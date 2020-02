Kunden geben eprimo beste Noten

Energie-Atlas Deutschland zeigt die leistungsstärksten Stromversorger

– Kein anderer Anbieter wird so oft von Kunden empfohlen

– eprimo in 22 Regionen auf Platz 1

Neu-Isenburg, 21. Februar 2020. Das Wirtschaftsmagazin Focus-Money ermittelt jährlich für rund 170 Städte und Regionen die leistungsfähigsten Stromanbieter. Dabei stehen alle Versorger – regionale Unternehmen wie bundesweite Anbieter – auf dem Prüfstand. Im aktuellen „Energie-Atlas Deutschland“ (Heft 7/2020) zeigt Focus-Money die besten fünf der jeweiligen Stadt oder Region. eprimo gehört in 66 Vergleichsfällen zu den Top 5 der Gesamtwertung. Spitzenplätze erreicht der Energiediscounter unter anderem in München, Berlin, Leipzig, Hannover, Bremen, Flensburg, Magdeburg, Zwickau, Ingolstadt, Bonn, Mönchengladbach und Neuss. Aus Kundensicht ist eprimo mit großem Abstand der leistungsfähigste Anbieter: In 22 Regionen gaben die Verbraucher die Bestnote. Bundesweit wird kein anderer Versorger so oft von seinen Kunden empfohlen wie eprimo.

Focus-Money erstellt den Energie-Atlas gemeinsam mit dem Hamburger Marktforschungsinstitut Statista Research & Analysis. Die Marktforscher haben zwischen dem 19. Juni und dem 8. August 2019 mehr als 10.000 Verbraucher ausführlich zu ihrem eigenen Versorger und ihnen bekannten Stromanbietern befragt.

Kunden beurteilen 20 Themenbereiche

Die Fragen an die Kunden betrafen insgesamt 20 Themenbereiche: darunter nicht nur Zufriedenheit, Preis und Weiterempfehlungsbereitschaft, sondern auch Wahlmöglichkeit bei Tarifen, Preisgarantie, Qualität des Kundenservice, Freundlichkeit der Mitarbeiter, Vertragslaufzeiten, Sicherheit der Stromversorgung, regionale Verankerung, Sympathie des Auftritts und Nachhaltigkeit. Die Ergebnisse der Befragungen wurden für das Gesamtergebnis mit 50 Prozent gewichtet.

Zusätzlich bewerteten die Marktforscher aus ihrer Sicht On- und Offlineservices der Stromanbieter, die Qualität und Schnelligkeit des E-Mail-Verkehrs sowie weitere Angebotsmerkmale wie Tarifofferten und Energieberatung. Die Bewertungen machen ebenfalls 50 Prozent des Gesamtergebnisses aus. „Weiterempfehlung ist der größte Beweis von Kundenzufriedenheit, deshalb freuen wir uns sehr über dieses Ergebnis“, sagt Jens Michael Peters, Vorsitzender der Geschäftsführung von eprimo.

Über eprimo:

eprimo beliefert private Haushalte mit Strom und Gas zu günstigen Preisen und fairen Konditionen. Dabei stellt der Energiediscounter die bestehenden Kunden und nicht nur die neuen Kunden in den Mittelpunkt. Bei Strom- und Gas-Anbietervergleichen belegt eprimo immer wieder Spitzenplätze und erhält Auszeichnungen für die Servicequalität und kundenfreundliche Vertragsbedingungen. Mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis hat eprimo Ökostrom- und Ökogas-Angebote im Discountmarkt etabliert. Heute gehört eprimo bundesweit zu den am schnellsten wachsenden Anbietern von grüner Energie.

