medienbruch entlang der gesamten automobilen Customer Journey begleitet werden. Die Technologien der LDB Gruppe wie etwa die cloudbasierte Omnichannel-Lösung CXBox garantieren unter anderem verlässliche telefonische Erreichbarkeit, kanalübergreifendes Arbeiten, aktives Bewertungsmanagement und digitale Kundenverwaltung. Über 1.800 Kunden nutzen bereits die Branchenlösungen der LDB Gruppe.

Neben dem Hauptsitz in Berlin ist das Unternehmen an den Standorten Deggendorf und Templin vertreten, wo mehr als 300 Mitarbeiter rund 3,5 Millionen Anrufe pro Jahr für die LDB-Kunden entgegennehmen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ldb.de.