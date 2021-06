Kunst trifft Wein bei der Herz-aus-Wein Linie von genuss7

Neue Weine aus der Pfalz- Alles außer gewöhnlich

Der deutsche Weinversender und Importeur genuss7.de hat mit seiner Weinreihe “Herz aus Wein” neue Weine auf den Markt gebracht. Die Idee hinter den Weinen der “Herz aus Wein”-Linie ist es, ausgetretene Pfade zu verlassen und Neues zu wagen.

Guido Lindemeyer, Geschäftsführer der genuss7.de GmbH, ließ sich bei der neuen Linie von den Weinen der Provence inspirieren. Er selber sagt: “Es wundert mich immer, warum wir Deutschen nicht den Mut zu außergewöhnlichem Wein haben. Das ist nicht mal auf den Inhalt bezogen, sondern auf die komplette Aufmachung. In der Provence gibt es so viele schöne Flaschen und Designs für Weine, in Deutschland ist es schon überaus schwierig, überhaupt eine andere Flasche als eine Standardflasche zu bekommen. Wir wollten das anders machen.”

Für die Etiketten der ersten beiden Weine wurde die junge polnische Künstlerin “Joanna Pracka” gewonnen. Ihre Zeichnungen bestehen aus einer Linie. Ihre Reihe Winegirls zeigt Frauen mit einem Weinglas und hat viel Ausdruck und feminine Kraft. Speziell für die Namen der ersten beiden Weine hat Joana Pracka die Motive entworfen.

Als Flasche kam eine hochwertige geschwungene Klarsichtflasche zum Einsatz, die gleich die Blicke auf sich zieht. Der Ausdruck der Weine, verbunden mit den Namen bringt die Emotionalität zum Ausdruck und diese wird im Gesamtpaket dargestellt.

Neben “Joana Pracka” hat genuss7.de die Buchautorin Lucinde Hutzenlaub für dieses Projekt gewonnen. Sie hat die Namen der Cuvees in Worte emotionale Worte gefasst. Lucinde Hutzenlaub ist bekannt durch ihre Romane, Sachbücher und Jugendbücher, die sie geschrieben hat. Ihr neustes Buch heißt “Drei Frauen und ein Sommer” und erschien beim Penguin Verlag. Ihre Worte dienen als Verbindung der Weine mit dem emotionalen Gedanken des Titels.

Bisher sind in der Weinreihe “Herz aus Wein” die Rose Cuvee “tanzen” und die Weißwein Cuvee “Seele streicheln” abgefüllt worden.

Bei der Rose Cuvee “tanzen” handelt es sich um eine Cuvee aus St. Laurent, die mit 10% Cabernet Sauvignon abgerundet wurde. Beim einschenken perlt der Wein noch leicht im Glas. Er duftet frisch nach Johannisbeeren, Himbeeren, Erdbeeren, Rhabarber, Minze, weißer Pfeffer, Pfingstrosen und Hibiskus. Am Gaumen schmeckt er saftig, frisch, hat eine tänzelnde Art, ist finessenreich, hat ein tolles Spiel und eine schöne Frucht, ist feinwürzig und lange nachhallend. Lucinde Hutzenlaub beschreibt den Wein: “Hörst du, wie die Musik nach dir ruft? Spürst du die sanfte Brise in deinem Haar? Fühlst du die Lebensfreude, die auf deiner Haut prickelt? Ist dieser Moment nicht perfekt um zu tanzen? “

Die Weißwein Cuvee trägt den Namen “Seele streicheln”. Dieser Wein wurde zu 60% aus Chardonnay und zu 40% aus Sauvignon Blanc vinifiziert. Säure und Süße sind bei diesem halbtrockenen Wein perfekt ausbalanciert. Im Glas duftet er nach Honigmelone, Grapefruit, Birne, Stachelbeeren, Limetten, Zitronenmelisse, ein Hauch von Paprika, Salbei, Haselnuss und Holunder. Durch seinen weichen Schmelz schmeckt die Weißwein Cuvee “Seele streicheln” rund und saftig, dazu frisch, mit einer wunderbaren Frucht, finessenreich, elegant, sie hat einen zarten Schmelz und ist lange Nachhallend. Lucinde Hutzenlaub beschreibt das so: “Sanfte Wärme liebkost ihre Haut, sinnlich und schön. Geborgenheit umfängt ihren Körper, schenkt ihr unbeschwerte Leichtigkeit. Vertrauensvoll lässt sie sich fallen. Ein Augenblick, als würde ein Engel sanft ihre Seele streicheln.”

Beide Weine wurde in Zusammenarbeit mit dem Winzer Martin Hochdörfer vom Weinhaus Franz Hahn entworfen und abgefüllt. Die Weine sind ab sofort Online beim Weinversender genuss7.de zu bestellen. Die Flasche kostet für Endkunden 12,90EUR (0,75l / Grundpreis 17,20EUR). In den nächsten Wochen wird der Wein bei ausgesuchten Fachhändlern und in der Gastronomie erhältlich sein. Fachhändleranfragen wenden sich direkt an genuss7.de für eine Bestellung.

genuss7.de GmbH ist ein Online-Weinversand, der seit 2007 auf dem Markt ist.

Der Shop glänzt durch viele Funktionen und Informationen, die nicht von der Stange sind, sondern individuell zusammen getragen wurden. So gibt es zu fast jedem der Weine auch Informationen per Video, sowie Background Informationen über das Weingut und die Lagen.

Die große Auswahl, die günstigen Preise und der sehr schnelle Versand runden das Einkaufserlebnis ab.

