Kunstblumen und Kunstpflanzen – echt in Optik und Haptik

Homefinity ist als Deko Online Shop im Bereich Wohn-Deko gut und exklusiv sortiert und zudem spezialisiert auf Kunstblumen und Kunstpflanzen, die wie echt wirken. Neue Materialien machen es dabei jedem schwer, Natur und Kopie optisch zu unterscheiden. Ein entscheidender Grund, warum Kunstblumen und -pflanzen inzwischen zu einem Dauerbrenner in der Dekoration avanciert sind. Des Weiteren liegen die Vorteile für künstliche Blumen auf der Hand: die unkomplizierte Pflege (feucht abwischen oder abstauben) ein ständig frisches Aussehen, Langlebigkeit und damit Nachhaltigkeit, keine herabfallenden Blätter, Blüten oder Pollen und kein eingeschlepptes Ungeziefer – eine pflegeleichte, saubere grüne oder bunte Deko also. Zur Etablierung dieser floral-botanischen Art der dekorativen Gestaltung haben die Hersteller und ihre Innovationen entscheidend beigetragen.

Kunstblumen mit Real Touch-Effekt

Die Optik einiger Kunstblumen ist in den letzten Jahren bis zur Perfektion gereift. Man kennt es, wenn man z.B. im Restaurant, im Hotel oder beim Friseur die Blätter oder Blüten einer Kunstblume oder -pflanze anfasst: echt oder nicht? Das wird in Zukunft oft nicht mehr ausreichen. Die beliebtesten Kunstblumen, wie Orchideen, Tulpen, Rosen oder Magnolien sind zunehmend mit dem sogenannten Real-Touch ausgestattet: täuschend echte auch beim Anfassen! Fast schon etwas klebrig an den Blättern und Stängeln der Tulpe, seidig-zart bei den Blüten der Kunstrosen oder weich und samtig beim künstlichen Weidenkätzchen. Neue hochwertige Kunststoffe, seidige Stoffe und Textilien machen dieses Erlebnis möglich.

Homefinity – der Spezialist für Kunstblumen und künstliche Pflanzen

Kunstblumen. Künstliche Pflanzen und, besonders praktisch, eine Vielzahl von Deko-Vasen und Übertöpfe für Orchidee, Palme & Co. können aus übersichtlichen Kategorien der Blumen- und Pflanzenarten, jahreszeitlichen Themen oder bestimmten Anlässen, wie Hochzeit, Kommunion, Konfirmation, Mutter- und Vatertag ausgewählt werden.

Exotisches, wie Hoyahänger, heimisches, wie der künstliche Buchsbaum, der natürlich keinen Gärtner braucht, um seine runde Form zu erhalten, Deko-Gräser, künstliche Kräuter, wie Rosmarin, Salbei und Thymian; Homefinity stellt mit seinem Sortiment und der übersichtlichen Produktpräsentation manchen Mitbewerber in den Schatten. Aber auch dort lebt es sich gut, wenn man eine Kunstblume oder künstliche Pflanze ist.

Künstliche Orchideen – die Königin der Blumen

Die Orchidee trägt den Namen „Königin der Blumen“ zu Recht; Exotik und Vielfalt sind einzigartig, und die fast schon mystische Ausstrahlung der Orchidee macht Sie zu einer besonders interessanten und dekorativen Blume. Künstliche Orchideen sind dabei, wie erwähnt, kaum mehr von echten Orchideen zu unterscheiden. Trotzdem empfehlen die Deko-Experten von Homefinity einen Mix aus echten Pflanzen und künstlichen Blumen in der Dekoration: Der manchmal betörende Duft der Blumen ist z.B. bei Kunstblumen nicht vorhanden, oder besser gesagt: noch nicht!

Wer sich für kunstvoll hergestellte Orchideen, Rosen, Tulpen oder auch Palmen, Bambus, Bonsai oder Buchsbaum interessiert, der findet im Deko Online Shop von homefinty.de eine reiche Auswahl.

Homefinity ist ein auf Homedeko, Kunstblumen und Kunstpflanzen spezialisiertes Unternehmen aus Köln, NRW, und bietet seinen Kunden die ganze Welt der Accessoires und Dekorationen für Ihr Zuhause, Ihr Event oder den ganz besonderen Tag: z.B. Hochzeitsdeko, Muttertag oder Valentinstag, Weihnachtsdeko oder das Jubiläum. Mit den Jahreszeitenthemen hat Homefinity jeweils eine stilistisch und farblich fein-abgestimmte Auswahl an Deko, Kunstpflanzen und Kunstblumen im Online Shop, die von der Komposition „Ton in Ton“ bis hin zu lebhaft-bunten Kontrasten bei der Sommerdeko reicht. Raffinierte Dekoideen und Accessoires sowie realistisch wirkende Kunstpflanzen und Kunstblumen werden bei Homefinity aus einer Hand angeboten.

