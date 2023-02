Laboranalytik auf höchstem, technisch-wissenschaftlichen Niveau

Die Limbach Analytics GmbH bietet ihren Kund*innen eine erstklassige Analytik in den verschiedensten Bereichen. Neben der hochwertigen Qualität ist ebenso eine individuelle Betreuung gegeben.

Limbach Analytics GmbH ist mit erstklassiger Analysetätigkeit in den Bereichen Wasser, Lebensmittel, Feststoffe, Hygiene, Arznei- und Futtermittel tätig. Zu den gängigen Tätigkeitsgebieten gehören zum Beispiel Trinkwasser-Untersuchungen, mikrobiologische Untersuchungen, Arzneimittel Untersuchung, die Entnahmen von Proben sowie die Produktentwicklung im Lebensmittelbereich. Zu finden ist die Limbach Analytics GmbH an den folgenden neun Standorten:

-Mannheim

-Lübeck

-Leipzig

-Dresden

-Zella-Mehlis

-Weiding

-Berlin

-Mainz

-Freiburg

Alle Laboratorien von Limbach Analytics sind nach DIN EN ISO /IEC 17025 akkreditiert. Des Weiteren bietet das Unternehmen immer wieder die verschiedensten Seminare an. Dazu gehören zum Beispiel Anwenderseminare im Bereich der Lebensmittelkennzeichnung oder für das HACCP-System und dessen Umsetzung.

Die Limbach Analytics GmbH zeichnet sich im Allgemeinen durch ihre hochwertige Qualität, exakte Arbeitsweise sowie die individuelle Betreuung ihrer Kund*innen aus. So umfasst die Qualitätssicherung zum Beispiel nicht nur die regelmäßigen Fort- und Weiterbildungen der Mitarbeiter*innen, sondern ebenfalls die Anwendung von standardisierten, nationalen sowie internationalen Analysemethoden. Des Weiteren finden externe und interne Audits statt. Außerdem kann die Limbach Analytics GmbH beispielsweise die erfolgreiche Teilnahme an verschiedenen, nationalen sowie internationalen Laborvergleichsuntersuchungen vorweisen.

Komplettiert wird das breit gefächerte Angebot des Unternehmens durch den Bereich „Sensorikprüfung und Marktforschung“. Dort erfassen die Statistiker, Naturwissenschaftler sowie Marketingexperten nicht nur die verschiedenen Wahrnehmungen sowie Empfindungen des Menschen, während diese Lebensmittel konsumieren, sondern sie messen diese auch. Auf diese Weise erhalten die Kund*innen eindeutige, reproduzierbare sowie objektive Fakten für die Bereiche der Verbesserung und Entwicklung von Lebensmitteln. Marketingaussagen können hiermit eindeutig, und nachweisbar, untermauert werden

Bei Fragen und Beratungswünschen stehen die Mitarbeiter*innen des Unternehmens den Kund*innen immer gern mit Rat und Tat zur Seite.

Weitere Informationen finden Sie unter limbach-analytics.de.

Kontakt

Limbach Analytics GmbH

Jürgen Dr. Grochowski

Edwin-Reis-Straße 6-10

68229 Mannheim

+49 177 5606678

j.grochowski@limbach-analytics.de

https://www.limbach-analytics.de