Landgraf Immobilienmakler Reutlingen: Lokalität ist Trumpf

Beurteilung der Mikrolage

Qualifizierte Immobilienberatung geht einher mit einer fundierten Kenntnis des jeweiligen Immobilienmarktes. Insbesondere beim Verkauf und Kauf von privat genutzten Immobilien spielen dabei auch Wissen und Erfahrung bei den jeweiligen Mikrolagen eine entscheidende Rolle. Zum einen um mögliche Lagepotentiale richtig zu bewerten oder eben auch entsprechende Abschläge vorzunehmen. Bei der Betrachtung der Mikrolage wird die nähere Umgebung der Immobilie herangezogen, also die angrenzende Nachbarschaft, Versorgungsmöglichkeiten, Anbindung an den ÖPNV, Bildungseinrichtungen, aber auch Geruchs- und Lärmemissionen. Wir haben es uns schon vor Jahren zum Credo gemacht, nur Aufträge anzunehmen, bei denen wir zur Lagebeurteilung eine entsprechende Beratung leisten können. Leider unterschätzen Verkäufer immer wieder, wie wichtig dieses Thema für Immobilienkäufer ist – ein Maklerkollege ohne regionalen Bezug wird es hier noch leicht haben, da diese harten Standortfaktoren leicht zu recherchieren sind. Standortdefizite – egal auf welcher Ebene – stellen für eine Immobilie aber immer einen Vermarktungsnachteil dar.

Potential oder Malus?

Neben der Lage bestimmen auch natürliche Eigenschaften eines Grundstücks, bebaut oder unbebaut, Wert und Potential in hohem Maße. Exposition, Topografie und sogar Flora und Fauna sind wertbildend. Stellen Sie sich das gleiche Haus auf einer Kuppe und im Tal vor. Welches würden Sie bevorzugen? Ein Häuschen an der Echaz scheint idyllisch – bis zum nächsten Hochwasser. Eine schöne Aussicht möchte jeder – der Bebauungsplan des Nachbargrundstücks sieht aber eine mehrgeschossige Bebauung vor. Eine Kollegin aus Stuttgart berichtete von einem Abrissgrundstück, auf dem Eidechsen gefunden wurden. Dies bedeutete 2 Jahre Verzögerung der geplanten Neubebauung. Lokale Experten haben in der Regel hier einen besseren Überblick über die Gegebenheiten vor Ort und können auf Erfahrung und Kenntnisse zurückgreifen.

Feine Adresse oder Gschmäckle?

Schwieriger für „externe“ Mitbewerber, daher empfehle ich natürlich den lokalen Makler, wird es bei der Klassifizierung von sog. weichen Standortfaktoren. Welche Straße genießt hohes Prestige oder welche Gegend hat „a Gschmäckle“. Solche Imagebilder orientieren sich teilweise sehr kleinteilig an einzelnen Straßen. In Reutlingen kann ich Ihnen Straßen nennen, die von der eher einfachen Wohnlage bis zur Spitzenwohnlage alles abbilden. Entscheidend für hochpreisig oder günstig sind dann tatsächlich die Hausnummern. Der emotionale Wert einer Immobilie steigt oder sinkt mit seiner Adresse. Denken Sie einmal an die Burgstraße. Beginnend am Burgplatz bis zum Leonhardsplatz geprägt von gediegenen Stadthäusern, fortführend von der Kreuzung mit der Kaiserstraße mit teils stattlichen Häusern aus der Jahrhundertwende, abschließend, nach der Panoramastraße, großzügige Einfamilienhäuser und Villen. Ausschlaggebend dabei sind die Qualität der jeweiligen Bebauung, die Attraktivität des Umfelds und auch die Nutzer der umliegenden Immobilien.

Und zum Schluss meine 5 Tipps zur lokalen Lage:

1. Vertrauen Sie einem Experten vor Ort

2. Sollten Sie keinen Experten vor Ort kennen, kommen Sie trotzdem auf mich zu. Über mein Maklernetzwerk helfe ich Ihnen gerne

3. Die Mischung machts: die Kombination aus harten und weichen Standortfaktoren

4. Auch hier wieder: der Genius loci

5. Die oberste Weisheit der Immobilienwirtschaft darf auch nicht fehlen: Lage, Lage, Lage

Wenn Sie noch unsicher sind, welche Mikrolage die richtige für Sie ist – sehr gerne stehe ich Ihnen zur Verfügung. Telefon 07121-310024 oder landgraf@landgraf-immo.de.

Wenn Sie jemanden kennen, der sich gerade Gedanken über die Attraktivität des Umfelds seiner Immobilie macht, so senden Sie ihm den Beitrag doch einfach zu.

Weitere Informationen: https://landgraf-immobilienmakler-reutlingen.de/

LANDGRAF – IHR IMMOBILIENMAKLER

Seit über 50 Jahren in Reutlingen.

Als inhabergeführtes Maklerunternehmen haben Sie immer einen kompetenten Ansprechpartner für Ihre Immobilienangelegenheiten in der Region Reutlingen. Zu unseren Kernkompetenzen gehört es, flexibel auf die Bedürfnisse unserer Kunden reagieren zu können.

Wir beraten Sie persönlich und individuell bei Verkauf und Kauf, sowie bei Vermietung von wohnwirtschaflichen Immobilien in und um Reutlingen.

Durch unser ganz persönliches Engagement können wir für unsere Kunden die gemeinsam gesteckten Ziele erreichen.

Firmenkontakt

Christoph Landgraf Immobilien e.K.

Christof Landgraf

Kaiserpassage 3

72764 Reutlingen

07121-310024

info@APROS-Consulting.com

https://landgraf-immobilienmakler-reutlingen.de/

Pressekontakt

APROS Consulting & Services GmbH

Volker Feyerabend

Rennengaessle 9

72800 Eningen

07121-9809911

info@APROS-Consulting.com

https://aprosconsulting.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.