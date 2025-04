Kuwait Pavillon Expo 2025 in Osaka eröffnet •• insglück schafft mit „Visionary Lighthouse“ ein bildgewaltiges Ausstellungserlebnis

Unter großer Medienbeteiligung öffnete der Kuwait Pavillon auf der Expo 2025 in Osaka seine Türen und bietet den Besuchenden noch bis zum 13. Oktober 2025 ein einzigartiges, bildgewaltiges Expo-Erlebnis. Inhaltlich konzipiert von der Kreativagentur insglück, lädt der zweistöckige Pavillon auf über 3.500 m² dazu ein, in Kuwaits reiche Geschichte, Kultur und Natur einzutauchen und die Menschen, ihre Träume und Visionen hautnah zu erleben.

Getreu dem Motto der Welt Expo 2025 „Designing Future Society for our Lives“ dient das Leuchtturm-Konzept als Symbol für Kuwaits Rolle als visionäres Leuchtfeuer der arabischen Kultur, Kunst und Gesellschaft. Es lädt dazu ein, die kulturelle Vielfalt und Bestrebungen Kuwaits zu erkunden und aktiv an der Zukunftsgestaltung teilzuhaben.

„Der Pavillon bietet eine unvergessliche Reise durch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Landes. In vier Ausstellungsräumen begeben sich die Besuchenden auf eine faszinierende Reise in die ambitionierte Zukunft des Golfstaates. Multisensorische Exponate, interaktive Rauminszenierungen und ein beeindruckendes Finale in einer gigantischen explorativen Kuppelprojektion verwandeln den Besuch in eine innovative, emotional ansprechende Erfahrung“, erklärt Detlef Wintzen, Creative Lead für die Ausstellung.

Die Ausstellungsreise beginnt mit der „Pearl of Perception“, einer fesselnden Pre-Show, die als Highlight eine neuartige 4D-Fahrt bietet. Auf einer überdimensionalen Perle erleben die Gäste eine inspirierende Zeitreise durch Kuwaits Geheimnisse und historische Entwicklungen. Diese eindrucksvolle Ouvertüre wird durch stimmungsvolle Projektionen und multisensorische Effekte intensiviert, wobei ein Kuppelraum mit 360-Grad-reflektierenden Oberflächen und physischen Effekten wie Wärme und Wind eine immersive Erfahrung schafft.

Es folgt „Dawn in the Desert“, ein ebenso eindrucksvolles Erlebnis. Hier wird die reiche Vergangenheit Kuwaits als Handelszentrum und kultureller Knotenpunkt lebendig. Besuchende können die Spuren vergangener Kulturen freilegen und die beeindruckende Vielfalt von Kuwaits Tierwelt kennenlernen. Die innovative Ausstellung beinhaltet den KI-gestützten „Voice of Wisdom“, der historische Einblicke in die Lebensweise Kuwaits vermittelt und traditionelle Werte hervorhebt.

Im „People & Culture Room“ stehen die Menschen Kuwaits im Mittelpunkt. Entlang einer gigantischen interaktiven Wand, die wie ein Tableau der kuwaitischen Gesellschaft gestaltet ist, begegnen die Besuchenden ausgewählten Persönlichkeiten und Projekten. Diese interaktive Fläche lädt zur spielerischen Erkundung der facettenreichen Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft des Landes ein.

Die Reise gipfelt im „Visionary Lighthouse“, wo die Besuchenden ermutigt werden, ihre Visionen für die Zukunft zu teilen. Mittels „Wishmachines“ können Wünsche als individuell KI-generierte Sterne in den Nachthimmel über der Wüste gesendet werden. In den Dünen liegend, wird das Spektakel der gemischten Medienschau über die „Kuwait Vision 2035“, kombiniert mit den eigenen Wünschen, auf der Kuppelprojektion eindrucksvoll erlebbar gemacht.

Christian Poswa, CEO von insglück, zeigt sich begeistert: „Der Kuwait Pavillon ist sowohl architektonisch als auch inhaltlich ein beeindruckendes Highlight geworden – er verkörpert eindrucksvoll Kuwaits Rolle als visionären Leuchtturm. Gemeinsam mit unserem Kunden und unseren Partnern haben wir ein Expo-Erlebnis geschaffen, das den Geist und das Erbe Kuwaits eindrucksvoll reflektiert und Millionen Besuchende in Osaka in seinen Bann ziehen wird.“

Bereits in der Vergangenheit konnte insglück mit kreativen Expo-Projekten begeistern. Die Kreativagentur war an der Konzeption und Umsetzung des Deutschen Pavillons auf der Expo 2017 in Astana, Kasachstan, und des kasachischen Pavillons auf der Expo 2020 in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, beteiligt. Zuletzt war sie verantwortlich für die inhaltliche Gestaltung des Deutschen Gartens auf der Floriade Expo 2022 in Almere, Niederlande.

Das Team hinter dem ambitionierten Projekt

Die NÜSSLI Gruppe ist als Totalunternehmer für den Bau des Kuwait Pavillons verantwortlich. LAVA entwarf die Architektur, während insglück das inhaltliche Konzept und die Gestaltung der Ausstellung verantwortete. Unterstützt wurde das Team durch schlaich bergermann partner für die Tragwerksplanung sowie den japanischen Architekten Tokuoka Sekkei und das japanische Bauunternehmen Mugishima Construction.

