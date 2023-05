Lage, Lage, Lage – das zentrale Merkmal beim Immobilien Kauf und Verkauf

Die Lage eine Immobilie ist das zentrale Merkmal für den Wert

Die Lage einer Wohnimmobilie ist einer der wichtigsten Faktoren bei der Preisbildung auf dem Immobilienmarkt. Die Lage kann den Preis einer Immobilie erheblich beeinflussen. Aber was genau macht die Lage aus, und warum sind manche Stadtteile teurer als andere?

In Nürnberg beispielsweise gibt es eine Vielzahl von Stadtteilen, die sich in ihrer Lage, Größe und Wohnqualität unterscheiden. Einige der bekanntesten Stadtteile sind beispielsweise Thon, Johannis, Langwasser, Eibach, Zerzabelshof, Erlenstegen, die Südstadt, Gostenhof und die Altstadt mit Sebald und Lorenz. Jeder dieser Stadtteile hat seine eigene Persönlichkeit und bietet unterschiedliche Vor- und Nachteile. Dies macht sich beim Immobilien Verkauf beim Verkaufspreis eines Hauses oder einer Wohnung bemerkbar.

Stadtteil Lage Faktoren

Ein wichtiger Faktor, der den Preis von Wohnimmobilien beeinflusst, ist die Infrastruktur und die Verkehrsanbindung. Stadtteile mit guter Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz, wie beispielsweise die Altstadt oder die Südstadt, sind in der Regel teurer als Stadtteile ohne gute Verkehrsanbindung. Ebenso sind Stadtteile mit einer guten Infrastruktur, wie Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und Freizeitangeboten, attraktiver und damit teurer.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Nachfrage. Wenn eine Gegend besonders gefragt ist, steigt der Preis von Wohnimmobilien in diesem Gebiet. Dies kann

beispielsweise der Fall sein, wenn ein Stadtteil als trendig oder hip gilt, oder wenn sich dort viele Arbeitsplätze befinden.

Ein Beispiel für eine solche Nachfragesteigerung kann man am Beispiel des Stadtteils Gostenhof in Nürnberg erkennen. Vor einigen Jahren galt der Stadtteil als ein sozial schwächeres Gebiet und war dementsprechend auch preislich attraktiv. Im Laufe der letzten Jahre hat sich dies jedoch geändert. Der Stadtteil hat sich zu einem Trendviertel mit vielen Cafés, Restaurants und Bars entwickelt und wurde zu einem gefragten Wohngebiet. Die Preise für Wohnimmobilien sind entsprechend gestiegen.

Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Preisbildung von Wohnimmobilien ist die Beschaffenheit der Wohnlage. Eine ruhige und grüne Wohnlage, wie beispielsweise in Erlenstegen kann den Preis einer Immobilie stark beeinflussen. Eine gute Nachbarschaft und eine gute Infratruktur tragen ebenfalls dazu bei, dass eine Wohnlage attraktiver und somit teurer wird.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Lage einer Wohnimmobilie einer der wichtigsten Faktoren bei der Preisbildung auf dem Immobilienmarkt ist. Die Infrastruktur und Verkehrsanbindung, die Nachfrage, die Beschaffenheit der Wohnlage (Makrolage) und die Qualität der Nachbarschaft bzw. die genaue Lage im Viertel (Mikrolage) beeinflussen den Preis einer Wohnimmobilie. In Nürnberg gibt es eine Vielzahl von Stadtteilen, die sich in ihrer Lage und Ausstattung unterscheiden. Ein Immobilienmakler mit entsprechender Marktkenntnis kann Immobilien Käufer und Verkäufer bei der beurteilung der Lage unterstützen. Denn Preise für Wohnimmobilien variieren je nach Lage und auch Ausstattung der Immobilie. Wenn man eine Immobilie in Nürnberg erwerben möchte, sollte man sich deshalb im Vorfeld über die verschiedenen Stadtteile informieren und sorgfältig abwägen, welcher Stadtteil den eigenen Anforderungen und Bedürfnissen am besten entspricht.

