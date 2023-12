Kundenzufriedenheit: NTT DATA erneut Spitzenreiter

81 Prozent Gesamtzufriedenheit bei Whitelane Studie „IT-Sourcing Study Germany 2023“

München, 5. Dezember 2023 – NTT DATA, globaler Anbieter für digitale Business- und IT-Dienstleistungen, ist erneut Spitzenreiter in Sachen Kundenzufriedenheit. Bereits fünf Jahre hintereinander führt das Unternehmen das Ranking der Top-IT-Dienstleister an. Kunden schätzen insbesondere die digitalen Transformationsdienstleistungen, die Services rund um Cloud & Infrastructure und Security sowie die Qualität der bereitgestellten Dienstleistungen. Das ergab die unabhängige Studie „IT Sourcing Study Germany 2023“ von Whitelane Research.

Mehr als 245 Kunden urteilten auf Basis ihrer Erfahrungen in mehr als 700 IT-Sourcing-Beziehungen und 800 Cloud-Sourcing-Beziehungen. Das Ergebnis: NTT DATA erzielte mit 81 Prozent Kundenzufriedenheit erneut den höchsten Wert und konnte damit den ersten Platz behaupten.

„NTT DATA steht für „Clients first“. Die erneute Auszeichnung mit dem ersten Platz zeigt, dass wir diesen Unternehmenswert leben und unsere Kunden dies auch so wahrnehmen. Es ist unser Anspruch, in Sachen Kundenzufriedenheit in Deutschland weiterhin an der Spitze zu stehen. Die aktuelle Bewertung ist daher auch die Messlatte für unser zukünftiges Handeln – als zuverlässiger, innovativer sowie ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltiger Partner unserer Kunden“, erklärt Stefan Hansen, CEO und Vorstandsvorsitzender der NTT DATA DACH.

Erstklassige Zufriedenheitswerte – gut aufgestellt für die Zukunft

Die Whitelane Studie ist die repräsentativste Studie zur Kundenzufriedenheit im IT-Sourcing in Deutschland. Mit 81 Prozent Gesamt-Zufriedenheit liegt NTT DATA deutlich über dem Durchschnittswert von 74 Prozent. Besonders positiv bewerteten die Kunden die Bereiche Digital Transformation, Cloud & Infrastructure Services, Security Services Service Delivery Quality und Account Management Quality.

Die Ergebnisse der Studie spiegeln die große Bedeutung der IT-Servicepartner für die digitale Transformation der Unternehmen wider. Mit der erneuten Spitzenplatzierung zeigt sich NTT DATA bestens gerüstet für künftiges Wachstum durch das Outsourcing von IT-Leistungen aufseiten der Unternehmen. Laut Whitelane planen 30 Prozent der befragten Organisationen, mehr Aktivitäten auszulagern und nennen die Konzentration auf ihr Kerngeschäft (63 Prozent) als Haupttreiber. Nur 19 Prozent wollen verringern. Eine bessere Skalierbarkeit für Geschäftsbedürfnisse (55 Prozent) ist der zweitwichtigste Faktor für das Outsourcing, gefolgt vom Zugang zu Talenten (48 Prozent).

Weitere Informationen zur Studie unter: https://whitelane.com/germany-2023/.

Über Whitelane Research

Whitelane Research ist eine unabhängige Organisation, die sich ausschließlich auf IT-Sourcing in ganz Europa konzentriert. In jährlichen umfassenden IT-Sourcing-Studien befragt Whitelane die CIOs und CFOs der Organisationen mit den höchsten IT-Ausgaben in unterschiedlichen Ländern zu ihren Sourcing-Plänen sowie IT- und Cloud-Dienstleistern. Weitere Informationen unter www.whitelane.com.

Über NTT DATA

NTT DATA – Teil der NTT Group – ist Trusted Global Innovator von Business- und IT-Lösungen mit Hauptsitz in Tokio. Der IT-Dienstleister unterstützt Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation durch ein umfassendes Portfolio an Consulting, Business Process Services, Digital- und IT-Modernisierung sowie Managed Services, verbunden mit tiefgreifender Branchenkenntnis. Für den langfristigen Erfolg seiner Kunden kombiniert NTT DATA seine globale Präsenz mit lokalem Fokus – und das in über 50 Ländern weltweit. Weitere Informationen unter nttdata.com.

