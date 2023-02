Lagermietfläche

Kurze Fakten

Die Anmietung von Lagerräumen ist für moderne Unternehmen von entscheidender Bedeutung und kann Unternehmen jeder Größe viele Vorteile bieten. Ganz gleich, ob Sie ein junges Unternehmen oder eine etablierte Organisation sind, die Anmietung eines Lagers kann Ihnen helfen, Ihr Inventar zu verwalten und Ihre Vertriebsaktivitäten zu rationalisieren.

Wir befassen uns mit mehreren Bereichen, die bei der Entscheidung für den Kauf oder die Anmietung eines kostbaren Lagerraums zu berücksichtigen sind. Irgendwann muss man sich entscheiden, ob man ein Lagerhaus kaufen oder sich an ein Leasingunternehmen wenden will, das Lagerräume vermietet. Es kann verwirrend sein, zu entscheiden, welche Option die richtige für Sie ist. In diesem Artikel werfen wir einen kurzen Blick auf einige der Dinge, die Sie vielleicht in Betracht ziehen sollten.

Wir vergleichen, ob es vorteilhafter ist, Lagerräume zu kaufen oder zu mieten, und welche Faktoren diese Entscheidung beeinflussen können. Die damit verbundenen Kosten sind eine offensichtliche Überlegung, daher werden wir abwägen, wie Sie die richtige Wahl treffen können.

Die Optionen, die Ihnen zur Verfügung stehen, können von Ihrem Standort oder der Suche nach dem optimalen Standort für Ihre Lagereinrichtung beeinflusst werden. Die strategische Planung, wo ein Lager am vorteilhaftesten platziert werden könnte, ist ein Thema, mit dem sich viele große Unternehmen unermüdlich beschäftigen. Die andere wichtige Frage ist, wie viel Platz Sie tatsächlich benötigen, ob Sie zukunftssicher sein wollen oder eher kurzfristig denken.

Was Sie über den Kauf oder die Anmietung von Lagerräumen wissen sollten.

Das Mieten oder Leasen einer Lagerhalle ist mit zahlreichen rechtlichen Verpflichtungen verbunden. Es muss ein Vertrag unterzeichnet werden, in dem der Vertragsbeginn und die zu zahlende Miete festgelegt sind. Mietverträge enthalten in der Regel viele Bedingungen, an die sich der Mieter halten muss. Dazu können Versicherungsanforderungen, die zulässige Nutzung, Änderungen und die Einhaltung von Gesetzen gehören. Auch Dinge wie Bauvorschriften, Haftung, Betretungsrechte, Verzug usw. sind Bestandteil des Vertrags.

Wenn Sie die Räumlichkeiten eines Dritten nutzen, sind die geltenden Vorschriften in der Regel strenger als die, die Sie selbst aufstellen können. Es besteht auch eine gewisse Unsicherheit hinsichtlich des Endes des Mietvertrags. Sie haben vielleicht viele Tausend Dollar, Euro oder Pfund in die Einrichtung investiert, aber am Ende des Vertrages kann Ihr Vermieter Sie auffordern, die Räumlichkeiten zu räumen. Ein weiteres Problem bei der Anmietung ist, dass Ihr Vermieter bei Einhaltung der Kündigungsfrist die Miete jederzeit erhöhen kann.

Der Kauf eines Lagerhauses ist zu einer sehr beliebten Option geworden. Der Grund dafür sind die verschiedenen Verwendungszwecke, für die das Gebäude genutzt werden kann. Beliebte Verwendungszwecke für Lagerhallen sind die Durchführung Ihrer Geschäftstätigkeiten und die Bestandsverwaltung. Dies kann die Lagerung von Inventar oder die Nutzung als Verarbeitungs- oder Produktionsstätte umfassen. Eine weitere beliebte Option ist der Kauf einer Lagerhalle als Investition mit dem Ziel, sie an einen Dritten zu vermieten.

Es ist jedoch wichtig, mit den Vor- und Nachteilen des Eigentums an einem Lagerhaus vertraut zu sein, und ein gutes Verständnis dafür ist unerlässlich, bevor Sie mit der Suche nach einem Lagerhaus beginnen. Der Kauf einer Immobilie bietet Ihnen auch die Möglichkeit, das Gebäude an Ihre geschäftlichen Anforderungen anzupassen. Eine Erweiterung der Immobilie, wenn Ihr Unternehmen expandiert, kann die Produktivität und auch die Rentabilität verbessern.

Auf der anderen Seite kann der Wert Ihrer Immobilie auch sinken, wenn der Markt für Lagerhallen rückläufig ist und Sie sie gekauft statt gemietet haben. Dies könnte zu großen finanziellen Verlusten führen, wenn Sie in dieser Zeit verkaufen wollten.

Wenn Sie ein Lagerhaus ausschließlich für den Eigenbedarf und nicht zur Vermietung kaufen, vermeiden Sie potenzielle Probleme, die durch die Einbindung eines Dritten entstehen können. Die Notwendigkeit, einen geeigneten Mieter zu finden, kann eine große Hürde darstellen, und Verzögerungen bei der Suche könnten zu zusätzlichen Kosten führen. Als Vermieter könnten Ihnen zusätzliche Kosten entstehen, z. B. für Versicherungen, Gewerbesteuern und Instandhaltung, während die Immobilie leer steht.

