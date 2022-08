Lasertherapie bei Glaskörpertrübung in Mainz

Augenarzt in Mainz ist auf die Behandlung von Glaskörpertrübung spezialisiert

MAINZ. Menschen mit Glaskörpertrübung leiden mitunter erheblich unter dieser Beeinträchtigung des Sehvermögens. Zu Glaskörpertrübungen kann es insbesondere dann kommen, wenn der Glaskörper im Lebensverlauf Volumen einbüßt und sich die Kollagenfasern in seinem Inneren verklumpen. Meist nehmen kurzsichtige Menschen die Sehstörungen etwas früher war. Sie äußern sich in schattenartigen Gebilden im Sichtfeld, die beim Schauen auf eine weiße Fläche besonders deutlich zu Tage treten. Dr. med. Thomas Kauffmann ist Augenarzt in Mainz und einer der wenigen Fachärzte in Deutschland, die in der Lage sind, Glaskörpertrübungen mithilfe der so genannten Laser Vitreolyse schonend zu behandeln. Dabei setzt der Augenarzt einen sogenannten Reflex Laser des australischen Unternehmens Ellex ein.

Glaskörpertrübungen in Mainz ambulant und schonend beseitigen

Wie läuft die Behandlung in der augenärztlichen Praxis in Mainz ab? Es handelt sich um einen ambulant durchführbaren Eingriff, bei dem der Augenarzt kurze Laserimpulse im Glaskörper platziert. Die Glasköpertrübungen lassen sich so energetisch aufladen und zerkleinern. Winzige Teile der Kollagenfasern bleiben übrig. Die Blutgefäße transportieren die Faserreste ab. Im Vorfeld der Behandlung erhalten Patienten Augentropfen zur Pupillenerweiterung sowie Tropfen zur Betäubung. Die Behandlung erfolgt im Sitzen. Der Laserstrahl ist für den Patienten nicht sichtbar. Je nach Ausmaß der vorhandenen Glaskörpertrübung können mehre Behandlungen angezeigt sein, bis die „fliegenden Mücken“ wie die Trübungen auch bezeichnet werden, vollständig beseitigt sind. „Oft gelingt es, die Glaskörpertrübung mit nur einer Behandlung zu beseitigen. Die Laser Vitreolyse an sich nimmt etwa zehn bis 20 Minuten in Anspruch. Wir wissen durch umfassende Voruntersuchungen exakt, wie intensiv die Therapie der Glaskörpertrübung gestaltet sein sollte“, schildert Dr. med. Thomas Kaufmann.

Augenarzt aus Mainz berichtet von guten Erfahrungen mit Therapie bei Glaskörpertrübung

Für Dr. med. Thomas Kauffmann ist die Laser Vitreolyse eine sehr schonende und effektive Behandlungsoption bei Glaskörpertrübung. Der sogenannte Nd:Yag Laser lässt sich exakt und sehr präzise im Bereich des Glaskörpers einsetzen. Für Patienten sind damit Vorteile verbunden, denn das herkömmliche Verfahren zur Behandlung von Glaskörpertrübung war risikobehaftet und mit einer Operation am Auge verbunden. „Wir machen mit der Laser Vitreolyse bei Glaskörpertrübung enorm gute Erfahrungen und freuen uns über die positiven Rückmeldungen unserer Patienten, die von einer erheblichen Verbesserung ihres Sehvermögens und ihrer Lebensqualität nach einer Therapie berichten“, freut sich der Augenarzt aus Mainz.

Ihr Augenarzt in Mainz / Wiesbaden mit breitem Leistungsspektrum: Dr. Jutta Kauffmann, Dr. Thomas Kauffmann und Dr. Stefan Breitkopf. Sie haben Fragen zur Diagnostik oder der Behandlung bzw. Operation von Augenkrankheiten wie Grauer Star (Katarakt) oder Grüner Start (Glaukom)? Wir sind auch spezialisiert auf Multifokallinsen, Netzhautablösung, Strabismus (Schielen) und Botox Behandlungen.

