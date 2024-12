Launch der Skillgainer-Plattform „Future People Work LAB“

Hamburg, 011.12.2024 – Am 30. Januar 2025 öffnet die wegweisende Plattform „Future People Work LAB“ ihre digitalen Tore und lädt HR-Manager*innen, Recruiter*innen und Führungskräfte aller Unternehmen ein, die Zukunft der HR-Arbeit mitzugestalten.

Die Plattform ermöglicht es, HR als unverzichtbaren strategischen Partner am C-Level-Tisch zu etablieren, indem es den Alltag der Verantwortlichen in den Themen Talent Acquisition, Personalentwicklung und Leadership revolutioniert: Zeitfresser in der operativen Arbeit werden reduziert, strategische Herausforderungen von heute und morgen kollaborativ gelöst und der Weg zu einer lernenden Organisation geebnet.

Maik Walch, Gründer und Geschäftsführer von Skillgainer, betont: „Meine Vision ist es, dass alle Personalverantwortlichen Zugang zu Best-Practice-Hacks haben, die sie zur strategischen Partnerschaft befähigen. Dabei wollen wir HR mit Führung vereinen, begleiten den Change-Prozess und bieten Unternehmen mit jedem Budget Zugang zu den besten Lösungen von Top-Expert*innen.“

Einzigartiges Konzept mit vielfältigen Funktionen

Das „Future People Work LAB“ vereint moderne Technologien und innovative Ansätze, um HR-Teams zu entlasten und gleichzeitig deren strategische Bedeutung zu steigern:

Hack-Bibliothek: Über 200 Best-Practice-Hacks von HR-Expert*innen, bestehend aus über 750 Lektionen, die in 15 Minuten anwendbar sind

Q&A: Schnelle und gebündelte Lösungsfindung zu People Management Fragen und täglichen Herausforderungen

Gamification-System: Sammeln von Reputationspunkten, Badges und Titeln sowie kostenlose Teilnahme an HR-Awards, um das Engagement der Mitglieder und deren Reputation zu stärken

Performance Management: Von der Planung über Feedback bis zur Belohnung – ein umfassendes Werkzeug für die Teamsteuerung

Crowdsourcing-Tool: Innovative Ideen und Lösungen für Herausforderungen wie „Recruiting 2030“ werden von der Community gemeinsam entwickelt und bewertet

Community: Führungskräfte und HR-Verantwortliche aus verschiedenen Unternehmen können in einem fachlichen Austausch auf Augenhöhe voneinander profitieren

Die Vision hinter dem Work LAB

Die Plattform adressiert die zunehmenden Herausforderungen in der Arbeitswelt: Überforderung durch operative Last, mangelnde Entwicklungsmöglichkeiten und abnehmende Arbeitnehmerzufriedenheit.

Das Work LAB bietet nicht nur sofort anwendbare Lösungen, sondern schafft auch ein System, das selbstgesteuertes Lernen und Innovation fördert. In Studien-Recherchen und über 300 Gesprächen mit Skillgainer-Autor*innen wurde deutlich, was HR heute braucht: einen tiefgehenden fachlichen Austausch und innovative Lösungen, die wirklich funktionieren.

„Mithilfe wertvoller Insights einiger unserer Top-Autor*innen hat sich die Skillgainer GmbH mit Sitz in Hamburg seit 2018 vom reinen Verlag für People Management Hacks zum Anbieter dieser revolutionären People Management Plattform gemausert“, erklärt Maik Walch.

Launch-Details

Die Plattform wird am 30. Januar 2025 die Türen online öffnen. Interessierte HR-Manager*innen und Führungskräfte können sich schon vorab in einem kurzen Online-Gespräch informieren, wie sie mit dem Future People Work LAB von Skillgainer neue Maßstäbe für die Zukunft der HR-Arbeit setzen – von der operativen Entlastung bis zur strategischen Neuausrichtung: Termin buchen

Skillgainer GmbH

Geschäftsführer: Maik Walch

Hamburg

Tel.+49 40 30729999

www.skillgainer.de

c.stepaniak@skillgainer.de

Getrieben von dem Anspruch jedem HR-Verantwortlichen sofort umsetzbare Lösungen für seine alltäglichen Herausforderungen zu liefern, produzieren wir über unseren eigenen Verlag Praxisanleitungen in Form von Micro-E-Learning zum Thema Rapid Growth Recruiting, Online Marketing, Employer Branding, Future of Work und Soft Skills für Bewerber*innen. Alle Inhalte sind nach dem beschleunigten Lernsystem aufgebaut und damit sofort in die Praxis umsetzbar.

