Lanigan“s – Waldkonzert: skywalk allgäu lädt zum stimmungsvollen Irish-Folk-Event ein

Konzert-Termin: Freitag, 21. Juli 2023, ab 19 Uhr – Tickets ab sofort online buchbar

Der skywalk allgäu lädt zum Waldkonzert mit der Irish-Folk-Band „Lanigan“s“ am 21. Juli ab 19 Uhr ein, bei dem Fans irischer Musik voll und ganz auf ihre Kosten kommen. Außergewöhnlich und urig: Besucher“innen können es sich vor der Bühne im Waldesinnern oder auf dem Baumwipfelpfad darüber in rund 25 Metern Höhe gemütlich machen. Von hieraus können die Gäste nicht nur den gefühlvollen Klängen der Lanigan“s lauschen, sondern gleichzeitig auch einen herrlichen Blick in die Allgäuer Alpen und auf den Bodensee genießen.

Emotional, mitreißend, authentisch

Die Live-Band Lanigan“s verkörpern irische Musik im Allgäu-Style mit Herz, Energie und viel Feingefühl. Geradezu perfekt passt die Westallgäuer Band damit in den naturverbundenen Veranstaltungsrahmen. Das breitgefächerte Repertoire der Irish-Folk-Band umfasst Liebeslieder, Balladen, irische Gassenhauer, Lieder der irischen Auswanderer bis hin zu modernen Songs der Szene.

Breite Instrumentierung in musikalischer Perfektion

Die routinierte, 7-köpfige Live-Band versteht es bestens, die melancholischen Klänge der Low Whistle und des Akkordeons mit den Stimmungen von Tin Whistle, Bouzouki, Fiddle und Mandoline zu verweben. Die breite Instrumentierung der Westallgäuer Musiker, die betonte Empfindsamkeit für authentisch Klänge und die beeindruckende Stimme der Leadsängerin begeistern Irish-Folks-Fans deshalb schon seit 18 Jahren.

Die Rhythmen der Band um Lanigan“s Urgestein Pefi Fink gehen in die Beine, die Melodien schaffen lockere Stimmung, ebenso bietet Tiefsinniges den Blick auf das Leben. So werden Musikbegeisterte mitreisend in die Weiten der von Meer umgebenen Insel wie auch der irischen Auswandererwelle nach Kanada und die Vereinigten Staaten ab 1820 entführt. Irisches Lebensgefühl zieht damit direkt in den skywalk allgäu ein.

Ein Fest für alle Sinne

Herrliche Folk-Musik hautnah erleben, ist das Motto im skywalk allgäu. Besucher“innen mit einem gemütlichen Platz auf dem Baumwipfelpfad können zur gefühlvollen Musik der Lanigan“s zudem die abendliche, sonnendurchflutete Aussicht in das weiten Land mit Alpen- und Seeblick genießen. In der Pause stehen leckere Speisen und Getränke der skywalk allgäu Gastronomie bereit, um den Abend auch in diesem Aspekt genussreich zu gestalten.

Event-Details: Waldkonzert mit den Lanigan“s

Veranstaltungstag/-uhrzeit: 21.07.2023 /19:00 bis 22:00 Uhr

Ticketpreis Erwachsene: 21,00 EUR

Ticketpreis Schüler, Studenten, Azubis: 13,00 EUR

Eintrittskarten können vorab online und an der Abendkasse bis 20:00 Uhr erworben werden. Bei schlechter Witterung muss das Konzert entfallen, bereits gekaufte Tickets werden in diesem Fall unmittelbar rückerstattet. Der Naturerlebnispark wie auch der Baumwipfelpfad sind für alle Generationen barrierefrei zugänglich.

Zum Online-Ticketverkauf: https://skywalk-allgaeu-tickets.de/

Weitere Informationen unter: https://www.skywalk-allgaeu.de/veranstaltungen/detail/waldkonzert-mit-den-lanigans/2023-07-21/

Über den skywalk allgäu:

Der skywalk allgäu ist ein 60.000 Quadratmeter großer Naturerlebnispark am Ortsrand von Scheidegg im Allgäu. Er wurde 2010 in elf Monaten Bauzeit errichtet und umfasst zahlreiche Angebote, um großen und kleinen Besuchern den Kosmos Wald näher zu bringen. Fast alle Bereiche sind barrierefrei und damit generationsübergreifend nutzbar. Hauptattraktion ist ein hochmoderner Baumwipfelpfad, der 540 Meter lang und bis zu 40 Meter hoch ist – mit Ausblick auf die Allgäuer Bergwelt und auf den Bodensee. Zudem können unterschiedliche Begleitattraktionen genutzt werden, um den Lebensraum Wald auch ebenerdig mit allen Sinnen zu erkunden. Dazu zählen Erlebnispfade, ein Barfußpfad, ein Geschicklichkeitsparcours, ein Abenteuerspielplatz, ein Areal zum Waldbaden und mehr. Abgerundet wird das Angebot durch außergewöhnliche Veranstaltungen sowie ein reichhaltiges gastronomisches Angebot vor Ort.

Der skywalk allgäu ist harmonisch ins Landschaftsbild integriert und Teil eines Allgäu-typischen Plenterwaldes. Beim Betrieb des Naturerlebnisparks wird stets auf das Gleichgewicht mit der Natur geachtet. Betreiber ist die skywalk allgäu gemeinnützige GmbH. Sie ist ein Integrationsunternehmen und beschäftigt mindestens 40 Prozent Menschen mit Behinderung. Hintergrund hierfür ist die Trägerschaft der Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg (KJF). Sie betrachtet es als Teil ihres christlichen Wertekanons, Menschen mit Einschränkungen zu fördern und ihnen eine berufliche Perspektive zu geben.

