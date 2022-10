Kyocera veröffentlicht konsolidiertes Konzernergebnis für das erste Halbjahr, das am 30. September 2022 endete

Kyoto/Neuss, 31. Oktober 2022. Die Kyocera Corporation (TOKYO:6971) veröffentlicht das konsolidierte Konzernergebnis für die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2023 (das „erste Halbjahr,“ oder „GJ 23, H1“). Die ersten sechs Monate endeten am 30. September 2022. Die vollständigen Zahlen liegen bereit unter: https://global.kyocera.com/ir/library/f_results.html

Die instabile Weltlage wirkte sich in der ersten Jahreshälfte weiter auf die Lieferketten aus, was zu Lieferunterbrechungen führte und einen starken Inflationsdruck auf die Rohstoffkosten erzeugte. Gleichzeitig verlor der Yen auf dem Devisenmarkt erheblich an Wert.

Trotz Liefer- und Kostenproblemen erreichten die Umsatzerlöse des Unternehmens ein Rekordhoch für den Zeitraum erstes Halbjahr, mit Steigerungen in allen drei Berichtssegmenten im Vergleich zum vorangegangenen ersten Halbjahr.

Die jüngsten Investitionen in die Produktionsinfrastruktur ermöglichten es dem Unternehmen, die stabile Nachfrage nach Komponenten für die 5G- und Halbleitermärkte zu befriedigen. Weitere bemerkenswerte Umsatzsteigerungen wurden in den Geschäftsbereichen Industrial Tools und Document Solutions erzielt. Darüber hinaus hatte die Abwertung des Yen die Auswirkung, dass der Umsatz nach Währungsumrechnung um rund 103 Milliarden JPY (725 Millionen Euro) im Vergleich zum ersten Halbjahr des Vorjahres stieg. Infolgedessen stiegen die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15,5 % auf 1.012.172 Millionen Yen (JPY) bzw. 7.128 Millionen Euro.

Die Gewinne stiegen leicht an, was vor allem auf einen höheren Umsatz sowie einen günstigen Währungsumrechnungsfaktor zurückzuführen ist, der allein rund 26 Milliarden Yen (JPY) (183 Millionen Euro) zum Gewinn vor Steuern beitrug. Diese Effekte glichen einen Preisanstieg bei Rohstoffen, einen Umsatzrückgang in der Communications unit und eine einmalige Beilegung eines Rechtsstreits in Höhe von rund 7 Milliarden Yen (JPY) (49 Millionen Euro) mehr als aus.

Der konsolidierte Betriebsgewinn stieg im Vergleich zum ersten Halbjahr des Vorjahres um 1,1 % auf 76.488 Millionen Yen (JPY) bzw. 539 Millionen Euro, der Gewinn vor Steuern um 5 % auf 104.311 Millionen Yen (JPY) bzw. 735 Millionen Euro und der den Eigentümern der Muttergesellschaft zurechenbare Gewinn um 3,2 % auf 75.586 Millionen Yen (JPY) bzw. 532 Millionen Euro.

Konsolidierte Erwartungen für das am 31. März 2023 endende Geschäftsjahr

Die Prognosen des Unternehmens für das Gesamtjahr bleiben unverändert gegenüber den Ankündigungen im April 2022. Obwohl die Ergebnisse des Kommunikationsbereichs im ersten Halbjahr hinter den Prognosen zurückblieben, entsprachen die Gesamtergebnisse den ursprünglichen Prognosen, was vor allem auf die gestiegenen Verkäufe von 5G- und halbleiterbezogenen Komponenten sowie auf die Auswirkungen der Yen-Abwertung zurückzuführen ist. Globale Instabilität, Lieferschwierigkeiten, steigende Materialkosten und die Aussicht auf eine sich abschwächende Wirtschaft schaffen Unsicherheit für das dritte Quartal und darüber hinaus. Dennoch wird sich das Unternehmen bemühen, neue Geschäfte zu akquirieren, den Umsatz zu steigern und die Produktivität weiter zu verbessern, um die konsolidierten Prognosen für das Gesamtjahr zu erreichen.

Das Unternehmen hat auch seine Währungsprognose für die zweite Jahreshälfte revidiert und rechnet nun für das Gesamtjahr mit durchschnittlichen Wechselkursen von 134 Yen (JPY) zum US-Dollar (ursprünglich JPY115) und 137 Yen (JPY) zum Euro (ursprünglich JPY125).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Über Kyocera

Die KYOCERA Corporation mit Hauptsitz in Kyoto ist einer der weltweit führenden Anbieter feinkeramischer Komponenten für die Technologieindustrie. Strategisch wichtige Geschäftsfelder der aus 298 Tochtergesellschaften (31. März 2022) bestehenden KYOCERA-Gruppe bilden Informations- und Kommunikationstechnologie, Produkte zur Steigerung der Lebensqualität sowie umweltverträgliche Produkte. Der Technologiekonzern ist weltweit einer der erfahrensten Produzenten von smarten Energiesystemen, mit mehr als 45 Jahren Branchenfachwissen. 2021 belegte Kyocera Platz 665 in der „Global 2000“-Liste des Forbes Magazins, die die größten börsennotierten Unternehmen weltweit beinhaltet.

Mit etwa 83.000 Mitarbeitern erwirtschaftete Kyocera im Geschäftsjahr 2021/2022 einen Netto-Jahresumsatz von rund 13,42 Milliarden Euro. In Europa vertreibt das Unternehmen u. a. Drucker und digitale Kopiersysteme, Halbleiter-, Feinkeramik-, Automobil- und elektronische Komponenten sowie Druckköpfe und keramische Küchenprodukte. Kyocera ist in Deutschland mit vier eigenständigen Gesellschaften vertreten: der KYOCERA Europe GmbH in Neuss und Esslingen, der KYOCERA Fineceramics Europe GmbH in Selb und Mannheim, der KYOCERA Automotive and Industrial Solutions GmbH in Dietzenbach sowie der KYOCERA Document Solutions GmbH in Meerbusch.

Das Unternehmen engagiert sich auch kulturell: Über die vom Firmengründer ins Leben gerufene und nach ihm benannte Inamori-Stiftung wird der imageträchtige Kyoto-Preis als eine der weltweit höchstdotierten Auszeichnungen für das Lebenswerk hochrangiger Wissenschaftler und Künstler verliehen (umgerechnet ca. 710.000 Euro* pro Preiskategorie).

*Erhebungszeitpunkt: 15.06.2022