Weitere Punkte, die bei der Anmietung von Lagerräumen und beim Kauf zu beachten sind, sind der Standort des Lagers. Dieser spielt eine wichtige Rolle in Ihrer Geschäftsstrategie. Ob der Standort Ihre Entscheidung beeinflusst, hängt weitgehend davon ab, welche Ziele Sie mit Ihrem Unternehmen verfolgen. Ob es sich um Fertigung, Montage oder Lagerung handelt, die verschiedenen Arten von Unternehmen haben unterschiedliche Prioritäten, die bei der Standortwahl zu berücksichtigen sind.

Eine weitere wichtige Überlegung ist, ob Sie ein gemeinsames Lager nutzen sollten. Der offensichtliche Vorteil von Shared Warehousing sind die Kosteneinsparungen. Der Cashflow ist für jedes Unternehmen überlebenswichtig, so dass ein schlanker Vertriebsbetrieb und die optimale Nutzung des zugewiesenen Raums in finanzieller Hinsicht absolut sinnvoll sind. Die gemeinsame Nutzung von Lagereinrichtungen bedeutet, dass eine Unterauslastung des Raums sehr viel unwahrscheinlicher ist, und wenn dies vermieden werden kann, können Sie die Produktivität pro Quadratmeter Raum effektiv maximieren.

Wie viel kostet die Anmietung von Lagerräumen?

Die Kosten können sehr stark variieren, je nachdem, wie viel Platz Sie benötigen und welche Dienstleistungen Sie in Anspruch nehmen möchten. Lagerhallen gibt es in allen Formen und Größen, und das Problem besteht oft darin, eine genaue Zahl der Kosten zu berechnen, bevor man sich auf einen Vertrag einlässt.

Das Thema Tarife und Gebühren kann sehr irreführend sein, insbesondere wenn man bedenkt, dass die Kosten in verschiedene Kategorien fallen. Wir wollen nicht behaupten, dass Vermieter und Makler absichtlich verwirrende Formulierungen verwenden, aber es ist sicher, dass beim Lesen des Kleingedruckten Vorsicht geboten ist.

Die Mietkosten für Lagerräume können auf der Grundlage Ihrer spezifischen Anforderungen berechnet werden. Es versteht sich von selbst, dass es umso teurer wird, je mehr Platz Sie benötigen. Die Berechnung ist relativ einfach, solange Sie die richtigen Zahlen zur Hand haben.

Wie bei vielen anderen Dienstleistungen werden die Kosten pro Einheit oder die Grundmiete, wie sie im Lagerleasing genannt wird, berechnet. Das ist der Betrag, den Sie pro Quadratmeter Fläche und Monat zahlen. Die Abrechnung kann auf monatlicher oder jährlicher Basis erfolgen, aber der Betrag richtet sich danach, wie viel Platz Sie benötigen.

Die anderen Kosten beziehen sich auf die Betriebskosten. Diese können unterschiedlich hoch sein, legen aber fest, in welchem Umfang der Mieter für die Zahlung anderer mit der Immobilie verbundener Kosten verantwortlich ist. Der Vermieter hingegen ist nicht für die Kosten im Zusammenhang mit dem Betrieb der Einrichtung verantwortlich. Zu beachten ist auch, dass der Mieter für die Nebenkosten verantwortlich ist, die in der Vereinbarung hervorgehoben werden.

Beim Vergleich von Lagerimmobilien ist es sehr wichtig zu klären, wer für welche Kosten verantwortlich ist. Zu den Dingen, die Sie vor der Unterzeichnung eines Vertrags klären müssen, gehört die Verantwortung für Folgendes. Instandhaltung, Reparaturen, Ersatzbeschaffungen usw. Müssen Sie auch für die Pausenräume oder nur für den Betriebsbereich zahlen? Ein weiterer zu klärender Punkt ist die Frage, ob der Vermieter für die vom Mieter vorgenommenen Verbesserungen und die erforderliche Beschilderung aufkommt.

Sie sollten sich auch über den Unterschied zwischen Netto- und Bruttomietverträgen im Klaren sein. Bei Nettomietverträgen zahlt der Mieter eine feste Miete an den Vermieter, der die Betriebskosten übernimmt. Am anderen Ende des Spektrums steht der Bruttomietvertrag, bei dem der Mieter vollständig für die Miete und die anderen Ausgaben verantwortlich ist. Zwischen diesen beiden gegensätzlichen Modellen gibt es unzählige Varianten, so dass Sie Ihre Hausaufgaben machen müssen.

Fazit zur Lagermietfläche.

Die Beschaffung von Lagerflächen ist ein zeitaufwändiger und stressiger Prozess. Ob man kauft oder mietet, hängt von den jeweiligen Umständen ab, muss aber sorgfältig durchdacht werden. Der Standort ist entscheidend, und die richtige Wahl hinsichtlich des Platzbedarfs kann zur Steigerung der Produktivität beitragen. Wenn Ihr Unternehmen weiter wächst und eine Expansion erforderlich ist, sollte die von Ihnen getroffene Wahl des Lagers auch für die Zukunft geeignet sein.

