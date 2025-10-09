LDB Gruppe erstmals Partner beim IfA Branchengipfel – klare Botschaft: KI ist im Autohaus angekommen.

Berlin / Nürtingen, 9. Oktober 2025. Die LDB Gruppe ist in diesem Jahr erstmals Partner des renommierten IfA Branchengipfels, der am 15. und 16. Oktober 2025 in Nürtingen bei Stuttgart stattfindet. Damit unterstreicht das Berliner Unternehmen seine Position als strategischer Digitalisierungspartner für den automobilen Handel – mit einem klaren Fokus auf praxisnahe KI-Lösungen.

Die Teilnahme der LDB Gruppe am Gipfel steht unter dem Motto: »KI ist keine Zukunftsmusik mehr – sondern gelebter Alltag in immer mehr Autohäusern.«

Mit ihrer Sponsorenrolle beim IfA Branchengipfel 2025 unterstreicht die LDB Gruppe ihren Anspruch, die Digitalisierung im Autohaus praxisnah mitzugestalten.

»Die Resonanz auf unsere neue Webinar-Reihe ›KI im Autohaus‹ hat uns gezeigt, wie groß der Informationsbedarf in der Branche ist – aber auch, wie viel Aufbruchsstimmung herrscht«, sagt Doris Gietl, Prokuristin und Head of Business & Marketing bei der LDB Gruppe. »KI ist längst im Autohaus angekommen – und wir erleben aktuell, wie Betriebe nach konkreten Antworten suchen. Nicht nach Tools, sondern nach Lösungen. Deshalb verstehen wir uns zunehmend als strategischer Partner für digitale Transformation im Autohaus.«

Mit mehr als 50 Jahren Branchenerfahrung und einer der ersten vollständig im Autohaus integrierten KI-Agentinnen – »Carla« – begleitet die LDB Gruppe Händler und Hersteller auf dem Weg zu effizienteren Prozessen und besserer Kundenkommunikation.

Beim diesjährigen IfA Branchengipfel ist Doris Gietl als Ansprechpartnerin der LDB Gruppe vor Ort und freut sich auf den persönlichen Austausch mit Entscheiderinnen und Entscheidern der Branche. »Wir wollen nicht nur zusehen, wie sich die Branche verändert. Wir wollen mit denen sprechen, die den Wandel jeden Tag im Autohaus leben«, betont Doris Gietl.

Über die LDB Gruppe

Die LDB Gruppe ist der führende deutsche Technologie-Anbieter für Kundenkommunikation, KI und Kundenbeziehungsmanagement im Autohandel. Die Unternehmensgruppe steht für praxisgerechte digitale Anwendungen und Services für Autohäuser, Werkstätten und Automobilbetriebe. Das Familienunternehmen mit Hauptsitz in Berlin wurde 1973 gegründet und gilt als Pionier bei der Digitalisierung der Branche.

Als einziger Anbieter im Markt liefert die LDB Gruppe Lösungen für alle klassischen und digitalen Touchpoints und Kanäle. Mit profundem Wissen um die Erwartungen moderner Automobilzielgruppen unterstützt die LDB Gruppe damit die gesamte Kommunikationskette, so dass Kunden zielgruppengenau, systemübergreifend und ohne Medienbruch entlang der gesamten automobilen Customer Journey begleitet werden. Die Technologien der LDB Gruppe, wie etwa die cloudbasierte Omnichannel-Lösung CXBox, oder die eigene KI-Lösung garantieren unter anderem verlässliche telefonische Erreichbarkeit, kanalübergreifendes Arbeiten, aktives Bewertungsmanagement und digitale Kundenverwaltung. Über 2.000 Kunden nutzen bereits die Branchenlösungen von der LDB Gruppe.

Die LDB Gruppe entwickelt alle Lösungen inhouse – von der KI-Steuerung über die Systemintegration bis hin zum Praxistest im Autohaus. In unserer Berliner »KI-Boutique« entstehen zukunftsweisende Technologien, die bundesweit im Einsatz sind.

Jedes Jahr bearbeiten unsere Automotiv geschulten Spezialisten rund 5,5 Millionen Kundenkontakte – digital und analog. So verbinden wir menschliche Erfahrung mit technologischer Exzellenz – für messbaren Erfolg in der Kundenansprache und Prozessoptimierung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ldb.de.