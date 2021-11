Lars Odenwald startet bei der Rainmaker Society

Neuer Head of Business Development

Montag, 1. November 2021 – RainmakerSociety GmbH begrüßt Lars Odenwald als neuen Head of

Business Development an Bord. Lars Odenwald hat fast 20 Jahre Führungs- und Business

Development-Erfahrung. Er konnte seine Erfahrungen sowohl in internationalen Konzernen wie BMW,

aber auch bei Wachstumsunternehmen wie Aroundhome sammeln. Zuletzt war er Head of Sales bei dem

jungen Start Up Ice Space Studios.

“Lars vereint vielfältige und langjährige Vertriebs- und Führungserfahrung aus Unternehmen

unterschiedlicher Größenordnung. Er bringt unglaublich viel Begeisterung mit und wird uns mit seiner

Expertise deutlich voranbringen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit”, sagt Dirk Schuran,

Mitgründer und Geschäftsführer der Rainmaker Society. “Lars wird vorrangig die Kontakte zu unseren

Unternehmenskunden auf- und ausbauen und somit unsere Marktpräsenz im DACH-Raum stärken.” so

Schuran weiter. “Wir wollen gemeinsam eine Society bauen, die unsere Mitglieder auf ihrem Karriereweg

begleitet: Wo finde ich einen für mich passenden Coach? Wer kann mir einer arbeitsrechtlichen

Fragestellung helfen? Aber natürlich wollen wir unseren Mitgliedern auch dabei helfen, neue freiberufliche

Beratungsprojekte aber auch die passende Festanstellung zu finden. Wir wollen der “Spielerberater” für

Top-Leute” sein.”

Die Rainmaker Society konnte in den vergangenen Monaten bereits über 400 Mitglieder von sich

überzeugen. Daneben haben bereits zahlreiche Unternehmen wie Nets/Concardis, Senec

(EnBW-Tochter), Shyftplan, ArtNight und Orderchamp bei der Besetzung von strategisch wichtigen

Schlüsselpositionen erfolgreich mit der Rainmaker Society zusammengearbeitet. Auch verschiedene

Unternehmensberatungen und Private Equity-Gesellschaften haben mit der Rainmaker Society

zusammengearbeitet, um freiberufliche Projekte und strategisch wichtige Stellen zu besetzen.

“Ich freue mich auf die neue Herausforderung bei der Rainmaker Society”, so Lars Odenwald über seine

neue Herausforderung. “Die Veränderungen im Personalmarkt sind unglaublich spannend – hier möchte

ich meine Erfahrungen einbringen und gemeinsam mit meinen neuen Kollegen die Geschichte der

“Future of work” etwas mitschreiben.”

Weitere Informationen finden Sie unter https://rainmakersociety.de

ÜBER RAINMAKERSOCIETY GMBH

RainmakerSociety GmbH ist eine technologiegestützte Karriereberatung, die im Gegensatz zu

klassischen Personalberatungen und -Vermittlungen die Kandidaten in den Mittelpunkt rückt. Das

Unternehmen hilft ambitionierten Fach- und Führungskräften langfristig dabei, ihre Karrieren

zielgerichteter, planbarer und ausgefüllter zu gestalten. Gegründet wurde die Rainmaker Society von Dirk

Schuran, der seine beruflichen Erfahrungen bei der Financial Times Deutschland und Axel Springer

sowie beim B2B-Marktplatz COMATCH sammeln konnte, sowie Sven Galander, der vorher bei BMW, Volkswagen und Roland Berger gearbeitet hat. Beide haben sich über ihre Alma Mater HHL Leipzig

Graduate School of Management kennengelernt.

